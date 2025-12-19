В Великобритании растет число граждан, поддерживающих идею развертывания европейских войск в Украине в случае заключения потенциального "мирного соглашения" с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании H/Advisors, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Согласно исследованию, 40% респондентов поддерживают отправку войск в Украину для защиты страны от возможной будущей агрессии России. Для сравнения, в октябре этот показатель составлял 34% - еще до выдвижения последнего "мирного предложения", поддержанного США, и проведения переговоров между Вашингтоном и Москвой.

В то же время общественное мнение в Великобритании остается критическим к подходу президента США Дональда Трампа по урегулированию войны. Только 23% опрошенных поддерживают переговоры между США и Россией без участия Украины, а доверие к диктатору РФ Владимиру Путину в отношении соблюдения возможного перемирия составляет лишь 19%.

Опрос также показал, что 88% британцев считают: Украина должна получить надежные гарантии безопасности в рамках любого мирного соглашения. Кроме того, 72% респондентов убеждены, что в случае поражения Украины Россия нацелится на другие европейские государства.

В итоге, 69% опрошенных считают, что Великобритания должна быть среди стран, ответственных за выполнение любого соглашения о прекращении огня. Это на 12 процентных пунктов превышает средний показатель по Европе.

Развертывание сил поддержки в Украине

