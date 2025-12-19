РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9800 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
281 7

40% британцев поддерживают идею развертывания европейских войск в Украине, - опрос

Великобритания, Великобритания

В Великобритании растет число граждан, поддерживающих идею развертывания европейских войск в Украине в случае заключения потенциального "мирного соглашения" с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса консалтинговой компании H/Advisors, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно исследованию, 40% респондентов поддерживают отправку войск в Украину для защиты страны от возможной будущей агрессии России. Для сравнения, в октябре этот показатель составлял 34% - еще до выдвижения последнего "мирного предложения", поддержанного США, и проведения переговоров между Вашингтоном и Москвой.

В то же время общественное мнение в Великобритании остается критическим к подходу президента США Дональда Трампа по урегулированию войны. Только 23% опрошенных поддерживают переговоры между США и Россией без участия Украины, а доверие к диктатору РФ Владимиру Путину в отношении соблюдения возможного перемирия составляет лишь 19%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 59% украинцев, знающих о "Миндичгейте", считают Зеленского ответственным за коррупцию, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос также показал, что 88% британцев считают: Украина должна получить надежные гарантии безопасности в рамках любого мирного соглашения. Кроме того, 72% респондентов убеждены, что в случае поражения Украины Россия нацелится на другие европейские государства.

В итоге, 69% опрошенных считают, что Великобритания должна быть среди стран, ответственных за выполнение любого соглашения о прекращении огня. Это на 12 процентных пунктов превышает средний показатель по Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания усиливает подготовку к возможному развертыванию миротворческих войск в Украине, - СМИ

Развертывание сил поддержки в Украине

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КМИС опроверг опубликованные в СМИ рейтинги партий: "Должны оставаться закрытыми"

Автор: 

Великобритания (5240) миротворцы (1247) опрос (2996)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо власні ухилянти не хочуть воювати за Україну, то приходиться надіятись тільки на іноземні війська.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:23 Ответить
Треба хапатись за цю ідею, поки ще є британці, а не мусліми, які намагаються заборонити прапор Британії, бо там є хрест.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:23 Ответить
мусульманам би подумати, чи варто бути частиною релігії, проповідник якої "одружився" на 6 річній дівчинці, та на якому "каталися" чуваки al zutt

https://www.youtube.com/watch?v=jtTYxxmVpvA
показать весь комментарий
19.12.2025 17:26 Ответить
якби було чим думати, то вони би в себе не на віслюках їздили а на авто власного виробництва
показать весь комментарий
19.12.2025 17:28 Ответить
А Зе?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:30 Ответить
40% "За".
Цікаво - а скільки ж "Проти"?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:32 Ответить
Добре.
показать весь комментарий
19.12.2025 17:44 Ответить
 
 