908 8

КМИС опроверг опубликованные в СМИ рейтинги партий: "Должны оставаться закрытыми"

выборы во время войны

Киевский международный институт социологии заявил, что не публикует электоральные рейтинги во время полномасштабной войны, а результаты опросов, которые распространили СМИ, не подтверждаются институтом.

Об этом "Украинским новостям" сообщил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что институт может исследовать гипотетические сценарии выборов только для внутренней аналитики. Партнеров КМИС предупреждает, что такие результаты должны оставаться закрытыми и не публиковаться.

Грушецкий также раскритиковал СМИ за "выборочный и некомплексный подход", поскольку те обнародовали только проценты тех, кто готов голосовать, не указав долю от всех респондентов.

КМИС подчеркнул, что официально на сайте института этого исследования нет, и институт не подтверждает опубликованные данные.

Что предшествовало?

Недавно некоторые СМИ, среди которых "Цензор.НЕТ", опубликовали результаты якобы проведенного КМИС исследования. По ним, 19,9% украинцев готовы были бы голосовать за политическую силу бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 16,2% - за "Европейскую солидарность", 11,9% - за партию командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, а партия действующего президента Владимира Зеленского якобы оказалась на четвертом месте с 11,3%.

у Тимошенко є 15%
17.12.2025 17:21 Ответить
за даними з луб'янки иає бути 75%
17.12.2025 17:31 Ответить
Терміново потрібне опитування довіри до недолугого! Результат має бути не меншим, ніж 1000000000% довіри!
17.12.2025 17:25 Ответить
КМІС отримав від влади звіздюлей за результати опитування, в якому зелені папуаси пролітають на майбутніх виборах як фанера над Парижем. Через кілька днів опублікують результати нового опитування, де ці утирки наберуть законні 73 відсотки!
17.12.2025 17:28 Ответить
Правильно - не можна дозволяти ЗМІ публікувати фейки !
17.12.2025 17:38 Ответить
питання - звідки "інформація"???? ____https://censor.net/ua/news/3590551/za-yaku-partiyu-gotovi-progolosuvaty-ukrayintsi-ta-hto-v-liderah
17.12.2025 17:40 Ответить
Не знаю хто як , але я на такі " опитування" навіть уваги не звертаю .
Ну як можна - бувши при здоровому глузді , обговорювати рейтинги партій яких не існує !? Де можна побачити склад партії Залужного і Білецького наприклад , або їхні програми .? Чи Буданова ?
Вже один раз обрали - кота в мішку , "слуг народу" тобто . Може вже досить скакати по граблях ?
17.12.2025 18:06 Ответить
 
 