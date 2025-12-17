КМИС опроверг опубликованные в СМИ рейтинги партий: "Должны оставаться закрытыми"
Киевский международный институт социологии заявил, что не публикует электоральные рейтинги во время полномасштабной войны, а результаты опросов, которые распространили СМИ, не подтверждаются институтом.
Об этом "Украинским новостям" сообщил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что институт может исследовать гипотетические сценарии выборов только для внутренней аналитики. Партнеров КМИС предупреждает, что такие результаты должны оставаться закрытыми и не публиковаться.
Грушецкий также раскритиковал СМИ за "выборочный и некомплексный подход", поскольку те обнародовали только проценты тех, кто готов голосовать, не указав долю от всех респондентов.
КМИС подчеркнул, что официально на сайте института этого исследования нет, и институт не подтверждает опубликованные данные.
Что предшествовало?
Недавно некоторые СМИ, среди которых "Цензор.НЕТ", опубликовали результаты якобы проведенного КМИС исследования. По ним, 19,9% украинцев готовы были бы голосовать за политическую силу бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, 16,2% - за "Европейскую солидарность", 11,9% - за партию командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, а партия действующего президента Владимира Зеленского якобы оказалась на четвертом месте с 11,3%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну як можна - бувши при здоровому глузді , обговорювати рейтинги партій яких не існує !? Де можна побачити склад партії Залужного і Білецького наприклад , або їхні програми .? Чи Буданова ?
Вже один раз обрали - кота в мішку , "слуг народу" тобто . Може вже досить скакати по граблях ?