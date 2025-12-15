РУС
Доверие к США и НАТО в Украине снизилось вдвое за год, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия украинцев к Соединенным Штатам Америки и НАТО за последний год существенно снизился.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

о доверии к США

Согласно опросу, в настоящее время США доверяют 21% граждан, тогда как в декабре 2024 года этот показатель составлял 41%. В то же время не доверяют Соединенным Штатам 48% опрошенных - вдвое больше, чем год назад.

Что касается Североатлантического альянса, то доверие к НАТО выразили 34% респондентов, а 41% заявили о недоверии. Уровень недоверия к Альянсу с декабря прошлого года вырос на 25 процентных пунктов. Еще 25% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Самый высокий уровень доверия среди международных партнеров Украина пока демонстрирует к Европейскому Союзу. ЕС доверяют 49% граждан, не доверяют - 23%, еще 27% ответили "трудно сказать".

Другие результаты опроса

Автор: 

Топ комментарии
+2
А до шашлычного квартала повысились до небес.
показать весь комментарий
15.12.2025 11:21 Ответить
+1
А що означає -недовіра до нато?Нато на нас напало?Нато в нас щось вкрало?Нато нас наіпало?
показать весь комментарий
15.12.2025 11:20 Ответить
+1
А довіра США і NATO до корумпованої України ??? шо?
показать весь комментарий
15.12.2025 11:23 Ответить
Це означає: коли вони щось кажуть, якою мірою на те можна покладатися?

А довіра означає брак сумніву. От, наприклад, я довіряю зєльонкіну: нічого доброго від нього Україні чекати не варто (річ безсумнівна).

Так само я довіряю пуйлові: всі його слова справджуються та справджуватимуться з точністю до навпаки (річ безсумнівна).
показать весь комментарий
15.12.2025 11:25 Ответить
"коли вони щось кажуть, якою мірою на те можна покладатися"-норм.Що нато не виконало,наіпало,обмануло?
показать весь комментарий
15.12.2025 11:36 Ответить
Цікаво як вживається в голові цих людей одночасне недовіра більшості до НАТО та ЄС і бажання туди втупити, а що ще більше дивно - віра, що Україна зможе вступити в ЕС, або НАТО в найближчі 100 років?
показать весь комментарий
15.12.2025 11:28 Ответить
100% довіри
показать весь комментарий
15.12.2025 11:29 Ответить
невже досі не зрозуміли ,що США разом з кацапстаном і організували цей геноцид против українців . спочатку у 2014му році США продали кацапм Крим та Донбас а у 2022му замутили цю війну щоб закріпити продані теріторії за кацапами юрідично. життя людей для них ніщо. от така війнва та "союзнички"
показать весь комментарий
15.12.2025 11:27 Ответить
Смішно
показать весь комментарий
15.12.2025 11:37 Ответить
Тільки не кажи, що не голосувала за Зеленського.
показать весь комментарий
15.12.2025 11:41 Ответить
я не голосувала бо на тіх виборах голосувати окрім генерала Кривоноса було нізза кого . Вітя скажи , де ф-16 та томагавки? де ленд ліз , Вітя?
показать весь комментарий
15.12.2025 11:49 Ответить
⚡️Одностороннього відходу з Донбасу не буде - Зеленський відмовився обговорювати цю тему. Це «червона лінія» для України, пише Bild.
показать весь комментарий
15.12.2025 11:28 Ответить
Трамп почервонів
показать весь комментарий
15.12.2025 11:30 Ответить
починається)чому ні 146% проти НАТО?
показать весь комментарий
15.12.2025 11:39 Ответить
йух ви вгадали,курс в НАТО прописан в Конституції
показать весь комментарий
15.12.2025 11:41 Ответить
Хочеш щоб було гарно зроби сам
В наші правителі як мандри повторюють ЕС. НАТО
Ні там ні там
Потрібно було побудувать армію. Економіку
Наші. Правителі розікрали економіку розвалили армію
За все відповідає народ своїми життями та благополуччям
показать весь комментарий
15.12.2025 12:01 Ответить
 
 