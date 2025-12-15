Доверие к США и НАТО в Украине снизилось вдвое за год, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Уровень доверия украинцев к Соединенным Штатам Америки и НАТО за последний год существенно снизился.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, в настоящее время США доверяют 21% граждан, тогда как в декабре 2024 года этот показатель составлял 41%. В то же время не доверяют Соединенным Штатам 48% опрошенных - вдвое больше, чем год назад.
Что касается Североатлантического альянса, то доверие к НАТО выразили 34% респондентов, а 41% заявили о недоверии. Уровень недоверия к Альянсу с декабря прошлого года вырос на 25 процентных пунктов. Еще 25% опрошенных не смогли определиться с ответом.
Самый высокий уровень доверия среди международных партнеров Украина пока демонстрирует к Европейскому Союзу. ЕС доверяют 49% граждан, не доверяют - 23%, еще 27% ответили "трудно сказать".
Другие результаты опроса
- Напомним, уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому почти не изменился с начала октября.
- Лишь четверть населения верит в скорое завершение войны с Россией, тогда как большинство ожидает затяжного конфликта.
-
Идею проведения выборов в Украине во время полномасштабной войны поддерживают 9% граждан.
А довіра означає брак сумніву. От, наприклад, я довіряю зєльонкіну: нічого доброго від нього Україні чекати не варто (річ безсумнівна).
Так само я довіряю пуйлові: всі його слова справджуються та справджуватимуться з точністю до навпаки (річ безсумнівна).
В наші правителі як мандри повторюють ЕС. НАТО
Ні там ні там
Потрібно було побудувать армію. Економіку
Наші. Правителі розікрали економіку розвалили армію
За все відповідає народ своїми життями та благополуччям