Доверие к США и НАТО в Украине снизилось вдвое за год, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия украинцев к Соединенным Штатам Америки и НАТО за последний год существенно снизился.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, в настоящее время США доверяют 21% граждан, тогда как в декабре 2024 года этот показатель составлял 41%. В то же время не доверяют Соединенным Штатам 48% опрошенных - вдвое больше, чем год назад.

Что касается Североатлантического альянса, то доверие к НАТО выразили 34% респондентов, а 41% заявили о недоверии. Уровень недоверия к Альянсу с декабря прошлого года вырос на 25 процентных пунктов. Еще 25% опрошенных не смогли определиться с ответом.

Самый высокий уровень доверия среди международных партнеров Украина пока демонстрирует к Европейскому Союзу. ЕС доверяют 49% граждан, не доверяют - 23%, еще 27% ответили "трудно сказать".

Другие результаты опроса

