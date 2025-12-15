Довіра до США та НАТО в Україні знизилась вдвічі за рік, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Рівень довіри українців до Сполучених Штатів Америки та НАТО за останній рік суттєво знизився.
Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, наразі США довіряють 21% громадян, тоді як у грудні 2024 року цей показник становив 41%. Водночас не довіряють Сполученим Штатам 48% опитаних - удвічі більше, ніж рік тому.
Що стосується Північноатлантичного альянсу, то довіру до НАТО висловили 34% респондентів, а 41% заявили про недовіру. Рівень недовіри до Альянсу з грудня минулого року зріс на 25 відсоткових пунктів. Ще 25% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.
Найвищий рівень довіри серед міжнародних партнерів Україна наразі демонструє до Європейського Союзу. ЄС довіряють 49% громадян, не довіряють - 23%, ще 27% відповіли "важко сказати".
Інші результати опитування
- Нагадаємо, рівень довіри до президента Володимира Зеленського майже не змінився від початку жовтня.
- Лише чверть населення вірить у швидке завершення війни з Росією, тоді як більшість очікує затяжного конфлікту.
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Ідею проведення виборів в Україні під час повномасштабної війни підтримують 9% громадян.
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А довіра означає брак сумніву. От, наприклад, я довіряю зєльонкіну: нічого доброго від нього Україні чекати не варто (річ безсумнівна).
Так само я довіряю пуйлові: всі його слова справджуються та справджуватимуться з точністю до навпаки (річ безсумнівна).