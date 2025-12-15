Довіра до США та НАТО в Україні знизилась вдвічі за рік, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри українців до Сполучених Штатів Америки та НАТО за останній рік суттєво знизився.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

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Згідно з опитуванням, наразі США довіряють 21% громадян, тоді як у грудні 2024 року цей показник становив 41%. Водночас не довіряють Сполученим Штатам 48% опитаних - удвічі більше, ніж рік тому.

Що стосується Північноатлантичного альянсу, то довіру до НАТО висловили 34% респондентів, а 41% заявили про недовіру. Рівень недовіри до Альянсу з грудня минулого року зріс на 25 відсоткових пунктів. Ще 25% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

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Найвищий рівень довіри серед міжнародних партнерів Україна наразі демонструє до Європейського Союзу. ЄС довіряють 49% громадян, не довіряють - 23%, ще 27% відповіли "важко сказати".

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