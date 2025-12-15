УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8498 відвідувачів онлайн
Новини Відносини України та США
1 481 24

Довіра до США та НАТО в Україні знизилась вдвічі за рік, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри українців до Сполучених Штатів Америки та НАТО за останній рік суттєво знизився.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

про довіру до США

Згідно з опитуванням, наразі США довіряють 21% громадян, тоді як у грудні 2024 року цей показник становив 41%. Водночас не довіряють Сполученим Штатам 48% опитаних - удвічі більше, ніж рік тому.

Що стосується Північноатлантичного альянсу, то довіру до НАТО висловили 34% респондентів, а 41% заявили про недовіру. Рівень недовіри до Альянсу з грудня минулого року зріс на 25 відсоткових пунктів. Ще 25% опитаних не змогли визначитися з відповіддю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс обурився "одержимістю" політиків війною в Україні замість проблем США

Найвищий рівень довіри серед міжнародних партнерів Україна наразі демонструє до Європейського Союзу. ЄС довіряють 49% громадян, не довіряють - 23%, ще 27% відповіли "важко сказати".

Інші результати опитування

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венс заявив, що після суперечки із Зеленським відносини між США та Україною стали продуктивнішими, - NYP

Автор: 

опитування (2202) США (26855) КМІС (394)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Це означає: коли вони щось кажуть, якою мірою на те можна покладатися?

А довіра означає брак сумніву. От, наприклад, я довіряю зєльонкіну: нічого доброго від нього Україні чекати не варто (річ безсумнівна).

Так само я довіряю пуйлові: всі його слова справджуються та справджуватимуться з точністю до навпаки (річ безсумнівна).
показати весь коментар
15.12.2025 11:25 Відповісти
+2
А що означає -недовіра до нато?Нато на нас напало?Нато в нас щось вкрало?Нато нас наіпало?
показати весь коментар
15.12.2025 11:20 Відповісти
+2
А до шашлычного квартала повысились до небес.
показати весь коментар
15.12.2025 11:21 Відповісти

Завантаження...

 
 