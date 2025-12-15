РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11611 посетитель онлайн
Новости Рейтинги партий
9 317 129

Партии Залужного, Порошенко и Билецкого лидируют в опросах. Блок Зеленского - только четвертый. ИНФОГРАФИКА

За какую партию готовы проголосовать украинцы и кто в лидерах?

Партии Валерия Залужного, Петра Порошенко и Андрея Билецкого являются лидерами среди украинцев на выборах в случае завершения войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, результаты которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты опроса

Так, на вопрос, за какую политическую силу в случае завершения войны готовы голосовать украинцы, 19,9% определившихся граждан готовы отдать голос за партию Валерия Залужного, если она пойдет на выборы. 

На втором месте в списке электоральных симпатий - Европейская Солидарность, которую готовы поддержать 16,2% граждан. В течение года ее поддержка выросла на 6,4%.

В тройке лидеров также политическая сила "Третя Штурмова бригада" Андрея Билецкого, за которую готовы отдать свой голос 11,9% респондентов.

Читайте также: 52% украинцев считают, что деятельность "Слуги народа" в Раде препятствует развитию государства, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

В то же время блок действующего президента Зеленского готовы поддержать 11,3%. Поддержка этой политической силы в течение года снизилась.

На пятом месте партия Кирилла Буданова, которую поддерживают 10,4%, показатели которой растут в течение года. 

Проходной барьер

Преодолеть проходной барьер могут также партия "Розумна політика" Дмитрия Разумкова (8,7%), "24 серпня" Сергея Притулы (6,4%), на грани балансируют "Батьківщина" и партия "Азов".

За какую партию готовы проголосовать украинцы и кто в лидерах?

Опрос проводился 26 ноября - 10 декабря.  

Читайте: Власти Зеленского - хана, рейтинг партии вдвое меньше Залужного, - Николов

Автор: 

опрос (2985) Порошенко Петр (19689) КМИС (361) Билецкий Андрей (260) Залужный Валерий (700)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
А що за партії Залужного і Білецького, хто туди входить? Знову віртуальні коти в мішку, за які будуть голосувати по прізвищу лідера партії? Так це ж було вже.
показать весь комментарий
15.12.2025 15:26 Ответить
+20
Господи допоможі !!! тільки Порох , тільки Залужний , Боже дай шанс Україні вижити та врятуватися !!! ...
показать весь комментарий
15.12.2025 15:25 Ответить
+14
Прикольно,українці готові голосувати за партії яких не існує.Тобто знову за 1 прізвище.Партій залужного,білецького,буданова просто ж не існує.А ось те що в перелік попали партії бойка і арестовича-це вже контрольний прстріл в скроню
показать весь комментарий
15.12.2025 15:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
і знову вожді?
і знову якісь фейкові рейтинги?
де можна почитати програму партії залужного?
де можна почитати програму партії третя штурмова бригада білецького? до речі, це приватна армія чорта авакова?
де можна почитати програму партії буданова?
показать весь комментарий
15.12.2025 15:59 Ответить
Тільки Порошенко П.О.!!!
показать весь комментарий
15.12.2025 15:59 Ответить
Стільки опитувань, а конкретики ніякої. Давайте вже роздавайте якісь парасолі, шарфи там я не знаю, сумки, календарики. Що це за рейтинги, нащо вони нам треба.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:00 Ответить
В тому проявляється незрілість народу, що готовий вірити у доброго правителя. Тільки колегіальна а не авторитарна влада може бути нормальною. Президенту потрібно залишити лише формальні повноваження. Тоді не буде вся країна залежати від однієї персони.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:01 Ответить
Як що від партії Азов лідером буде Денис Прокопенко, я ЗА !
А Білецький ЗЕлений.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:02 Ответить
19.9 + 11.9 + 11.3 + 10.4 + 8.7 + 6.4 + 5 =73,6
Дегенерати нікуди не ділися, вони дещо деформувалися
показать весь комментарий
15.12.2025 16:03 Ответить
"...19.9 + 11.9 + 11.3 + 10.4 + 8.7 + 6.4 + 5 =73,6 Дегенерати нікуди не ділися, вони дещо деформувалися..." написав той хто думає що він не дегенерат.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:43 Ответить
в Україні президентів з двойним строком не було, нема і не буде
не то суспільство і не ті традиції
показать весь комментарий
15.12.2025 16:10 Ответить
Кучма два рази був
показать весь комментарий
15.12.2025 16:38 Ответить
Якщо ви про два терміни поспіль на посту президента, то є - Леонід Кучма: (1994-2005)
показать весь комментарий
15.12.2025 16:46 Ответить
білять, знову укрїнці як ті леммінгі. Що, ще не награлися в партії імені Того-чи-сього? Скільки їх вже було?! Тімошенко, Янукович, Порошенко, Ляшко, Зеленський .....
Догралися в популізм, що русня Україну і в 2014 і в 2022 з голим задом застала!!!
Партія - це об´еднання людей зі спільнимі цілями, готовими працювати на ці ціли, та самим фінансувати своє об´еднання!
Керівництво партії пованно обиратись членами партії, змінюватись, виборюватись.
А українці знову чекають, що прийде якась кучерява бабушка з міліардами долярів, покаже вам Буратіну, яка за все хороше і проти всього плохого, і зробить вам усім хорошо та й ще безкоштовно!
Але чергова Буратіна притащить з собою і Карлона і Алі-Бабу і будуть вони усі як казав той Буратіна ******* та *******!
Едина реальна чесна програма для України - бідність, праця та війна. Для усіх. Але хтож за це проголосує?!
Протестанська кальвінисьтка етіка в Україні не в приорітеті.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:12 Ответить
"чесна програма для України - бідність, праця та війна" сказав ухилянт з німеччини приїзжай в Україною зі своєю родиною та звенись до ТЦК вони тебе на віну бусіком відвезуть
показать весь комментарий
15.12.2025 16:58 Ответить
Тут хтось правильно написав - партійний квиток Залужного (та, на мою думку, і Порошенка) називається "УБД".
Залужний і Порошенко - це люди з вищою фаховою освітою та системним мисленням. Про останнє свідчать їхні заяви і наукові публікації.
Зазвичай охлосу (перепрошую, це не образа, це наукова назва малоосвіченої більшості, і мова тут не про дипломи) важко збагнути важливість здатності до системного мислення.
А саме повна відсутність цієї риси у владної Зе-команди та її зарозумілість й жадоба наживи наразі спричиняє додаткові тисячі насильницьких смертей українців.
Я не проти Білецького, але він дуже гарний вояка-командир і на своєму місці. Тож політику хай би він залишив до трохи кращих часів.
Я вже багацько чого бачив у житті. Тому прошу не сприймати це як якесь моралізаторство. Це просто такі собі думки вголос. Подумайте не поспіхом!
показать весь комментарий
15.12.2025 16:16 Ответить
"... Порошенко - це люди з вищою фаховою освітою та системним мисленням..." -розсмішило. Та так, мислить системно, але тільки коли йде мова про свою немалу кишеню. І хто мені підкаже де там два синочки призивного віку несуть службу в ЗСУ?
показать весь комментарий
15.12.2025 16:49 Ответить
О дива, картоний генерал за державні грошики в Лондоні а у нього ще партія є..ось оно як. А ну-ка мудрий нарід не проголосуйте за нового гуру як це зробили в 2029 році -не наступайте на тіж самі граблики двічі..
показать весь комментарий
15.12.2025 16:18 Ответить
саме так й буде. по давній українській традиції.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:42 Ответить
Гарбуз! У чому замочені?!😁
показать весь комментарий
15.12.2025 16:43 Ответить
Що це за партії такі? Де вони взялись? Хто і де проводив лпитування? Зі стелі? 🤔🤔🤔
показать весь комментарий
15.12.2025 16:18 Ответить
Опять опрос про запах "г@вна в вакууме". Кто входит в предложенные партии?
Ну а, если серьезно, у меня два вопроса:
1. Какой смысл опроса, до начала предвыборной кампании?
2. Как часто в истории приход к власти военных приводил к чему то хорошему, а как часто к становлению военной диктатуры?
показать весь комментарий
15.12.2025 16:18 Ответить
На росію вопроси!
показать весь комментарий
15.12.2025 16:46 Ответить
Виборів не буде. Взагалі. Ніколи.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:19 Ответить
Об'єктивно в сьогоднішній ситуації тільки Тимошенко здатна витягти країну з прірви. Можна кого завгодно протягнути і посадити в крісло Президента, але на сьогодні професійна команда і знання лідера усіх сфер життєдіяльності країни є тільки у Тимошенко. В нас вже нема часу на експерименти, це питання існування країни!
показать весь комментарий
15.12.2025 16:21 Ответить
Ну так, ну так 25 років в парламенті і стільки чого наробила, стільки наробила... Але ж всьо пропало. Бабусі вже давно пора внуків доглядати а не кульки в парламенті носом пускати. А весь цей т.зв. чи то БЮТ чи то пак якась батьківщина (ну зганьбили ж таке гарне українське слово використавши в назві своєї т.зв. партії) ну такі жирні і ліниві коти там сидять надцять років, а користі з їхнього сидіння там як з козла молока.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:36 Ответить
Юля, перелогінься.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:44 Ответить
КМІС - ну це хто заплатив то цю кміс і танцює.
показать весь комментарий
15.12.2025 16:26 Ответить
«бойко, обдристович, йуля - ви шо іпанулись?
показать весь комментарий
15.12.2025 16:33 Ответить
Тільки один раз в політичній історіі України було,що партіі ще нема,а вона вже має прохідний відсоток.Партія Саакашвілі.Згадайте чим то закінчилось...
показать весь комментарий
15.12.2025 16:58 Ответить
Залужний військовий фахівець, бойовий генерал, учений...Невже він погодиться вплутатися в політику.? Ну а якщо так і станеться, то може хоч армію доведе до ладу. Це теж дуже важливо.
показать весь комментарий
15.12.2025 17:01 Ответить
Виглядає як відвертий фейк і військова хунта (об'єднана).
показать весь комментарий
15.12.2025 17:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 