Партии Залужного, Порошенко и Билецкого лидируют в опросах. Блок Зеленского - только четвертый. ИНФОГРАФИКА
Партии Валерия Залужного, Петра Порошенко и Андрея Билецкого являются лидерами среди украинцев на выборах в случае завершения войны.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, результаты которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.
Результаты опроса
Так, на вопрос, за какую политическую силу в случае завершения войны готовы голосовать украинцы, 19,9% определившихся граждан готовы отдать голос за партию Валерия Залужного, если она пойдет на выборы.
На втором месте в списке электоральных симпатий - Европейская Солидарность, которую готовы поддержать 16,2% граждан. В течение года ее поддержка выросла на 6,4%.
В тройке лидеров также политическая сила "Третя Штурмова бригада" Андрея Билецкого, за которую готовы отдать свой голос 11,9% респондентов.
В то же время блок действующего президента Зеленского готовы поддержать 11,3%. Поддержка этой политической силы в течение года снизилась.
На пятом месте партия Кирилла Буданова, которую поддерживают 10,4%, показатели которой растут в течение года.
Проходной барьер
Преодолеть проходной барьер могут также партия "Розумна політика" Дмитрия Разумкова (8,7%), "24 серпня" Сергея Притулы (6,4%), на грани балансируют "Батьківщина" и партия "Азов".
Опрос проводился 26 ноября - 10 декабря.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і знову якісь фейкові рейтинги?
де можна почитати програму партії залужного?
де можна почитати програму партії третя штурмова бригада білецького? до речі, це приватна армія чорта авакова?
де можна почитати програму партії буданова?
А Білецький ЗЕлений.
Дегенерати нікуди не ділися, вони дещо деформувалися
не то суспільство і не ті традиції
Догралися в популізм, що русня Україну і в 2014 і в 2022 з голим задом застала!!!
Партія - це об´еднання людей зі спільнимі цілями, готовими працювати на ці ціли, та самим фінансувати своє об´еднання!
Керівництво партії пованно обиратись членами партії, змінюватись, виборюватись.
А українці знову чекають, що прийде якась кучерява бабушка з міліардами долярів, покаже вам Буратіну, яка за все хороше і проти всього плохого, і зробить вам усім хорошо та й ще безкоштовно!
Але чергова Буратіна притащить з собою і Карлона і Алі-Бабу і будуть вони усі як казав той Буратіна ******* та *******!
Едина реальна чесна програма для України - бідність, праця та війна. Для усіх. Але хтож за це проголосує?!
Протестанська кальвінисьтка етіка в Україні не в приорітеті.
Залужний і Порошенко - це люди з вищою фаховою освітою та системним мисленням. Про останнє свідчать їхні заяви і наукові публікації.
Зазвичай охлосу (перепрошую, це не образа, це наукова назва малоосвіченої більшості, і мова тут не про дипломи) важко збагнути важливість здатності до системного мислення.
А саме повна відсутність цієї риси у владної Зе-команди та її зарозумілість й жадоба наживи наразі спричиняє додаткові тисячі насильницьких смертей українців.
Я не проти Білецького, але він дуже гарний вояка-командир і на своєму місці. Тож політику хай би він залишив до трохи кращих часів.
Я вже багацько чого бачив у житті. Тому прошу не сприймати це як якесь моралізаторство. Це просто такі собі думки вголос. Подумайте не поспіхом!
Ну а, если серьезно, у меня два вопроса:
1. Какой смысл опроса, до начала предвыборной кампании?
2. Как часто в истории приход к власти военных приводил к чему то хорошему, а как часто к становлению военной диктатуры?