Партии Залужного, Порошенко и Билецкого лидируют в опросах. Блок Зеленского - только четвертый. ИНФОГРАФИКА

Партии Валерия Залужного, Петра Порошенко и Андрея Билецкого являются лидерами среди украинцев на выборах в случае завершения войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, результаты которого есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Результаты опроса

Так, на вопрос, за какую политическую силу в случае завершения войны готовы голосовать украинцы, 19,9% определившихся граждан готовы отдать голос за партию Валерия Залужного, если она пойдет на выборы.

На втором месте в списке электоральных симпатий - Европейская Солидарность, которую готовы поддержать 16,2% граждан. В течение года ее поддержка выросла на 6,4%.

В тройке лидеров также политическая сила "Третя Штурмова бригада" Андрея Билецкого, за которую готовы отдать свой голос 11,9% респондентов.

В то же время блок действующего президента Зеленского готовы поддержать 11,3%. Поддержка этой политической силы в течение года снизилась.

На пятом месте партия Кирилла Буданова, которую поддерживают 10,4%, показатели которой растут в течение года.

Проходной барьер

Преодолеть проходной барьер могут также партия "Розумна політика" Дмитрия Разумкова (8,7%), "24 серпня" Сергея Притулы (6,4%), на грани балансируют "Батьківщина" и партия "Азов".

Опрос проводился 26 ноября - 10 декабря.

