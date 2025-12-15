Партії Залужного, Порошенка та Білецького лідирують в опитуваннях. Блок Зеленського - лише четвертий. ІНФОГРАФІКА

Партії Валерія Залужного, Петра Порошенка та Андрія Білецького є лідерами серед українців на виборах у разі завершення війни.

Про це свідчать дані опитування КМІС, результати якого є у розпорядженні Цензор.НЕТ.

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Результати опитування

Так, на питання, за яку політичну силу у разі завершення війни готові голосувати українці, 19,9% громадян, які визначилися, готові віддати голос за партію Валерія Залужного, якщо вона піде на вибори.

На другому місці у переліку електоральних симпатій - Європейська Солідарність, яку готові підтримати 16,2% громадян. Протягом року її підтримка зросла на 6,4%.

У трійці лідерів також політична сила "Третя Штурмова бригада" Андрія Білецького, за яку готові віддати свій голос 11,9% респондентів.

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Водночас блок чинного президента Зеленського готові підтримати 11,3%. Підтримка цієї політичної сили протягом року знизилася.

На п’ятому місці партія Кирила Буданова, яку підтримують 10,4%, показники якої зростають протягом року.

Прохідний бар'єр

Подолати прохідний бар'єр можуть також партія "Розумна політика" Дмитра Разумкова (8,7%), "24 серпня" Сергія Притули (6,4%), на межі балансують "Батьківщина" і партія "Азов".

Опитування проводилося 26 листопада - 10 грудня.

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