Владі Зеленського - хана, рейтинг партії удвічі менше Залужного, - Ніколов

Президент України Володимир Зеленський публічно звернувся до Верховної Ради та попросив напрацювати механізм проведення виборів в умовах воєнного стану. Це звернення може бути радше політичним сигналом США, де президент Дональд Трамп наполягає на швидкому "замиренні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив журналіст Юрій Ніколов.

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"Як відомо, Трамп дуже хоче як і Путєн перейти до замир’я вже без Зеленського. А для цього в демократичній країні треба провести хоча б вибори. А як ти їх проведеш, коли 10 мільйонів за кордоном, і ще мільйони людей під обстрілами та на фронті? Понятно, що придумать неможливо. Тому Зеленський через певний час просто розведе руками перед Трампом і скаже: "Ну бач, не придумали ті шлепарі в парламенті, а це ж вони закони мають придумувать, а в мене Єрмака вже нема, то думалка вже не арбайтен"", - пише журналіст.

Та додає, що це дозволить Києву показати партнерам, що рішення приймається в межах правових реалій, а не за політичною волею президента.

Нові рейтинги: Залужний наздоганяє Зеленського

Друге резонансне повідомлення дня - результати опитування щодо президентських рейтингів. За даними дослідження, Зеленський втратив кілька відсотків підтримки, а Валерій Залужний практично наздогнав його в першому турі. Інші кандидати - з помітним відставанням. Тож у разі реальних виборів конфігурація другого туру виглядала б очевидною.

"Я не буду люто прогнозувать, що у другому турі Залужний порве Зеленського як тузік грєлку. Бо до виборів ще дожить треба, і хз що там буде за ландшафт. Та воно й вигідніше навіть вслух говорити, що Зеленський виграє. Хоча б раді того щоб позлорадствувать над їбаньком Трампом, який разом з Путєним хоче диктувать нам. Самі розберемось", - пише журналіст.

Головна інтрига - не президентські, а парламентські рейтинги

Найцікавіша частина дослідження - партійні рейтинги.

"А тепер про глибинну правду. Вона на другому графіку - про рейтинги в парламент. І вона говорить – владі Зеленського хана. Подивіться самі. Його партія має 11%, а Залужний – вдвічі більше. Також в Раду свої сили проводять Буданов, Порошенко, "Азов" Прокопенка. Можливо ще Разумков, боксер Усик і Білецький. Тобто у Зеленськой х#й цілих х#й десятих шанса втримати монополію на владу у Раді", - наголошує Ніколов

Це означає, що монобільшості "Слуги народу" вже не буде, а нова коаліція формуватиметься без домінування президента. Фактично це означає кінець епохи політичної монополії Зеленського.

"Але й Малюк, як показали події з Єрмаком, вже все поняв нащот майбутнього. І більше явного бєспрєдєла за президента не втулить", - зазначив журналіст.

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Що це означає для Зеленського

"Тож висновок такий: хоч президентський рейтинг і може внушать Зеленському думку що ще не все потєряно, і йому є шанс чіплятись за владу, але насправді – ніт. Тобто у Зеленського зараз відкриваються офігенні ворота в президентський рай. Він може зараз зробити купу корисних для України речей без оглядки на рейтинги.

Попрацювати на ЗСУ не думаючи про любов тилових "замирників" і відкати тилових пацюків з оборонки.

Вигнать к їбіням камарілью Татарова з правоохоронних органів, не боячись компромату. Бо як тобі зашкодить компромат, якщо ти не розраховуєш на перемогу на виборах?))) І це певною мірою розблокує судову реформу. І митницю. І податкову.

В общім, Зеленський таким чином може отримати справжнє визнання, і з ним – ввійти в пантеон. А з нинішнім популізмом і корумпантами він отримає хіба що депресію, коли остаточно побачить відсутність шансів втриматись на Олімпі", - резюмує Ніколов.

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