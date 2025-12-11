Рада готова підготувати закони для виборів під час війни, але потрібна безпека, - Корнієнко

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі у парламенті немає законодавчих ініціатив, які б регулювали проведення виборів під час війни.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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"Наразі немає жодних, ні законодавчих ініціатив, ні чернеток навіть подібного законодавства, тому все говорить про те, що над ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно (законодавство. - Ред.) з'явилося", - пояснив він.

За словами Корнієнка, парламент готовий підготувати законодавчу рамку в разі необхідності.

"Але безпекову рамку мають дати партнери, в першу чергу США та європейські колеги", - зазначив він.

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Ключові ризики

безпека виборців, які наразі за кордоном та не можуть повернутися до України;

участь у виборах військових, які наразі на фронті;

проблеми з реєстром виборців та ВПО;

безпека для відкриття виборчих дільниць;

загроза від дронів, зокрема FPV;

можливість участі військових як кандидатів.

Віцеспікер зазначив, що багато технічних напрацювань вже є.

"У ЦВК - сім робочих груп, є чернетки, і у Верховній Раді є чернетки. Ми до цього не підходили близько, тому що ми не раз стикалися із ситуацією, коли будь-яка спроба говорити про повоєнні вибори перетворювалася в політичну дискусію", - додав він.

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Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто провести вибори президента.

Зеленський заявив про готовність до виборів протягом 60-90 днів, якщо США забезпечать безпеку.

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