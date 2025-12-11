Рада готова підготувати закони для виборів під час війни, але потрібна безпека, - Корнієнко
Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі у парламенті немає законодавчих ініціатив, які б регулювали проведення виборів під час війни.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі немає жодних, ні законодавчих ініціатив, ні чернеток навіть подібного законодавства, тому все говорить про те, що над ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно (законодавство. - Ред.) з'явилося", - пояснив він.
За словами Корнієнка, парламент готовий підготувати законодавчу рамку в разі необхідності.
"Але безпекову рамку мають дати партнери, в першу чергу США та європейські колеги", - зазначив він.
Ключові ризики
- безпека виборців, які наразі за кордоном та не можуть повернутися до України;
- участь у виборах військових, які наразі на фронті;
- проблеми з реєстром виборців та ВПО;
- безпека для відкриття виборчих дільниць;
- загроза від дронів, зокрема FPV;
- можливість участі військових як кандидатів.
Віцеспікер зазначив, що багато технічних напрацювань вже є.
"У ЦВК - сім робочих груп, є чернетки, і у Верховній Раді є чернетки. Ми до цього не підходили близько, тому що ми не раз стикалися із ситуацією, коли будь-яка спроба говорити про повоєнні вибори перетворювалася в політичну дискусію", - додав він.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто провести вибори президента.
- Зеленський заявив про готовність до виборів протягом 60-90 днів, якщо США забезпечать безпеку.
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