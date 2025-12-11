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Новини Президенські вибори
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Рада готова підготувати закони для виборів під час війни, але потрібна безпека, - Корнієнко

Вибори під час війни: що кажуть у Верховній Раді?

Віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі у парламенті немає законодавчих ініціатив, які б регулювали проведення виборів під час війни.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

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"Наразі немає жодних, ні законодавчих ініціатив, ні чернеток навіть подібного законодавства, тому все говорить про те, що над ним треба працювати, якщо ми хочемо, щоб воно (законодавство. - Ред.) з'явилося", - пояснив він.

За словами Корнієнка, парламент готовий підготувати законодавчу рамку в разі необхідності.

"Але безпекову рамку мають дати партнери, в першу чергу США та європейські колеги", - зазначив він.

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Ключові ризики

  • безпека виборців, які наразі за кордоном та не можуть повернутися до України;
  • участь у виборах військових, які наразі на фронті;
  • проблеми з реєстром виборців та ВПО;
  • безпека для відкриття виборчих дільниць;
  • загроза від дронів, зокрема FPV;
  • можливість участі військових як кандидатів.

Віцеспікер зазначив, що багато технічних напрацювань вже є.

"У ЦВК - сім робочих груп, є чернетки, і у Верховній Раді є чернетки. Ми до цього не підходили близько, тому що ми не раз стикалися із ситуацією, коли будь-яка спроба говорити про повоєнні вибори перетворювалася в політичну дискусію", - додав він.

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Що передувало?

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Автор: 

ВР (15181) вибори (6790) Корнієнко Олександр (647)
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Топ коментарі
+10
Виборів в незалежній країні вже не буде,якщо всю зелену плісняву не винести вперед ногами
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11.12.2025 11:50 Відповісти
+5
Давайте проголосуєм в дії. Хуже нє будєт
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11.12.2025 11:42 Відповісти
+4
Зелене кубло уйобків....
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11.12.2025 11:53 Відповісти

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