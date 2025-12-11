Рада готова подготовить законы для выборов во время войны, но нужна безопасность, - Корниенко
Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что на данный момент в парламенте нет законодательных инициатив, которые бы регулировали проведение выборов во время войны.
Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
"На данный момент нет ни законодательных инициатив, ни черновиков даже подобного законодательства, поэтому все говорит о том, что над ним нужно работать, если мы хотим, чтобы оно (законодательство. - Ред.) появилось", - пояснил он.
По словам Корниенко, парламент готов подготовить законодательную рамку в случае необходимости.
"Но безопасностную рамку должны дать партнеры, в первую очередь США и европейские коллеги", - отметил он.
Ключевые риски
- безопасность избирателей, которые сейчас находятся за границей и не могут вернуться в Украину;
- участие в выборах военных, которые сейчас на фронте;
- проблемы с реестром избирателей и ВПЛ;
- безопасность для открытия избирательных участков;
- угроза от дронов, в частности FPV;
- возможность участия военных в качестве кандидатов.
Вице-спикер отметил, что многие технические наработки уже есть.
"В ЦИК - семь рабочих групп, есть черновики, и в Верховной Раде есть черновики. Мы к этому не подходили близко, потому что мы не раз сталкивались с ситуацией, когда любая попытка говорить о послевоенных выборах превращалась в политическую дискуссию", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине стоит провести выборы президента.
- Зеленский заявил о готовности к выборам в течение 60-90 дней, если США обеспечат безопасность.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нехай тампон давить на кацапів, примушує їх до миру, а не Україну.
Але ані США, ані кацапи на це непогодяться.
"Конституция и законы? Нет не слышали, особенно когда зеленому гниде очень хочется удержаться у власти."