679 17

Рада готова подготовить законы для выборов во время войны, но нужна безопасность, - Корниенко

Выборы во время войны: что говорят в Верховной Раде?

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что на данный момент в парламенте нет законодательных инициатив, которые бы регулировали проведение выборов во время войны.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент нет ни законодательных инициатив, ни черновиков даже подобного законодательства, поэтому все говорит о том, что над ним нужно работать, если мы хотим, чтобы оно (законодательство. - Ред.) появилось", - пояснил он.

По словам Корниенко, парламент готов подготовить законодательную рамку в случае необходимости.

"Но безопасностную рамку должны дать партнеры, в первую очередь США и европейские коллеги", - отметил он.

Читайте также: Трамп: 82% украинцев "требуют заключить мирное соглашение"

Ключевые риски

  • безопасность избирателей, которые сейчас находятся за границей и не могут вернуться в Украину;
  • участие в выборах военных, которые сейчас на фронте;
  • проблемы с реестром избирателей и ВПЛ;
  • безопасность для открытия избирательных участков;
  • угроза от дронов, в частности FPV;
  • возможность участия военных в качестве кандидатов.

Вице-спикер отметил, что многие технические наработки уже есть.

"В ЦИК - семь рабочих групп, есть черновики, и в Верховной Раде есть черновики. Мы к этому не подходили близко, потому что мы не раз сталкивались с ситуацией, когда любая попытка говорить о послевоенных выборах превращалась в политическую дискуссию", - добавил он.

Читайте: На экстренных выборах Зеленский будет соревноваться со спойлерами. Залужного, Буданова и Билецкого там не будет, - Портников

Что предшествовало?

Смотрите: Ожидаю от Верховной Рады видения проведения выборов во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29493) выборы (24839) Корниенко Александр (658)
Топ комментарии
+4
Давайте проголосуєм в дії. Хуже нє будєт
показать весь комментарий
11.12.2025 11:42 Ответить
+4
Виборів в незалежній країні вже не буде,якщо всю зелену плісняву не винести вперед ногами
показать весь комментарий
11.12.2025 11:50 Ответить
+2
Зелене кубло уйобків....
показать весь комментарий
11.12.2025 11:53 Ответить
Давайте проголосуєм в дії. Хуже нє будєт
показать весь комментарий
11.12.2025 11:42 Ответить
так, тупому тампону -віткофу потрібно це казати, що тільки безпека від США.

Нехай тампон давить на кацапів, примушує їх до миру, а не Україну.
Але ані США, ані кацапи на це непогодяться.
показать весь комментарий
11.12.2025 11:47 Ответить
Виборів в незалежній країні вже не буде,якщо всю зелену плісняву не винести вперед ногами
показать весь комментарий
11.12.2025 11:50 Ответить
кацапи вже дали відповідь - ми "нацисту" Зелі не довіряєм - ні наступному президенту - тільки своєму ставленику
показать весь комментарий
11.12.2025 11:52 Ответить
Зелене кубло уйобків....
показать весь комментарий
11.12.2025 11:53 Ответить
Вибори під час війни? Вас самих нічого не бентежить? В кого ствол більший той і виграв? Тоді краще претенденів поставити в ряд і крутити барабан револьвера. Хто залишиться живий той і виграв. Це буде чесніше
показать весь комментарий
11.12.2025 11:56 Ответить
Цікаво, як ці зелені законотвоці обійдуть Конституцію України?
показать весь комментарий
11.12.2025 12:03 Ответить
Никак, просто насрут. Как в 2019 при роспуске Рады. Зеленскому не в первой класть на Конституцию.
показать весь комментарий
11.12.2025 12:06 Ответить
Навіщо ти так, може він її не читав, да і освіта не дозволяє щось розуміти. Диплом мабуть на день народження отримав
показать весь комментарий
11.12.2025 12:12 Ответить
Ну этот зелёный гельминт другого и не скажет.

"Конституция и законы? Нет не слышали, особенно когда зеленому гниде очень хочется удержаться у власти."
показать весь комментарий
11.12.2025 12:03 Ответить
Це будуть клоунські вибори зельоного, його у відставку!
показать весь комментарий
11.12.2025 12:05 Ответить
корнієнко готовий підготувати фальсифікацію виборів у будь який час, а не лише під час війни!
показать весь комментарий
11.12.2025 12:07 Ответить
Даже без виборців
показать весь комментарий
11.12.2025 12:13 Ответить
Ось, я не розумію, тут всі виступають проти Зеленського і зеленої плісняви, але, коли мова доходить, що її потрібно міняти, через вибори, тощо, то зразу вибори під час війни неможливі і т.п. Як і про те, що треба воювати, але тільки не я.
показать весь комментарий
11.12.2025 12:18 Ответить
Зеленого у відставку! Уряд національного порятунку без прокацапських гнид. Вибори після війни. І це не порушує Конституцію.
показать весь комментарий
11.12.2025 12:25 Ответить
Такое ощущение, что Зеленский стоит в позе официанта перед Трампоном и вопрошает: "Чего Ваше высочество еще соизволит? Выборы? Сделаем, только дайте наворованное вывезти". Если зелень назначит выборы, Зеленский спрыгнет, а страна умоется еще большей кровью. По ходу, Зеленский уже хочет сойти с поезда, бросив всех на произвол судьбы. Не можешь отстаивать интересы страны, уходи, но не подсовывай свинью всему народу.
показать весь комментарий
11.12.2025 12:30 Ответить
цікаво, якими погонялами будуть чьморити наступників - "пікселята" чи "барижата"?
показать весь комментарий
11.12.2025 12:31 Ответить
 
 