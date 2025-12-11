Рада готова подготовить законы для выборов во время войны, но нужна безопасность, - Корниенко

Вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что на данный момент в парламенте нет законодательных инициатив, которые бы регулировали проведение выборов во время войны.

Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент нет ни законодательных инициатив, ни черновиков даже подобного законодательства, поэтому все говорит о том, что над ним нужно работать, если мы хотим, чтобы оно (законодательство. - Ред.) появилось", - пояснил он.

По словам Корниенко, парламент готов подготовить законодательную рамку в случае необходимости.

"Но безопасностную рамку должны дать партнеры, в первую очередь США и европейские коллеги", - отметил он.

Ключевые риски

безопасность избирателей, которые сейчас находятся за границей и не могут вернуться в Украину;

участие в выборах военных, которые сейчас на фронте;

проблемы с реестром избирателей и ВПЛ;

безопасность для открытия избирательных участков;

угроза от дронов, в частности FPV;

возможность участия военных в качестве кандидатов.

Вице-спикер отметил, что многие технические наработки уже есть.

"В ЦИК - семь рабочих групп, есть черновики, и в Верховной Раде есть черновики. Мы к этому не подходили близко, потому что мы не раз сталкивались с ситуацией, когда любая попытка говорить о послевоенных выборах превращалась в политическую дискуссию", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине стоит провести выборы президента.

Зеленский заявил о готовности к выборам в течение 60-90 дней, если США обеспечат безопасность.

