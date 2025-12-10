На экстренных выборах Зеленский будет соревноваться со спойлерами. Залужного, Буданова и Билецкого там не будет, - Портников
При условии проведения выборов в Украине под гарантии безопасности США и РФ Владимир Зеленский имеет больше шансов победить, чем на любых других послевоенных выборах.
Об этом заявил известный журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Он сомневается, что в кампанию фактически в условиях военного положения смогут выдвинуться "реальные конкуренты Зеленского".
"Вряд ли Валерий Залужный уволится с должности посла в Великобритании, чтобы принять участие в выборах, Кирилл Буданов оставит должность главы ГУР, а Андрей Билецкий уйдет с фронта. Всего этого не будет. Скорее всего, это будет условная предвыборная кампания, в которой будут участвовать спойлеры Владимира Зеленского", - подчеркнул Портников.
Учитывая это, по мнению журналиста, Зеленский может предложить проведение выборов фактически во время военного положения.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине стоит провести выборы президента.
- Зеленский заявил о готовности к выборам в течение 60-90 дней, если США обеспечат безопасность.
якщо дебілам в мізки аднажды налили гімна і воно там прижилося, то вибрати те гімно з тих мізків навіть теоретично неможливо.
навіть якщо Порошенко завтра особисто вб'є Путіна, то охлос все одно не пробачить йому той єдиний тижневий відпочинок з сім'єю на Мальдівах.
Вы ошибаетесь!!!!
Слово Зеленский сегодня в Украине
Ассоциируется практически со словом - ИУДА!!!
ИУДА ЗЕЛЕНСКИЙ даже не выдвинет свою кандидатуру!!!!!!
Если хочет выжить.....
Внутри народа накопилось столько гнева
Никакие технологии не спасут!!!!
Как бы кровью все не закончилось
ДЛЯ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Как бы ему не пришлось бежать как Керенскому
Переодевшись в женское платье...
"За умови проведення виборів в Україні під безпекові гарантії США та РФ"
я ничего не гадаю, это цитата из статьи. за подробностями к портникову
обиделся, юлю не вспомнили
дык я не против. профит в чем?
а, так ты быдло?! общаться не научен. пардон что не досмотрел с каким гуано имею дело
поэтому портников и уточнил: "За умови проведення виборів в Україні під безпекові гарантії США та РФ"
Главное что бы этот гандон через ДИЮ голосование не провел, иначе тогда он победит точно, так как проверить махинации невозможно, а Дия принадлежит его дружку Федорову.
голосувати треба лише за того кандидата, який зобов'яжеться створити ядерну зброю.
У статті тупо використали одну частину, не згадавши про другу частину, у якій чітко сказано, що цього не буде.
Бо ***** не буде зупиніти віцну на 90 днів, а ВПС США не буде закривати Україну на цей термін.
Тобто, ані *****, ані Трамп нічого не будуть робити для того, щоб проведення виборів стало можливим.
А у цій частині Віталій просто пояснив, чому ЗЄ нічим не ризикує, погоджуючтсь на проведення таких виборів - бо це будуть вибори з одним реальним кандидатом.