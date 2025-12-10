РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11172 посетителя онлайн
Новости Президентские выборы Выборы в Украине
3 748 78

На экстренных выборах Зеленский будет соревноваться со спойлерами. Залужного, Буданова и Билецкого там не будет, - Портников

Выборы президента в Украине: заявление Портникова

При условии проведения выборов в Украине под гарантии безопасности США и РФ Владимир Зеленский имеет больше шансов победить, чем на любых других послевоенных выборах.

Об этом заявил известный журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он сомневается, что в кампанию фактически в условиях военного положения смогут выдвинуться "реальные конкуренты Зеленского".

"Вряд ли Валерий Залужный уволится с должности посла в Великобритании, чтобы принять участие в выборах, Кирилл Буданов оставит должность главы ГУР, а Андрей Билецкий уйдет с фронта. Всего этого не будет. Скорее всего, это будет условная предвыборная кампания, в которой будут участвовать спойлеры Владимира Зеленского", - подчеркнул Портников.

Учитывая это, по мнению журналиста, Зеленский может предложить проведение выборов фактически во время военного положения.

Читайте: Илон Маск предположил, что вице-президент Венс станет следующим президентом США

Что предшествовало?

Читайте также: 52% украинцев считают, что Зеленскому не стоит участвовать в следующих выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

выборы (24836) Портников Виталий (71)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Про Порошенка він ані слова не згадав, отже не вважає його реальним кандидатом Зеленського. Всі інші тези його висмоктані з пальця. Залужному ніщо не заважає звільнитися і піти на вибори, а Буданов та Білецький то швидше технічні кандидати від Банкової.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:05 Ответить
+9
Чому це Залужний не піде на вибори? Тому що Портніков проти виборів?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:04 Ответить
+8
При всем уважении - Виталий Эдуардович!
Вы ошибаетесь!!!!
Слово Зеленский сегодня в Украине
Ассоциируется практически со словом - ИУДА!!!
ИУДА ЗЕЛЕНСКИЙ даже не выдвинет свою кандидатуру!!!!!!
Если хочет выжить.....
показать весь комментарий
10.12.2025 14:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому це Залужний не піде на вибори? Тому що Портніков проти виборів?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:04 Ответить
Мабуть не піде, він сцикло. Таким сциклом був і Вакарчук, він засцяв.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:08 Ответить
Совка вакарчук двічі недодепутат!
показать весь комментарий
10.12.2025 14:14 Ответить
нахер кому всрався той вакарчук
показать весь комментарий
10.12.2025 14:23 Ответить
Флешка замокла у власній сечі.😁
показать весь комментарий
10.12.2025 14:25 Ответить
РЕдис має бути!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Підтримаємо українці .. Це буде колосальна поразка недоістот рашистсько-фашистських..
показать весь комментарий
10.12.2025 14:04 Ответить
Режим хороший хлопчак, а кухні політичної не знає, там такі хитрожопі сидять, це не фронті чужі-свої, тут треба повертатися у цій системі. От Чорновіл Т. знає, тому буде легше побачити лайно.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:11 Ответить
Я особисто за Чорновил Т., раніше мабуть голосував за Білецького, то побачив вуха Авакова.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:05 Ответить
Тетяна Чорновол - нормальний кандидат, Тарас Чорновіл - кандидат
на 0,01.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:33 Ответить
Знову українці шукають месію? Тетяна Чорновіл патріотка, військова і те, що потрібно. Але маю нагадати, що державні службовці це не одна особи,а мільйони. Ці мільйони клерків мають бути не просто хорошими людьми, а підготовленими спеціалістами в різних галузях. На сьогодні є дві сили в Україні, команда проросійських сил: опзж, ''слуга народу'', за майбетнє'', довіра та інші. І є проукраїнська, проєвропейська сила: 'ЄС'', ''свобода'', ''народний фронт'', ''голос'' і інші. Ці дві політичні табори мають свої команди і тільки вони можуть вивести країну із такого ганебного стану, куди нас завів Зеленський. Хто буде вибиратися президентом, хто буде прем'єр міністром, а хто спікером вирішувати народу України. В проукраїнській команді мають бути Порошенко, Залужний, Яценюк, представник ''Свободи''. Я думаю, що українці побачили, що Зеленський сім років очолив команду проросійських сил, які отримав від ОПЗЖ і бажав з ними працювати. Більше українці не допустять помилок 2019 року.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:30 Ответить
Тільки ZVO врятує Україну та весь світ!!!
показать весь комментарий
10.12.2025 14:05 Ответить
Маєте на увазі Всесвіт? Всесвіт не потягне. Може, галактику спочатку?🧐
показать весь комментарий
10.12.2025 14:38 Ответить
Про Порошенка він ані слова не згадав, отже не вважає його реальним кандидатом Зеленського. Всі інші тези його висмоктані з пальця. Залужному ніщо не заважає звільнитися і піти на вибори, а Буданов та Білецький то швидше технічні кандидати від Банкової.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:05 Ответить
У Петра зараз немає ніякої підтримки на жаль...
показать весь комментарий
10.12.2025 14:28 Ответить
Про шанси Порошенка:

якщо дебілам в мізки аднажды налили гімна і воно там прижилося, то вибрати те гімно з тих мізків навіть теоретично неможливо.

навіть якщо Порошенко завтра особисто вб'є Путіна, то охлос все одно не пробачить йому той єдиний тижневий відпочинок з сім'єю на Мальдівах.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:49 Ответить
Не накаркай,ну його в дупу!Його чекатимуть судові справи,а не другий термін.Можливо,термін тільки не виборний.Був час коли каміння розкидали,тепер каміння треба зібрати.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:06 Ответить
Кремль буде робити ставку на Розумкова...
показать весь комментарий
10.12.2025 14:06 Ответить
При всем уважении - Виталий Эдуардович!
Вы ошибаетесь!!!!
Слово Зеленский сегодня в Украине
Ассоциируется практически со словом - ИУДА!!!
ИУДА ЗЕЛЕНСКИЙ даже не выдвинет свою кандидатуру!!!!!!
Если хочет выжить.....
показать весь комментарий
10.12.2025 14:07 Ответить
Усе вірно у мародера диктатора руки по лікоть в крові
показать весь комментарий
10.12.2025 14:23 Ответить
А зетехнології штабні?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:41 Ответить
Ничего не поможет
Внутри народа накопилось столько гнева
Никакие технологии не спасут!!!!
Как бы кровью все не закончилось
ДЛЯ ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
Как бы ему не пришлось бежать как Керенскому
Переодевшись в женское платье...
показать весь комментарий
10.12.2025 14:46 Ответить
,,Гарантії "безпеки від сша і рашкі нагадують ,,гарантії " з фільму Хрещений батько": та сама ,,безпекова" теріторія і ті самі ,,гаранти"! Навіть набагато гірші!
показать весь комментарий
10.12.2025 14:08 Ответить
Портніков , сплюнь через ліве плече.....і не каркай, а то тебе сплутають з зільонським і приб"ють ненароком !
показать весь комментарий
10.12.2025 14:08 Ответить
Не відтопчіть собі голову!
показать весь комментарий
10.12.2025 14:44 Ответить
Весь час вимагав виборів, а тепер каже, що Зеленський все одно переможе. А навіщо тоді вибори?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:10 Ответить
Кого ви слухаєте?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:26 Ответить
Як кого?!!! Давнього соратника Петра Олексійовича Порошенка. Провідного журналіста його кананалу. Лідера громадської думки. Шановну людину у нас, прихильників Порошенка.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:39 Ответить
показать весь комментарий
10.12.2025 14:44 Ответить
Він думав, що війна українчиків змінить. А воно бач як... Ані хатят любімава клована. І пох, що кацапські бомби відривають їм руки-ноги...
показать весь комментарий
10.12.2025 14:30 Ответить
Ти нагадуєш мені Трампа, який постійно повторює, що якщо б він був президентом, то війни в Україні ніколи б не було. Але, як і деменціозний Трамп, ти забуваєш, що війна почалась у 2014 році, при іншому президенті, і кацапські бомби відривають руки-ноги з того часу. І навіть Мінські мирні домовленості з Путіним не допомогли. До речі, а коли він перестав думати, що "війна українчиків змінить"? Бо ще вчора, до заяви Зеленського, він закликав до виборів. Сьогодні вранці прийшло якесь нове опитування, що кардинально змінило політичну карту?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:47 Ответить
А хтось подумав, що Зеленскій організує, і піде на чесні вибори?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:11 Ответить
Які вибори? люди ви про що? як їх технічно провести?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:13 Ответить
"як їх технічно провести?"

"За умови проведення виборів в Україні під безпекові гарантії США та РФ"
показать весь комментарий
10.12.2025 14:19 Ответить
Типу як в криму і Донецьку, під дулами рашистських автоматів рехверендум проводили? Чи яким чином ти гадаєш Тромб з )(уйлом безпеку нам організують? У Тромба один метод, це роззброїти українців і настане мир. Знаєте куда йдіть з такими виборами які будуть проводитись під конвоєм іноземних військових? Це тупо буде показовий фарс на весь світ щоб показати що в Україні немає влади, чого наші вороги і добиваються
показать весь комментарий
10.12.2025 14:26 Ответить
"Чи яким чином ти гадаєш Тромб з )(уйлом безпеку нам організують?"

я ничего не гадаю, это цитата из статьи. за подробностями к портникову
показать весь комментарий
10.12.2025 14:34 Ответить
Ти дебіл? У 2014му і у 2019му в Криму і окупованому Донбасі проводили вибори, недоробок?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:39 Ответить
Мовчки
показать весь комментарий
10.12.2025 14:20 Ответить
Які спойлери? - а Порошенко? - Зеля ж мамою клявся шо на другий термін не піде
показать весь комментарий
10.12.2025 14:14 Ответить
Дід не дасть ішаку переобратися - він давно збитий льотчик. А потужно киздить про гарантії бо так написано на папірці
показать весь комментарий
10.12.2025 14:16 Ответить
Коли вже балабола Портнікова не буде
показать весь комментарий
10.12.2025 14:18 Ответить
"Коли вже балабола Портнікова не буде"

обиделся, юлю не вспомнили
показать весь комментарий
10.12.2025 14:20 Ответить
Юля підтримала Залужного
показать весь комментарий
10.12.2025 14:24 Ответить
Жуля нехай підтримає кобзона. Я ніколи не забуду як та **** обкрадала Україну, потім їздиа до )(уйла лизатися а потім коли почалася війна верещала щоб ніодин український танк не виїхав з військової частини. Так що бабу Жулю потрібно живьйом в землю закопати, вона даже по рокам повинна там бути
показать весь комментарий
10.12.2025 14:29 Ответить
Марення юлєфоба без ЖОДНИХ фактів. Факти в студію!
показать весь комментарий
10.12.2025 14:35 Ответить
"Юля підтримала Залужного"

дык я не против. профит в чем?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:32 Ответить
7 років від Янека, дебіл
показать весь комментарий
10.12.2025 14:37 Ответить
"7 років від Янека, дебіл"

а, так ты быдло?! общаться не научен. пардон что не досмотрел с каким гуано имею дело
показать весь комментарий
10.12.2025 14:43 Ответить
Портніков як старий ворон - каркас на все і пророкує Апокаліпсис. Мабуть по принципу, що щось з цього неодмінно збудеться. Якщо вибори президента будуть проведені в конституційний спосіб - в них прийме участь і Залужний і інші, і у Зеленського мало шансів. Але як такі вибори можливо провести зараз - під час гарячої фази війни? Ніяк! Можно зробити незаконну пародію через "Дію", але президент обраний в такій спосіб - це буде абсолютно нелегітимна фігура і для України і для світу, хоч хто б це не був. Тому робити такий цирк непотрібно нікому.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:20 Ответить
"як такі вибори можливо провести зараз - під час гарячої фази війни?"

поэтому портников и уточнил: "За умови проведення виборів в Україні під безпекові гарантії США та РФ"
показать весь комментарий
10.12.2025 14:22 Ответить
А під вибори 2014го і 2019го хто гарантії давав?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:25 Ответить
Які нах вибори кончені ви ідіоти всі. Тромб і )(уйло спеціально дестабілізують обстановку в Україні знаючи що на виборах ви всі повбиваєте один одного а потім ще й революцію проведе чим рашисти і скористаються. Невже вас даунів кончених історія нічому не учить? Даю 100% що вибори виграє той шизоїд хто пообіцяє завершити війну за 24 години і відкрити кордони. І буде в Україні свій Тромб, який поставить на Україні великий хрест
показать весь комментарий
10.12.2025 14:20 Ответить
Вибори будуть - чебурек від ахметки це підписав у Маямі. Ішак ще рипається, але і без нього все порішають. Поставлять Білецького а він вже підпише капітуляцію.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:28 Ответить
Якого Білецького. Дівіться бо будете галасувати за Мертвечука чи умовного Януковоща, якого Тромб приведе і посадить в крісло. Лічно я не збираюся приймати в цьому безумстві ішабаші участь.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:33 Ответить
Не тільки ти. Ніхто у кого є хоч грам мозку, не стане приймати участь у цих "виборах".
показать весь комментарий
10.12.2025 14:48 Ответить
Не створи собі кумира - Портников такого нагилив а я вже місцями до нього прислухався
показать весь комментарий
10.12.2025 14:23 Ответить
місце Зєлі не на наступних виборах президента, а у СІЗО СБУ (та, яка зА Україну)..
показать весь комментарий
10.12.2025 14:23 Ответить
Зеленского на выборах победит любой кандидат, даже Арестович. У него реальный рейтинг, а не нарисованый на уровне 10 процентов
Главное что бы этот гандон через ДИЮ голосование не провел, иначе тогда он победит точно, так как проверить махинации невозможно, а Дия принадлежит его дружку Федорову.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:23 Ответить
іпсо графа портнікова, щоб мотивувати зебіла таки організувати вибори

голосувати треба лише за того кандидата, який зобов'яжеться створити ядерну зброю.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:24 Ответить
А якщо бойко або мураєв пообіцяють?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:30 Ответить
Точніше-"заобовяжеться".Ась?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:45 Ответить
Вони в Україні і дня не проживуть, як портнов закінчать 😆
показать весь комментарий
10.12.2025 14:47 Ответить
Бойко норм живе в Україні.Ходить до ВРУ.Його фракція разом з сн голосує.Мураєв не в Україні але теж при хорошому здоровї.Навіщо оця заява порожня?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:49 Ответить
не пообіцяють, бо за це їх ***** на пляшку посадить
показать весь комментарий
10.12.2025 14:48 Ответить
Серйозно?І це все?Що змінить "обіцянка"?
показать весь комментарий
10.12.2025 14:53 Ответить
Ну, щоб не було стілтки дивних коментів, тре подивитися весь цей ефір Портнікова.

У статті тупо використали одну частину, не згадавши про другу частину, у якій чітко сказано, що цього не буде.

Бо ***** не буде зупиніти віцну на 90 днів, а ВПС США не буде закривати Україну на цей термін.
Тобто, ані *****, ані Трамп нічого не будуть робити для того, щоб проведення виборів стало можливим.

А у цій частині Віталій просто пояснив, чому ЗЄ нічим не ризикує, погоджуючтсь на проведення таких виборів - бо це будуть вибори з одним реальним кандидатом.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:24 Ответить
портніков починає працювати , даючи українцям особисте бачення.яке може бути проплаченим тим політичним силам в Україні.які обовязково "вималюються" у випадку оголошення виборів...Але не варто виключати,що британці підготували таки доброго майбутнього президента України???
показать весь комментарий
10.12.2025 14:26 Ответить
Зєльонкін фальсифікуватиме вибори за будь-яких обставин (байдуже, війна, чи мир, чи перемир'я, чи що завгодно). Він ізроду пройдисвіт і шахрай. Та навколо нього ригівська наволоч невипадково згуртувалася.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:27 Ответить
Брехня. Так, як фальшував вибори Янек у 2010му, вже не зможе ніхто. І все одно Янек типу "переміг" Юлю на мінімалках. Противсіхи привели Янека. Тому зєля до Янека, як божий дар до яєшні
показать весь комментарий
10.12.2025 14:43 Ответить
Зе надовго
показать весь комментарий
10.12.2025 14:29 Ответить
Так вирішили українчики. Вирішили серцями і любов'ю до клованів-чужинців.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:35 Ответить
Ніхрена,українці обрали таких як вони
показать весь комментарий
10.12.2025 14:44 Ответить
Вибори прід час воєнного стану не проводяться. Цей весь цирк для рудого х*єсоса, щоб в черговий раз продемонструвати йому, що саме ***** не хоче миру.
показать весь комментарий
10.12.2025 14:30 Ответить
таки можно попытаться продавливать эту тему и посмотреть как трампло организует безпекові гарантії
показать весь комментарий
10.12.2025 14:36 Ответить
Більше шести років пройшло, але альтернативи Порошенку так досі й немає..
показать весь комментарий
10.12.2025 14:46 Ответить
 
 