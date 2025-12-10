На экстренных выборах Зеленский будет соревноваться со спойлерами. Залужного, Буданова и Билецкого там не будет, - Портников

При условии проведения выборов в Украине под гарантии безопасности США и РФ Владимир Зеленский имеет больше шансов победить, чем на любых других послевоенных выборах.

Об этом заявил известный журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он сомневается, что в кампанию фактически в условиях военного положения смогут выдвинуться "реальные конкуренты Зеленского".

"Вряд ли Валерий Залужный уволится с должности посла в Великобритании, чтобы принять участие в выборах, Кирилл Буданов оставит должность главы ГУР, а Андрей Билецкий уйдет с фронта. Всего этого не будет. Скорее всего, это будет условная предвыборная кампания, в которой будут участвовать спойлеры Владимира Зеленского", - подчеркнул Портников.

Учитывая это, по мнению журналиста, Зеленский может предложить проведение выборов фактически во время военного положения.

Читайте: Илон Маск предположил, что вице-президент Венс станет следующим президентом США

Что предшествовало?

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине стоит провести выборы президента.

Зеленский заявил о готовности к выборам в течение 60-90 дней, если США обеспечат безопасность.

Читайте также: 52% украинцев считают, что Зеленскому не стоит участвовать в следующих выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА