На екстрених виборах Зеленський змагатиметься зі спойлерами. Залужного, Буданова і Білецького там не буде, - Портников
За умови проведення виборів в Україні під безпекові гарантії США та РФ Володимир Зеленський має більше шансів перемогти, ніж на будь-яких інших післявоєнних виборах.
Про це заявив відомий журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Він сумнівається, що у кампанію фактично в умовах воєнного стану зможуть висунутися "реальні конкуренти Зеленського".
"Навряд чи Валерій Залужний звільниться з посади посла у Великій Британії, щоб взяти участь у виборах, Кирило Буданов залишить посаду очільника ГУР, а Андрій Білецький піде з фронту. Цього всього не буде. Швидше за все, це буде умовна передвиборча кампанія, в якій будуть брати участь спойлери Володимира Зеленського", - наголосив Портников.
З огляду на це, на думку журналіста, Зеленський може пропонувати проведення виборів фактично під час воєнного стану.
Що передувало?
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україні варто провести вибори президента.
- Зеленський заявив про готовність до виборів протягом 60-90 днів, якщо США забезпечать безпеку.
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Слово Зеленский сегодня в Украине
Ассоциируется практически со словом - ИУДА!!!
ИУДА ЗЕЛЕНСКИЙ даже не выдвинет свою кандидатуру!!!!!!
Если хочет выжить.....