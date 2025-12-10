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Новини Президенські вибори Вибори в Україні
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На екстрених виборах Зеленський змагатиметься зі спойлерами. Залужного, Буданова і Білецького там не буде, - Портников

Вибори президента в Україні: заява Портникова

За умови проведення виборів в Україні під безпекові гарантії США та РФ Володимир Зеленський має більше шансів перемогти, ніж на будь-яких інших післявоєнних виборах.

Про це заявив відомий журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Він сумнівається, що у кампанію фактично в умовах воєнного стану зможуть висунутися "реальні конкуренти Зеленського".

"Навряд чи Валерій Залужний звільниться з посади посла у Великій Британії, щоб взяти участь у виборах, Кирило Буданов залишить посаду очільника ГУР, а Андрій Білецький піде з фронту. Цього всього не буде. Швидше за все, це буде умовна передвиборча кампанія, в якій будуть брати участь спойлери Володимира Зеленського", - наголосив Портников.

З огляду на це, на думку журналіста, Зеленський може пропонувати проведення виборів фактично під час воєнного стану.

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Що передувало?

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Автор: 

вибори (6790) Портников Віталій (31)
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Топ коментарі
+27
Про Порошенка він ані слова не згадав, отже не вважає його реальним кандидатом Зеленського. Всі інші тези його висмоктані з пальця. Залужному ніщо не заважає звільнитися і піти на вибори, а Буданов та Білецький то швидше технічні кандидати від Банкової.
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10.12.2025 14:05 Відповісти
+21
При всем уважении - Виталий Эдуардович!
Вы ошибаетесь!!!!
Слово Зеленский сегодня в Украине
Ассоциируется практически со словом - ИУДА!!!
ИУДА ЗЕЛЕНСКИЙ даже не выдвинет свою кандидатуру!!!!!!
Если хочет выжить.....
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10.12.2025 14:07 Відповісти
+16
Чому це Залужний не піде на вибори? Тому що Портніков проти виборів?
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10.12.2025 14:04 Відповісти

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