Власти Зеленского - хана, рейтинг партии вдвое меньше Залужного, - Николов
Президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к Верховной Раде и попросил разработать механизм проведения выборов в условиях военного положения. Это обращение может быть скорее политическим сигналом США, где президент Дональд Трамп настаивает на скором "умиротворении".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил журналист Юрий Николов.
"Как известно, Трамп очень хочет, как и Путин, перейти к замирению уже без Зеленского. А для этого в демократической стране нужно провести хотя бы выборы. А как ты их проведешь, когда 10 миллионов за границей, и еще миллионы людей под обстрелами и на фронте? Понятно, что придумать невозможно. Поэтому Зеленский через некоторое время просто разведет руками перед Трампом и скажет: "Ну видишь, не придумали те шлепари в парламенте, а ведь это они должны придумывать законы, а у меня Ермака уже нет, то думалка уже не арбайтен"", - пишет журналист.
И добавляет, что это позволит Киеву показать партнерам, что решение принимается в рамках правовых реалий, а не по политической воле президента.
Новые рейтинги: Залужный догоняет Зеленского
Второе резонансное сообщение дня - результаты опроса о президентских рейтингах. По данным исследования, Зеленский потерял несколько процентов поддержки, а Валерий Залужный практически догнал его в первом туре. Другие кандидаты - с заметным отставанием. Поэтому в случае реальных выборов конфигурация второго тура выглядела бы очевидной.
"Я не буду яростно прогнозировать, что во втором туре Залужный порвет Зеленского как тузик грелку. Потому что до выборов еще дожить надо, и хз что там будет за ландшафт. Да оно и выгоднее даже вслух говорить, что Зеленский выиграет. Хотя бы ради того, чтобы позлорадствовать над ебаньком Трампом, который вместе с Путиным хочет диктовать нам. Сами разберемся", - пишет журналист.
Главная интрига - не президентские, а парламентские рейтинги
Самая интересная часть исследования - партийные рейтинги.
"А теперь о глубинной правде. Она на втором графике - о рейтингах в парламент. И она говорит - власти Зеленского хана. Посмотрите сами. Его партия имеет 11%, а Залужный - вдвое больше. Также в Раду свои силы проводят Буданов, Порошенко, "Азов" Прокопенко. Возможно еще Разумков, боксер Усик и Билецкий. То есть у Зеленского х#й целых х#й десятых шанса удержать монополию на власть в Раде", - отмечает Николов
Это означает, что монобольшинства "Слуги народа" уже не будет, а новая коалиция будет формироваться без доминирования президента. Фактически это означает конец эпохи политической монополии Зеленского.
"Но и Малюк, как показали события с Ермаком, уже все понял насчет будущего. И больше явного беспредела при президенте не втулит", - отметил журналист.
Что это означает для Зеленского
"Итак, вывод таков: хоть президентский рейтинг и может внушать Зеленскому мысль, что еще не все потеряно, и у него есть шанс цепляться за власть, но на самом деле – нет. То есть у Зеленского сейчас открываются офигенные ворота в президентский рай. Он может сейчас сделать кучу полезных для Украины вещей, не оглядываясь на рейтинги.
Поработать на ВСУ, не думая о любви тыловых "замирников" и откатах тыловых крыс из оборонки.
Выгнать к ебаням камарилью Татарова из правоохранительных органов, не боясь компромата. Потому что как тебе повредит компромат, если ты не рассчитываешь на победу на выборах?))) И это в определенной степени разблокирует судебную реформу. И таможню. И налоговую.
В общем, Зеленский таким образом может получить настоящее признание, и с ним – войти в пантеон. А с нынешним популизмом и коррупционерами он получит разве что депрессию, когда окончательно увидит отсутствие шансов удержаться на Олимпе", - резюмирует Николов.
БО
- міліони виїхали це більше 15 млн
- більше 1 млн в СЗЧ чи на фронті
- великі скупчення людей - подарунок для ворога
- мовчу уже про агітацію і тд і тд
Зеля ж виконує план пуйла по знищенню України згідно оманського договорняка.
Зеля ще повинен підписати капітуляцію, бо інший би голова держави цього би ніколи не зробив.
Тому зеля буде сидіти в кріслі президента та верховного головнокомандувача до кінця, до підписання ним капітуляції.
Жаль, що патріоти не вбили зрадника зелю ще на початку.
Вже є партія "Залужного", "Порошенка" чи "Буданова"? Є якісь программи? Є Склади?
Хто хоче миру і розвитку -проголосує за Європейську солідарність
Хто хоче війни, руїни і концерта прутня на роялі - буде голосувати за інши партії.
"Денис Шевченко" впав на форум з Марсу ?
у Порошенка дійсно є партія.
Але я б хотів щоб у "Партій були люди", а не "у людини є партія". Щоб лідери змінювались, а ідеї залишались.
Повісити цього іуду треба.
Але лиха Україні він ще багато наробить.
Заради особистої безпеки і безпеки награбованого його квартальною бандою Зеленський - організує Капітуляцію України під обгорткою ''мирної угоди''.
Зараз головне завдання Зеленського - за допомогою м'ясних штурмів москаля Сирського - допомогти москальським окупантам знищити чим більше Українських Воїнів.
Ще багато Української крові поп'ють Зеленський разом з москальським окупаційним ******.
А це зараз найголовніше питання для виживання України.
Журналистов - расследователей
Его публикации и привели в итоге к тому
Что начались дела
По многим зашкварам Зеленского
Самое последняя публикация Николова - про 9 миллиардов
На строительство дороги до Буковеля
Благодаря Николову - эти деньги не *******
а без громадянства можна?
а другого і нема на Подолі
А як шо не віддасть, або віддасть Зеленскому?