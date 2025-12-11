РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11144 посетителя онлайн
Новости Выборы в Украине
4 366 70

Власти Зеленского - хана, рейтинг партии вдвое меньше Залужного, - Николов

Выборы во время войны и политические реалии: обращение Зеленского к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к Верховной Раде и попросил разработать механизм проведения выборов в условиях военного положения. Это обращение может быть скорее политическим сигналом США, где президент Дональд Трамп настаивает на скором "умиротворении".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил журналист Юрий Николов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Как известно, Трамп очень хочет, как и Путин, перейти к замирению уже без Зеленского. А для этого в демократической стране нужно провести хотя бы выборы. А как ты их проведешь, когда 10 миллионов за границей, и еще миллионы людей под обстрелами и на фронте? Понятно, что придумать невозможно. Поэтому Зеленский через некоторое время просто разведет руками перед Трампом и скажет: "Ну видишь, не придумали те шлепари в парламенте, а ведь это они должны придумывать законы, а у меня Ермака уже нет, то думалка уже не арбайтен"", - пишет журналист.

И добавляет, что это позволит Киеву показать партнерам, что решение принимается в рамках правовых реалий, а не по политической воле президента.

Новые рейтинги: Залужный догоняет Зеленского

Второе резонансное сообщение дня - результаты опроса о президентских рейтингах. По данным исследования, Зеленский потерял несколько процентов поддержки, а Валерий Залужный практически догнал его в первом туре. Другие кандидаты - с заметным отставанием. Поэтому в случае реальных выборов конфигурация второго тура выглядела бы очевидной.

"Я не буду яростно прогнозировать, что во втором туре Залужный порвет Зеленского как тузик грелку. Потому что до выборов еще дожить надо, и хз что там будет за ландшафт. Да оно и выгоднее даже вслух говорить, что Зеленский выиграет. Хотя бы ради того, чтобы позлорадствовать над ебаньком Трампом, который вместе с Путиным хочет диктовать нам. Сами разберемся", - пишет журналист.

рейтинги

Главная интрига - не президентские, а парламентские рейтинги

Самая интересная часть исследования - партийные рейтинги. 

"А теперь о глубинной правде. Она на втором графике - о рейтингах в парламент. И она говорит - власти Зеленского хана. Посмотрите сами. Его партия имеет 11%, а Залужный - вдвое больше. Также в Раду свои силы проводят Буданов, Порошенко, "Азов" Прокопенко. Возможно еще Разумков, боксер Усик и Билецкий. То есть у Зеленского х#й целых х#й десятых шанса удержать монополию на власть в Раде", - отмечает Николов

Это означает, что монобольшинства "Слуги народа" уже не будет, а новая коалиция будет формироваться без доминирования президента. Фактически это означает конец эпохи политической монополии Зеленского.

"Но и Малюк, как показали события с Ермаком, уже все понял насчет будущего. И больше явного беспредела при президенте не втулит", - отметил журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Европа провели напряженную дискуссию по Украине, - СМИ

Что это означает для Зеленского

"Итак, вывод таков: хоть президентский рейтинг и может внушать Зеленскому мысль, что еще не все потеряно, и у него есть шанс цепляться за власть, но на самом деле – нет. То есть у Зеленского сейчас открываются офигенные ворота в президентский рай. Он может сейчас сделать кучу полезных для Украины вещей, не оглядываясь на рейтинги.

Поработать на ВСУ, не думая о любви тыловых "замирников" и откатах тыловых крыс из оборонки.

Выгнать к ебаням камарилью Татарова из правоохранительных органов, не боясь компромата. Потому что как тебе повредит компромат, если ты не рассчитываешь на победу на выборах?))) И это в определенной степени разблокирует судебную реформу. И таможню. И налоговую.

В общем, Зеленский таким образом может получить настоящее признание, и с ним – войти в пантеон. А с нынешним популизмом и коррупционерами он получит разве что депрессию, когда окончательно увидит отсутствие шансов удержаться на Олимпе", - резюмирует Николов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада готова подготовить законы для выборов во время войны, но нужна безопасность, - Корниенко

Автор: 

выборы (24839) Зеленский Владимир (22931) рейтинг (1656) Залужный Валерий (698) Юрий Николов (118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
11.12.2025 14:21 Ответить
+9
Зеленському - капут.
Але лиха Україні він ще багато наробить.

Заради особистої безпеки і безпеки награбованого його квартальною бандою Зеленський - організує Капітуляцію України під обгорткою ''мирної угоди''.

Зараз головне завдання Зеленського - за допомогою м'ясних штурмів москаля Сирського - допомогти москальським окупантам знищити чим більше Українських Воїнів.

Ще багато Української крові поп'ють Зеленський разом з москальським окупаційним ******.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:26 Ответить
+8
Блін, для чого такі маніпулятивні вкиди.
Вже є партія "Залужного", "Порошенка" чи "Буданова"? Є якісь программи? Є Склади?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ясно всім. ТИМ НЕ МЕНШ - вибори під час війни провести нереально,

БО

- міліони виїхали це більше 15 млн
- більше 1 млн в СЗЧ чи на фронті
- великі скупчення людей - подарунок для ворога

- мовчу уже про агітацію і тд і тд
показать весь комментарий
11.12.2025 14:13 Ответить
Тобто проїбати Украну це кращий варіант?Зеленський повинен піти нах без виборів!!
показать весь комментарий
11.12.2025 14:19 Ответить
Господар зелі, пуйло не дозволяє йому піти з посади добровільно.
Зеля ж виконує план пуйла по знищенню України згідно оманського договорняка.
Зеля ще повинен підписати капітуляцію, бо інший би голова держави цього би ніколи не зробив.
Тому зеля буде сидіти в кріслі президента та верховного головнокомандувача до кінця, до підписання ним капітуляції.
Жаль, що патріоти не вбили зрадника зелю ще на початку.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:28 Ответить
Так наПораше зелёнку не воспринимают как преЗика!смысл поРашистам ждать от него каких-то подписей!Правильно сложить самому полномочия,собрать сухарей и на зону к КалоМойше дружбанчику!
показать весь комментарий
11.12.2025 15:20 Ответить
В кінці роздуми людини не сповна розуму!Ніколи зелене чмо не буде працювати в інтересах України!Розмови про вибори-чергова локшина для мудрого наріту.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:17 Ответить
Якби ЗЕ не був упевнений, що сфальсифікує вибори на свою користь, він би не давав таких розпоряджень ВР! Зараз по бистрячку він переобереться на другий термін! Так що не треба надіятися на його програш, хоча з реальними рейтингами, а не те що тут намалювали, у Зе виграла б у першому турі навіть табуретка!
показать весь комментарий
11.12.2025 14:19 Ответить
Хана повинна прийті не тільки рейтингу а і самому гниде Зеленському та Слугам *****.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:19 Ответить
Блін, для чого такі маніпулятивні вкиди.
Вже є партія "Залужного", "Порошенка" чи "Буданова"? Є якісь программи? Є Склади?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:19 Ответить
В нас є партія проукраїнська і проєвропейська це "Європейська солідарність", і є декілька збіговіськ холуїв москви.
Хто хоче миру і розвитку -проголосує за Європейську солідарність
Хто хоче війни, руїни і концерта прутня на роялі - буде голосувати за інши партії.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:26 Ответить
Боюсь что появятся партии притулы, белецкого и прочих которые как и в прошлый раз будут отбирать голоса у ЕС
показать весь комментарий
11.12.2025 14:32 Ответить
Що означає "появятся" - вони є вже давно !
показать весь комментарий
11.12.2025 15:25 Ответить
ця проукраїнська партія жодного разу не виступила за вихід з ДНЯЗ та повернення ядерного статусу
показать весь комментарий
11.12.2025 14:43 Ответить
При цій партії створювалися ракети, які в перспективі здатні нести ядерну БЧ. Нажаль "мудрому наріду" це виявилося не потрібним.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:52 Ответить
справедливо
показать весь комментарий
11.12.2025 15:01 Ответить
Це ви партiю Залужного холуями москви обiзвали?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:25 Ответить
Помним помним. Третьяков. Свінарчук. Коновалов. Муженко. Иловайск дебальцево аэропорт. Посадку Стерненко и до.активистов. Сивочолому нічого не светит. Земле тоже. Будет другой.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:33 Ответить
У Порошенка немає партії?
"Денис Шевченко" впав на форум з Марсу ?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:07 Ответить
дякую за зауваження, дійсно моя помилка. Хотів написати не "Порошенка", а Прокопенка (або Азов).
у Порошенка дійсно є партія.
Але я б хотів щоб у "Партій були люди", а не "у людини є партія". Щоб лідери змінювались, а ідеї залишались.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:29 Ответить
Зашквареному вибори не виграти вже, тільки через масові фальсифікації
показать весь комментарий
11.12.2025 14:20 Ответить
Головне, щоб цей зрадник та могильщик України, зеля не зміг втекти з України, після того, як він підпише капітуляцію та ліквідує Україну як незалежну державу, в угоду свому господарю пуйлу.
Повісити цього іуду треба.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:20 Ответить
Це краще зробити до підписання,а взагалі ще в 2022р.Воно майже 4 лишні роки портить повітря.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:22 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2025 14:21 Ответить
Ніколов маячню несе.Зе не відласть владу.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:22 Ответить
Лише одне питання.Він навмисно це робить?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:23 Ответить
Гадаю що він щиро вірить що "владі зеленського хана",він х тих знесунів що в 19р волали що якщо зе виявиться поганим то його скоренько знесуть
показать весь комментарий
11.12.2025 14:33 Ответить
Рейтинги - чергова лапша на вуха довірливих лохів. Доречі, а чому нема рейтингу міндіча?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:23 Ответить
Україна за сім років ще не нажерлася знову хоче новиє ліца тай у хрипатого ще якийсь рейтинг є
показать весь комментарий
11.12.2025 14:25 Ответить
Зеленському - капут.
Але лиха Україні він ще багато наробить.

Заради особистої безпеки і безпеки награбованого його квартальною бандою Зеленський - організує Капітуляцію України під обгорткою ''мирної угоди''.

Зараз головне завдання Зеленського - за допомогою м'ясних штурмів москаля Сирського - допомогти москальським окупантам знищити чим більше Українських Воїнів.

Ще багато Української крові поп'ють Зеленський разом з москальським окупаційним ******.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:26 Ответить
А влада Залужного буде відрізнятися від влади Зеленського в кращу сторону?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:27 Ответить
Якщо так міркувати, то давайте цього зяму на довічне правління залишимо, чого там. От тоді вже українській Україні точно кранти.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:39 Ответить
Принаймі на фронті при Залужному була набагато краща ситуація і його, на відміну від сирського, поважали військові, від рядових до командирів.
А це зараз найголовніше питання для виживання України.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:10 Ответить
Судячи зі списку кандидатів типу Усика, Притули, Бойка, та інших зашкварених персонажів, дебілізація українців продовжується.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:27 Ответить
Еще партии ломаченки не хватает.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:11 Ответить
Николов - входит в пятерку самых известных
Журналистов - расследователей
Его публикации и привели в итоге к тому
Что начались дела
По многим зашкварам Зеленского
Самое последняя публикация Николова - про 9 миллиардов
На строительство дороги до Буковеля
Благодаря Николову - эти деньги не *******
показать весь комментарий
11.12.2025 14:33 Ответить
Буданов,Залужний,Усик,Білецький,Разумков,Прокопенко-нарід готовий ,знову,голосувати за "кота у мішку",за "партії" про які йому не тільки нічого не відомо а яких не існує в принципі,одного "Слугу народу" поміняти на 5-7 "ефективних слуг"?! Схоже що "хана" може настати не тільки Зеленському
показать весь комментарий
11.12.2025 14:27 Ответить
Усик дышит в спину Пороху , а Зулужный Зеле, кто мог вообще в это поверить
показать весь комментарий
11.12.2025 14:28 Ответить
Він же ж Залужного з якось метою послом послав...
показать весь комментарий
11.12.2025 14:36 Ответить
Зекоманда (2019-25): шефіри, єрмаки, стефанчуки, міндічі, цукермани, чернишови, веселі, кравченки, гринкевичі, стефанішини, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арахамія д., арестович о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 арістов ю., баканов і., бахматов м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%27%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 безугла м., богдан а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 богуцька є., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 брагар є., бужанський м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%8E%D0%BA_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 василевська-смаглюк о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ватрас в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 верещук і., гайдай с., галушко м., галущенко г., гевко в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 гетманцев д., глиняна т., голик ю., гринчук о., гринчук с., гунько а., демченко р., дмитрук а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 дубінський о., задорожній м., іванісов р., іванов с., ілащук о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 камельчук ю., караманіц к., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 касай г., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 клочко а., ковальов о., коломойський і., комарницький д., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 кормишкіна і., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 корявченков ю., кошовий є., кравець р., крупа т., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 кузьміних с., кулініч о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 куницький о., лещенко с., маріковський о., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 марченко л., мендель ю., мецгер є., мосейчук н., наумов а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 одарченко а., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 пашковський м., петров в., пікалов о., подоляк м., портнов а., резніченко в., саладуха о., сенниченко д., сивохо с., ситниченко є., скічко о., скороход а., степанов м., таран а., татаров о., тимошенко к., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 тищенко м., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0 третьякова г., трубіцин в., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%85%D1%96%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 трухін о., фокін в., халімон п., хейл о., холодов а., хомчак р., шаповалов в., шевченко є., шевченко к., шейко ю., шило а., шол м., шурма р., юрченко о., яременко б. + ………………..
показать весь комментарий
11.12.2025 14:40 Ответить
Цвіт нації. 😏 Як не корупціонер, так колаборант.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:12 Ответить
Але Боневтік повинен виконати свою предвиборну обіцянку - він казав, що прийшов на один строк. Якщо він хоче другий сторк, то Він таки може його відсидіти
показать весь комментарий
11.12.2025 14:45 Ответить
Трамп же сказал по корейскому сценарию. Зе нужно бы прочитать, куда американцы тогда засунули Южно-корейского незгаворчивого президента.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:49 Ответить
Куда ?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:01 Ответить
На один из своих островов, который омывается с четырёх сторон океаном, как говорится.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:06 Ответить
Які мінуси для українців, якщо із Зєлєю зроблять так само?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:14 Ответить
Минус один коррупционер. Больше минусов не вижу.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:16 Ответить
Так це ж плюс! Для України.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:18 Ответить
Щоб бути 'по-корейському сценарію', Трампу для початку потрібно завести в Україну американські війська та щоб Ф-35 і Ф-22' почали валити російські 'сушки', як колись в Кореї 'сейбри' палили радянські 'міги'.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:17 Ответить
Каким образом была достигнута зависимость от США, это дело десятое. В Корее войсками и истребителями, в Украине деньгами, разведданными, интернет технологиями и поставками оружия. Они считают, что Украина полностью зависима от них, благодаря другими средствами и методом. Но смысл важна сама зависимость от США, что там было в Корее, что сейчас в Украине.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:25 Ответить
Ще одного інваліда тягнуть до влади
показать весь комментарий
11.12.2025 14:50 Ответить
а якщо наприклад Залужний несподівано зніме свою кандидатуру на підтримку Зеленського, що ви тоді скажете?
показать весь комментарий
11.12.2025 14:51 Ответить
Был бы прикол. Так он прямо не сделает, но может показать справку, что он не годен к презедентской службе по состоянию здоровья.
показать весь комментарий
11.12.2025 14:56 Ответить
це ж політика може бути багато несподіванок... ось кажуть що генерал неперебірливий ...праворуч від Залужного той самий "підрахуй" з ЦВК, хто пам'ятає саме через Ківалова з його фальшуванням виборів сталася "Помаранчева революція".
показать весь комментарий
11.12.2025 15:09 Ответить
За кого пропонуєте голосувати?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:15 Ответить
А що вже оголосили передвиборчу компанію і відомо хто саме зареєструвався? Може половина з цих людей небуде висуватися взагалі? Крім того для реєстрації кандидатом потрібно перебувати в Україні а не закордоном, навіть якщо це відрядження послом, всі ці рейтинги туфта все може змінитися за лічені дні.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:19 Ответить
Не буде ніяких виборів ... принаймні найближчим часом .
показать весь комментарий
11.12.2025 15:28 Ответить
ти вже навибирав - скачі вдаль далеку.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:31 Ответить
а за мендель можна, ну там за їх обох?
а без громадянства можна?
а другого і нема на Подолі
показать весь комментарий
11.12.2025 15:30 Ответить
Скажемо прямо, при всій моїй неповазі до нього і огиді до ннині діючлї влади від першого до останнього зеленого утирка, ніколов блазень і ідіот, не здатний мислити логічно і відчувати наслідки своєї печатної хй#ні. Враження тягосне, що працюють на рашистів 90% еспердів.так званих.зісвоїмт висерами в змі. Країна наче захворіла на розумове обмеження. Ніколов, з вами та ващом, слугами, голосом, радами ************* Країні хана, а кращеб вам всім разом узятим.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:00 Ответить
Стаття-суцільний маразм своїм зміщенням акцентів. Не може вимагати Президент сторонньої країни виборів в іншій країні, це не його справа. Така вимога - абсурд апріорі.
показать весь комментарий
11.12.2025 15:07 Ответить
Хай би краще Трамп повимагав чогось в Сі, Путлера, Ина чи принаймні в Орбана, які сидять в своїх кріслах десятиліттями, фактично самозванно проголосив себе монархами (порівняно з ними Зеленський дитина з пісочниці).
показать весь комментарий
11.12.2025 15:12 Ответить
Повна фігня - 'в парламент проводить свої сили' купа людей, правда цих сил в них немає та й невідомо чи збираються ці люди взагалі йти в парламент. Чи може Ніколов пропонує знову, як в 2019 р., аврально поназбирати всіляких сумнівних 'no nsmes' під прикриттям якихось розкручених прізвищ? Тоді в чому буде принципова різниця з нинішніми 'слугами'? Та й для цього, крім всього іншого, потрібні чималенькі гроші. Проект 'слуг' системно розкручував та фінансував Коломойський, а хто стоятиме за названими Ніколовим персоналіями (про це в нього ні слова)?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:08 Ответить
Залужний, звичайно, красень. Але з чого ви важаете шо він віддасть своії відсотки П0р0шенк0?
А як шо не віддасть, або віддасть Зеленскому?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:27 Ответить
як можна говорити про якийсь рейтинг Залужного, якщо він не політик, ще б про двірника Васю згадали і його рейтинг, от Лебігович, реальний кандидат для рейтингу 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
11.12.2025 15:32 Ответить
Що після себе залишить Зеленський? Руїну. "Руї́на - період https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 історії України другої половини https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII століття, що відзначився розпадом української державності, загальним занепадом та кровопролитними війнами на території України." З Руїни Україну виводив Іван Мазепа, для цього знадобився не один десяток років. Невже все в історії повторюється?
показать весь комментарий
11.12.2025 15:34 Ответить
 
 