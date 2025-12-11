Власти Зеленского - хана, рейтинг партии вдвое меньше Залужного, - Николов

Президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к Верховной Раде и попросил разработать механизм проведения выборов в условиях военного положения. Это обращение может быть скорее политическим сигналом США, где президент Дональд Трамп настаивает на скором "умиротворении".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил журналист Юрий Николов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Как известно, Трамп очень хочет, как и Путин, перейти к замирению уже без Зеленского. А для этого в демократической стране нужно провести хотя бы выборы. А как ты их проведешь, когда 10 миллионов за границей, и еще миллионы людей под обстрелами и на фронте? Понятно, что придумать невозможно. Поэтому Зеленский через некоторое время просто разведет руками перед Трампом и скажет: "Ну видишь, не придумали те шлепари в парламенте, а ведь это они должны придумывать законы, а у меня Ермака уже нет, то думалка уже не арбайтен"", - пишет журналист.

И добавляет, что это позволит Киеву показать партнерам, что решение принимается в рамках правовых реалий, а не по политической воле президента.

Новые рейтинги: Залужный догоняет Зеленского

Второе резонансное сообщение дня - результаты опроса о президентских рейтингах. По данным исследования, Зеленский потерял несколько процентов поддержки, а Валерий Залужный практически догнал его в первом туре. Другие кандидаты - с заметным отставанием. Поэтому в случае реальных выборов конфигурация второго тура выглядела бы очевидной.

"Я не буду яростно прогнозировать, что во втором туре Залужный порвет Зеленского как тузик грелку. Потому что до выборов еще дожить надо, и хз что там будет за ландшафт. Да оно и выгоднее даже вслух говорить, что Зеленский выиграет. Хотя бы ради того, чтобы позлорадствовать над ебаньком Трампом, который вместе с Путиным хочет диктовать нам. Сами разберемся", - пишет журналист.

Главная интрига - не президентские, а парламентские рейтинги

Самая интересная часть исследования - партийные рейтинги.

"А теперь о глубинной правде. Она на втором графике - о рейтингах в парламент. И она говорит - власти Зеленского хана. Посмотрите сами. Его партия имеет 11%, а Залужный - вдвое больше. Также в Раду свои силы проводят Буданов, Порошенко, "Азов" Прокопенко. Возможно еще Разумков, боксер Усик и Билецкий. То есть у Зеленского х#й целых х#й десятых шанса удержать монополию на власть в Раде", - отмечает Николов

Это означает, что монобольшинства "Слуги народа" уже не будет, а новая коалиция будет формироваться без доминирования президента. Фактически это означает конец эпохи политической монополии Зеленского.

"Но и Малюк, как показали события с Ермаком, уже все понял насчет будущего. И больше явного беспредела при президенте не втулит", - отметил журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Европа провели напряженную дискуссию по Украине, - СМИ

Что это означает для Зеленского

"Итак, вывод таков: хоть президентский рейтинг и может внушать Зеленскому мысль, что еще не все потеряно, и у него есть шанс цепляться за власть, но на самом деле – нет. То есть у Зеленского сейчас открываются офигенные ворота в президентский рай. Он может сейчас сделать кучу полезных для Украины вещей, не оглядываясь на рейтинги.

Поработать на ВСУ, не думая о любви тыловых "замирников" и откатах тыловых крыс из оборонки.

Выгнать к ебаням камарилью Татарова из правоохранительных органов, не боясь компромата. Потому что как тебе повредит компромат, если ты не рассчитываешь на победу на выборах?))) И это в определенной степени разблокирует судебную реформу. И таможню. И налоговую.

В общем, Зеленский таким образом может получить настоящее признание, и с ним – войти в пантеон. А с нынешним популизмом и коррупционерами он получит разве что депрессию, когда окончательно увидит отсутствие шансов удержаться на Олимпе", - резюмирует Николов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада готова подготовить законы для выборов во время войны, но нужна безопасность, - Корниенко