52% українців вважають, що діяльність "Слуги народу" в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Найбільш позитивно українці оцінюють діяльність у парламенті фракції "Європейська Солідарність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

Так, 38% вважають, що її діяльність іде на користь України проти 36%, які вважають, що скоріше перешкоджає розвитку.

Діяльність фракції "Голос" позитивною вважають 33% респондентів, а 27% вважають навпаки. Порівняно з лютим оцінка діяльності фракції покращилася (з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що діяльність фракції йде на користь країні).

"Вважають корисною діяльність фракції "Батьківщини" – 25% (у лютому – 24%). Вважають, що діяльність фракції перешкоджає розвитку держави – 48% (у лютому – 40%). Подібні оцінки простежуються і у випадку фракції "Слуги народу", чию діяльність вважають корисною 25%, а 52% вважають такою, що перешкоджає розвитку держави. При цьому порівняно з лютим оцінка діяльності провладної фракції покращилася (з 19% до 25% стало більше тих, хто вважає її корисною для країни).

Щодо групи "Платформа за життя і мир", то 15% вважають, що її діяльність іде на користь України, а не вважають так – 43%. Порівняно з лютим ситуація істотно не змінилася", - зазначають соціологи.

Загалом, більшість українців (59%) позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції з переліку.

Опитування проводилось 19-28 вересня 2025 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

