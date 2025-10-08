УКР
2 873 46

52% українців вважають, що діяльність "Слуги народу" в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС. ІНФОГРАФІКА

Як українці оцінюють діяльність фракції у ВР? Результати опитування

Найбільш позитивно українці оцінюють діяльність у парламенті фракції "Європейська Солідарність".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.

Так, 38% вважають, що її діяльність іде на користь України проти 36%, які вважають, що скоріше перешкоджає розвитку.

Як українці оцінюють діяльність фракції у ВР? Результати опитування

Діяльність фракції "Голос" позитивною вважають 33% респондентів, а 27% вважають навпаки. Порівняно з лютим оцінка діяльності фракції покращилася (з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що діяльність фракції йде на користь країні).

Читайте: 71% українців вважають, що корупція під час війни зросла, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

"Вважають корисною діяльність фракції "Батьківщини" – 25% (у лютому – 24%). Вважають, що діяльність фракції перешкоджає розвитку держави – 48% (у лютому – 40%). Подібні оцінки простежуються і у випадку фракції "Слуги народу", чию діяльність вважають корисною 25%, а 52% вважають такою, що перешкоджає розвитку держави. При цьому порівняно з лютим оцінка діяльності провладної фракції покращилася (з 19% до 25% стало більше тих, хто вважає її корисною для країни).

Щодо групи "Платформа за життя і мир", то 15% вважають, що її діяльність іде на користь України, а не вважають так – 43%. Порівняно з лютим ситуація істотно не змінилася", - зазначають соціологи.

Загалом, більшість українців (59%) позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції з переліку.

Опитування проводилось 19-28 вересня 2025 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

ВР (15249) опитування (2075) КМІС (360) Батьківщина (587) Слуга народу (2861) Голос партія (517) Європейська Солідарність (1110) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498)
Топ коментарі
+23
Розвитку держави перешкоджає діяльність жОПи. Те що знаходиться в Раді-лише наслідки цієї діяльності.
08.10.2025 10:32 Відповісти
+19
Висновок: в ВР заправляє команда клоунів, яка спирається на кацапську ідеологію.
08.10.2025 10:37 Відповісти
+18
Тільки 52% так вважають? А що решта 48% до цього часу прикукурені і не відійшли від кіна про Голобородька? Як можна в такій країні жити і виховувати дітей? Підтримую рішення 10 мільйонів, що накивали п'ятками в країни демократії - ЄС.
08.10.2025 10:32 Відповісти
Шо це за слуги які живуть краще за народ - який їбанат запустив такий слоган?
08.10.2025 10:25 Відповісти
Не согласен с Вами. Точно не банат. Сработало же.
08.10.2025 10:33 Відповісти
Офіційна реєстрація відбулась 2 грудня 2017 року. Організацію названо за однойменним українським російськомовнимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-12 [12] комедійним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB) серіалом (2015-2019) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_2_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2016) фільмом (2017 року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-13 [13]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-14 [14] виробництва студії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Квартал-95».
08.10.2025 10:34 Відповісти
Висновок: в ВР заправляє команда клоунів, яка спирається на кацапську ідеологію.
08.10.2025 10:37 Відповісти
Спитай у 73 %, що це за слуги і хто кому й куди та кінчає і продовжує, а кончітоприймальник ще й продовжує отримувати насолоду... вочевидь 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🙉🤕🤡
08.10.2025 11:06 Відповісти
Діяльність служок з опозажопниками з ригоАНАЛІВ, є ЗЛОЧИННОЮ, і наносить Україні не шкоду, а загрозу суверенітету України!!
Міндіч, мудя, шифери, шурма, разумков, рябошапка, богдан, гончарук, дубілет, паракуда, ….., цьому є прикладом!!!
08.10.2025 11:15 Відповісти
очєнь умний.
08.10.2025 12:21 Відповісти
Тільки 52% так вважають? А що решта 48% до цього часу прикукурені і не відійшли від кіна про Голобородька? Як можна в такій країні жити і виховувати дітей? Підтримую рішення 10 мільйонів, що накивали п'ятками в країни демократії - ЄС.
08.10.2025 10:32 Відповісти
Міняти стать і валити мають слугориги і їх слуги 73%, які довели країну до такого стану. А я їм тільки нагадую і тикаю писком у зелене лайно.
08.10.2025 11:38 Відповісти
А ви просто звалили, чи стать теж поміняли?
08.10.2025 11:46 Відповісти
Питання у тому, серед кого проводилось опитування. І чи вважаються за "українців" організатори опитування, військовослужбовці і чи проводилося опитування серед виїхавших?! Бо у випадку проведення будь яких виборів, вони будуть голосувати.
За моїми даними рейтинг СН серед військових близкій до 0. Після потрапляння у саветьську армію любов до Зеленського чогось стає меньшою. А от серед виїхавших навпаки (ухилянти це взагалі його залізобетоний лохторат). Вони там взагалі вважають, що Бубочка ночами не спить за Україну думає і взагалі за Україну всіх порве.... Бо інфу черпають виключно з соцмереж, та переможних відосиків...
08.10.2025 11:42 Відповісти
а прикол знаєте в чому - що більшість накивавших - голосували за Оманську Гниду ...і звалили
08.10.2025 12:41 Відповісти
Невже перешкоджати та руйнувати це синоніми?
08.10.2025 10:32 Відповісти
Розвитку держави перешкоджає діяльність жОПи. Те що знаходиться в Раді-лише наслідки цієї діяльності.
08.10.2025 10:32 Відповісти
Нууу, це лише жОПа одного державного діяча.
08.10.2025 11:49 Відповісти
Страшний сон
08.10.2025 10:33 Відповісти
КМІС лестить Слугам *****.
08.10.2025 10:35 Відповісти
Ай-яй-яй......А де ж 73% прихильників зеленого баговиння?
08.10.2025 10:36 Відповісти
Цікаві люди. Спочатку робим Раду з блогерів і всяких собачих перукарів, а потім їм, бачте, перешкоджає. Ну нічого, потерпимо - до кінця.
08.10.2025 10:36 Відповісти
До кінця чого? України?
08.10.2025 10:39 Відповісти
Ну що ви, до кінця війни. Поки війна - всі міцно в кріслах, європейці заливають гроші, так що опитування до одного місця. От поки війна, так воно і буде.
08.10.2025 10:45 Відповісти
Пробовал здесь де пару дней назад объяснить одному альтернативно одаренному умственными способностями хаму, что власть в Украине - продукт свободного волеизъявления украинского народа в 2019, но не получилось - по его версии виноваты просочившиеся во власть, но уж никак не мудрый нарид, который просто обманули.
08.10.2025 10:46 Відповісти
Та це хитрий план - вибираємо президента для домовляння (а відповідно й прогинання) - кажемо шо прогинатися не будемо, готові воювати - матюкаємо президента бо він не підготував країну до війни. Геніально.
08.10.2025 11:02 Відповісти
За звітом партії "Слуга народу" за другий квартал 2018 року, вона безкоштовно користується офісом на 4 м² в Києві (приміщення надає в користування спонсор), не володіє жодними коштами й не проводить жодних виплат.
У січні 2019 року партія залишалася віртуальною - жодної діяльності за адресою, де партія винаймала приміщення, не велося.
Станом на кінець травня 2019 року партія не мала ані членів, ані осередків і не провадила жодної партійної діяльності.
У листопаді 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Комітет виборців України, посилаючись на подані звіти за 3 квартал 2019 року, оприлюднив інформацію, що партія «Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодної людини та не витрачала коштів на заробітну плату. Окрім цього, президентська партія не зареєструвала жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

І про що можна казати?
Дуже мудрий нарід!!!
08.10.2025 11:11 Відповісти
"слуги" не подобаються? А хто ж це "робив їх усіх разом", ще й двічі, шість років тому?
08.10.2025 10:37 Відповісти
Гарну справу "слугою" не назвуть...
08.10.2025 10:44 Відповісти
Це погоняло....
08.10.2025 10:52 Відповісти
Слуга це синонім - холуй.
Отже нашою країною керують холуї.
Питання тільки - чиї?
08.10.2025 11:33 Відповісти
Там наведено динаміку за майже рік. Так згідно з КМІС в Слуг рейтинг підріс істотно. Бо було сильно гірше. З чого б це?
08.10.2025 10:47 Відповісти
А останні 48%, вважають що вся рада перешкоджає розвитку держави.
08.10.2025 10:50 Відповісти
Скоріше в тексті помилка! 92% вважають діяльність слуг шкідливою нашій державі! Ця діяльність спрямована на особливе збагачення.
08.10.2025 10:54 Відповісти
Ну, от, можна зпрогнозувати, що в результаті майбітніх виборів до ВР ввійде до 15% прорашиських політсил і 25% колишніх овощних. І знову Україна опиниться на роздоріжжі.
08.10.2025 11:03 Відповісти
Никакого политического будущего у Слуг нет, поэтому они будут старательно мимикрировать а избиратели должны следить за этими процессами а не ушами хлопать .
08.10.2025 11:04 Відповісти
Тут на часі думати про політичне майбутнє самої України.
08.10.2025 11:11 Відповісти
перейменуються, пройдуть ребрендінг, звична справа (он, як опзже) - і щось в них появиться.
08.10.2025 11:33 Відповісти
Цікаво, кого зедібіли вважають адекватними з депутатів яких вони вибрали?
Можливо хтось з прибічників відповість? А-у-у-у-у!!!
08.10.2025 11:08 Відповісти
Пожалуйста, публикуя такие материалы, ставьте сразу ценник -
"Омнибус КМИС - это регулярный многоцелевой опрос населения, проводимый по заказу
одновременно нескольких заказчиков с разными задачами, которые совместно его
финансируют"
Главный вопров кто это оплачивает и сколько стоит такая публикация и реклама в целом сколько им обходится в разных новостных агенствах.
НИКТО БЕСПЛАТНО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ
08.10.2025 11:17 Відповісти
Подано статистику за три місяці,тенденція сумна для притомних україців-рівень недовіри падає.І це недивлячись на те що зовсім недавно була спроба ліквідувати незалежність НАБУ.Приходить розуміння що ми вже ніколи не будемо жити добре в найбагатшій країні світу по можливостях розвитку економіки,бо в більшості насЄлЄнія мозок як в акваріумних рибок.
08.10.2025 11:27 Відповісти
Мало реалістів
08.10.2025 11:37 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
08.10.2025 12:04 Відповісти
Тобто, майже половина громадянй не зважаючи ні на що надалі залишаються безмозглими. Невтішний діагноз.
08.10.2025 12:21 Відповісти
Для початку треба було б спитати, скільки людей стежить за роботою депутатів (підозрюю - не більше 10%) або з яких джерел вони отримують інформацію про цю роботу (за даними інших опитувань - це Телеграм-канали). Тож результати цього опитування свідчать хіба що про інтенсивність інформаційного впливу політсил на мізки людей... Тому вважайте це повідомлення лише черговою кулею в імідж влади.
08.10.2025 12:23 Відповісти
ЗЕбануту блювотину давно списали-би і забули-би, якби не війна. Напрошується висновок, ЗЕбанутим війна не просто вигідна, це єдиний шанс ЗЕбанутого блювотиння на існування. Розвідка США ще в вересні 2021 року попереджала, що коли і де ***** нападе. І яка була єрекція найвеличнішого на це? Воно кукурікало, що Захід бреше і блазень буде жерти шашлики в травні, одночасно розміновував на Чонгарі 3 мости і 4 дамби для кацапів. А на півночі блазень інтенсивно ремонтував дороги для кацапськи танків, щоб київ за 3 дні.
Ось така муйня, любі хлопчики і дівчатка. Думай - те.
08.10.2025 12:28 Відповісти
Клептократія і какократія. Какократії (управління, що здійснюється негідними людьми) множаться в деградованих і хаотичних політичних системах, які ************ талановитих і розчиняють двері перед найгіршими громадянами або найменш підготованими. Поки світ до хрипоти сперечається про соціалізм, капіталізм, сепаратизм, популізм та інші «ізми», злодії та нездари все більше допадаються до влади. Злодії при владі були завжди, некомпетентні урядовці також. Та нині злочинність деяких керівників держави досягла рівня, який відповідає тиранам античності. А наслідки бездарності урядовців тепер посилюються через глобалізацію, технології, складність суспільства, а також через швидкість, з якою все відбувається. Ми говоримо вже не про «звиклу» корупцію, коли міністр бере комісійні за купівлю зброї чи за те, що візує контракт для будівництва дороги. Ані про поодинокий випадок, коли найдурніший в класі - на превелике здивування своїх колишніх однокласників - стає президентом. Ні. У випадку клептократії йдеться радше про кримінальну поведінку, яка не є персональною, принагідною і спорадичною, а колективною, систематичною, стратегічною і постійною. Це система, в якій усі високі посадовці є спільниками і уряд зумисне організовується для того, аби збагатитися (і використати нагромаджені статки для того, аби надовго закріпитися при владі). Для клептократів спільне благо і потреби суспільства є другорядною метою, вони заслуговують на увагу лише тоді, коли служать найважливішому: помножити своє багатство і залишитися при владі.

Випадок нездар при владі є дещо іншим. Какократії (управління, що здійснюється негідними людьми) множаться в деградованих і хаотичних політичних системах, які ************ талановитих і розчиняють двері перед найгіршими громадянами або найменш підготованими. Очевидно є можливим, що іноді клептократія і какократія поєднуються, і уряд є не лише злочинним, а й некомпетентним. Накладаючись, вони одна одну підсилюють. Приклад, що ілюструє поведінку клептократичної влади, наводить шанований бразильський журналіст Леонардо Коутіньйо. Нещодавно Коутіньйо отримав свідчення офіцера болівійської авіації Марко Антоніо Рочі, яке викриває масштабну контрабанду кокаїну з Болівії у Венесуелу і на Кубу. Роча розповідає, що кожного тижня він мусив пілотувати з Ла-Пас в Каракас і Гавану літак з вантажем «дипломатичних валізок», що їх доставляли військові аташе посольства Венесуели в Ла-Пас. От лише в цьому випадку то були не валізки з дипломатичними документами. Були то величезні тюки, які містили 500 кг кокаїну. Операція такого типу вимагає співучасті посадовців найвищого державного рівня у - щонайменше - трьох державах. Це не лише ще одна історія про наркотрафікантів, вона також викриває діяльність спілки клептократичних урядів. Прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак, який нещодавно програв на виборах, був звинувачений в організації фінансової системи, яка дозволила йому перевести 42 млрд дол. з державних рахунків на приватні, контрольовані його рідними і поплічниками. В Бразилії скандал, відомий як Lava Jato (Автомийка), виявив широку, складну і постійну корупційну мережу, в яку впродовж років входили сотні найвпливовіших політиків, урядовців і підприємців цієї країни і всієї Латинської Америки. Помилкою є вважати, що клептократії бувають лише в найбідніших і найменш розвинутих закутках світу. Росія є розвинутою країною, керівники якої демонструють явні ознаки побудови клептократії. Одним з її основоположних стовпів є колишні секретні агенти КҐБ, що стали олігархами, чиї величезні компанії працюють рука в руку з Кремлем. У свідченнях, наданих Сенату Сполучених Штатів в 2017 році, Вільям Браудер, підприємець із величезним досвідом в Росії, який гостро критикує її владу, стверджував, що «Путін став найбагатшою людиною світу, і його багатство сягає 200 млрд дол.» Також є помилкою думати, що лише в країнах зі слабкими інституціями і незрілими політичними системами найважливіші позиції можуть займати особи, які не мають ані потрібної підготовки, ані здібностей. Те, що ми бачимо в Сполучених Штатах і європейських країнах з тривалою демократичною традицією, показує, що жодна держава не має імунітету від какократії. В Сполучених Штатах пошук в інтернеті цього слова, яке походить із давньогрецької мови, досяг апогею після приходу в Білий дім Дональда Трампа. Як добрі ілюзіоністи, клептократи знають, як відвернути увагу від своїх злочинів, а какократи - від своєї непридатності. Вони роблять це, говорячи нам про свою ідеологію і нападаючись на ідеологію своїх суперників. Поки ми дивимося ці ідеологічні турніри і беремо в них участь, вони крадуть. Або роблять дурниці. А ми розплачуємося за наслідки. https://zbruc.eu/node/81633
08.10.2025 12:40 Відповісти
 
 