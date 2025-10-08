52% українців вважають, що діяльність "Слуги народу" в Раді перешкоджає розвитку держави, - КМІС. ІНФОГРАФІКА
Найбільш позитивно українці оцінюють діяльність у парламенті фракції "Європейська Солідарність".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування КМІС.
Так, 38% вважають, що її діяльність іде на користь України проти 36%, які вважають, що скоріше перешкоджає розвитку.
Діяльність фракції "Голос" позитивною вважають 33% респондентів, а 27% вважають навпаки. Порівняно з лютим оцінка діяльності фракції покращилася (з 25% до 33% стало більше тих, хто вважає, що діяльність фракції йде на користь країні).
"Вважають корисною діяльність фракції "Батьківщини" – 25% (у лютому – 24%). Вважають, що діяльність фракції перешкоджає розвитку держави – 48% (у лютому – 40%). Подібні оцінки простежуються і у випадку фракції "Слуги народу", чию діяльність вважають корисною 25%, а 52% вважають такою, що перешкоджає розвитку держави. При цьому порівняно з лютим оцінка діяльності провладної фракції покращилася (з 19% до 25% стало більше тих, хто вважає її корисною для країни).
Щодо групи "Платформа за життя і мир", то 15% вважають, що її діяльність іде на користь України, а не вважають так – 43%. Порівняно з лютим ситуація істотно не змінилася", - зазначають соціологи.
Загалом, більшість українців (59%) позитивно оцінюють діяльність хоча би однієї фракції з переліку.
Опитування проводилось 19-28 вересня 2025 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
У січні 2019 року партія залишалася віртуальною - жодної діяльності за адресою, де партія винаймала приміщення, не велося.
Станом на кінець травня 2019 року партія не мала ані членів, ані осередків і не провадила жодної партійної діяльності.
У листопаді 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Комітет виборців України, посилаючись на подані звіти за 3 квартал 2019 року, оприлюднив інформацію, що партія «Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодної людини та не витрачала коштів на заробітну плату. Окрім цього, президентська партія не зареєструвала жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.
