52% украинцев считают, что деятельность "Слуги народа" в Раде препятствует развитию государства, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Наиболее положительно украинцы оценивают деятельность в парламенте фракции "Европейская Солидарность".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Так, 38% считают, что ее деятельность идет на пользу Украине против 36%, которые считают, что скорее препятствует развитию.

Деятельность фракции "Голос" положительной считают 33% респондентов, а 27% считают наоборот. По сравнению с февралем оценка деятельности фракции улучшилась (с 25% до 33% стало больше тех, кто считает, что деятельность фракции идет на пользу стране).

Читайте: 71% украинцев считают, что коррупция во время войны возросла, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Считают полезной деятельность фракции "Батькивщины" - 25% (в феврале - 24%). Считают, что деятельность фракции препятствует развитию государства - 48% (в феврале - 40%). Подобные оценки прослеживаются и в случае фракции "Слуги народа", чью деятельность считают полезной 25%, а 52% считают препятствующей развитию государства. При этом по сравнению с февралем оценка деятельности провластной фракции улучшилась (с 19% до 25% стало больше тех, кто считает ее полезной для страны).

Что касается группы "Платформа за жизнь и мир", то 15% считают, что ее деятельность идет на пользу Украине, а не считают так - 43%. По сравнению с февралем ситуация существенно не изменилась", - отмечают социологи.

В целом, большинство украинцев (59%) положительно оценивают деятельность хотя бы одной фракции из перечня.

Опрос проводился 19-28 сентября 2025 года. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Больше читайте в нашем Telegram-канале