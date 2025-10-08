52% украинцев считают, что деятельность "Слуги народа" в Раде препятствует развитию государства, - КМИС. ИНФОГРАФИКА
Наиболее положительно украинцы оценивают деятельность в парламенте фракции "Европейская Солидарность".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.
Так, 38% считают, что ее деятельность идет на пользу Украине против 36%, которые считают, что скорее препятствует развитию.
Деятельность фракции "Голос" положительной считают 33% респондентов, а 27% считают наоборот. По сравнению с февралем оценка деятельности фракции улучшилась (с 25% до 33% стало больше тех, кто считает, что деятельность фракции идет на пользу стране).
"Считают полезной деятельность фракции "Батькивщины" - 25% (в феврале - 24%). Считают, что деятельность фракции препятствует развитию государства - 48% (в феврале - 40%). Подобные оценки прослеживаются и в случае фракции "Слуги народа", чью деятельность считают полезной 25%, а 52% считают препятствующей развитию государства. При этом по сравнению с февралем оценка деятельности провластной фракции улучшилась (с 19% до 25% стало больше тех, кто считает ее полезной для страны).
Что касается группы "Платформа за жизнь и мир", то 15% считают, что ее деятельность идет на пользу Украине, а не считают так - 43%. По сравнению с февралем ситуация существенно не изменилась", - отмечают социологи.
В целом, большинство украинцев (59%) положительно оценивают деятельность хотя бы одной фракции из перечня.
Опрос проводился 19-28 сентября 2025 года. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Міндіч, мудя, шифери, шурма, разумков, рябошапка, богдан, гончарук, дубілет, паракуда, ….., цьому є прикладом!!!
У січні 2019 року партія залишалася віртуальною - жодної діяльності за адресою, де партія винаймала приміщення, не велося.
Станом на кінець травня 2019 року партія не мала ані членів, ані осередків і не провадила жодної партійної діяльності.
У листопаді 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Комітет виборців України, посилаючись на подані звіти за 3 квартал 2019 року, оприлюднив інформацію, що партія «Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодної людини та не витрачала коштів на заробітну плату. Окрім цього, президентська партія не зареєструвала жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.
І про що можна казати?
Дуже мудрий нарід!!!
Отже нашою країною керують холуї.
Питання тільки - чиї?
Можливо хтось з прибічників відповість? А-у-у-у-у!!!
"Омнибус КМИС - это регулярный многоцелевой опрос населения, проводимый по заказу
одновременно нескольких заказчиков с разными задачами, которые совместно его
финансируют"
Главный вопров кто это оплачивает и сколько стоит такая публикация и реклама в целом сколько им обходится в разных новостных агенствах.
НИКТО БЕСПЛАТНО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ