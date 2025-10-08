РУС
1 991 36

52% украинцев считают, что деятельность "Слуги народа" в Раде препятствует развитию государства, - КМИС. ИНФОГРАФИКА

Как украинцы оценивают деятельность фракции в ВР? Результаты опроса

Наиболее положительно украинцы оценивают деятельность в парламенте фракции "Европейская Солидарность".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Так, 38% считают, что ее деятельность идет на пользу Украине против 36%, которые считают, что скорее препятствует развитию.

Деятельность фракции "Голос" положительной считают 33% респондентов, а 27% считают наоборот. По сравнению с февралем оценка деятельности фракции улучшилась (с 25% до 33% стало больше тех, кто считает, что деятельность фракции идет на пользу стране).

Читайте: 71% украинцев считают, что коррупция во время войны возросла, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Считают полезной деятельность фракции "Батькивщины" - 25% (в феврале - 24%). Считают, что деятельность фракции препятствует развитию государства - 48% (в феврале - 40%). Подобные оценки прослеживаются и в случае фракции "Слуги народа", чью деятельность считают полезной 25%, а 52% считают препятствующей развитию государства. При этом по сравнению с февралем оценка деятельности провластной фракции улучшилась (с 19% до 25% стало больше тех, кто считает ее полезной для страны).

Что касается группы "Платформа за жизнь и мир", то 15% считают, что ее деятельность идет на пользу Украине, а не считают так - 43%. По сравнению с февралем ситуация существенно не изменилась", - отмечают социологи.

В целом, большинство украинцев (59%) положительно оценивают деятельность хотя бы одной фракции из перечня.

Опрос проводился 19-28 сентября 2025 года. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Автор: 

ВР (29435) опрос (2946) КМИС (354) Батькивщина (2014) Слуга народа (2671) Голос партия (504) Европейская Солидарность (1080) Оппозиционная платформа - За жизнь (459)
+13
Розвитку держави перешкоджає діяльність жОПи. Те що знаходиться в Раді-лише наслідки цієї діяльності.
08.10.2025 10:32 Ответить
+10
Тільки 52% так вважають? А що решта 48% до цього часу прикукурені і не відійшли від кіна про Голобородька? Як можна в такій країні жити і виховувати дітей? Підтримую рішення 10 мільйонів, що накивали п'ятками в країни демократії - ЄС.
08.10.2025 10:32 Ответить
+7
Висновок: в ВР заправляє команда клоунів, яка спирається на кацапську ідеологію.
08.10.2025 10:37 Ответить
Шо це за слуги які живуть краще за народ - який їбанат запустив такий слоган?
08.10.2025 10:25 Ответить
Не согласен с Вами. Точно не банат. Сработало же.
08.10.2025 10:33 Ответить
Офіційна реєстрація відбулась 2 грудня 2017 року. Організацію названо за однойменним українським російськомовнимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-12 [12] комедійним https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB) серіалом (2015-2019) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_2_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2016) фільмом (2017 року)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-13 [13]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83#cite_note-14 [14] виробництва студії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D1%96%D1%8F_%C2%AB%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_95%C2%BB «Квартал-95».
08.10.2025 10:34 Ответить
Висновок: в ВР заправляє команда клоунів, яка спирається на кацапську ідеологію.
08.10.2025 10:37 Ответить
Спитай у 73 %, що це за слуги і хто кому й куди та кінчає і продовжує, а кончітоприймальник ще й продовжує отримувати насолоду... вочевидь 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪🙉🤕🤡
08.10.2025 11:06 Ответить
Діяльність служок з опозажопниками з ригоАНАЛІВ, є ЗЛОЧИННОЮ, і наносить Україні не шкоду, а загрозу суверенітету України!!
Міндіч, мудя, шифери, шурма, разумков, рябошапка, богдан, гончарук, дубілет, паракуда, ….., цьому є прикладом!!!
08.10.2025 11:15 Ответить
Тільки 52% так вважають? А що решта 48% до цього часу прикукурені і не відійшли від кіна про Голобородька? Як можна в такій країні жити і виховувати дітей? Підтримую рішення 10 мільйонів, що накивали п'ятками в країни демократії - ЄС.
08.10.2025 10:32 Ответить
Міняй стать і вали вже. А то все тіко обіцяєш.
08.10.2025 10:45 Ответить
Міняти стать і валити мають слугориги і їх слуги 73%, які довели країну до такого стану. А я їм тільки нагадую і тикаю писком у зелене лайно.
08.10.2025 11:38 Ответить
Так валі вже туди звідки надходять методички
08.10.2025 10:55 Ответить
Невже перешкоджати та руйнувати це синоніми?
08.10.2025 10:32 Ответить
Розвитку держави перешкоджає діяльність жОПи. Те що знаходиться в Раді-лише наслідки цієї діяльності.
08.10.2025 10:32 Ответить
Страшний сон
08.10.2025 10:33 Ответить
КМІС лестить Слугам *****.
08.10.2025 10:35 Ответить
Ай-яй-яй......А де ж 73% прихильників зеленого баговиння?
08.10.2025 10:36 Ответить
Цікаві люди. Спочатку робим Раду з блогерів і всяких собачих перукарів, а потім їм, бачте, перешкоджає. Ну нічого, потерпимо - до кінця.
08.10.2025 10:36 Ответить
До кінця чого? України?
08.10.2025 10:39 Ответить
Ну що ви, до кінця війни. Поки війна - всі міцно в кріслах, європейці заливають гроші, так що опитування до одного місця. От поки війна, так воно і буде.
08.10.2025 10:45 Ответить
Пробовал здесь де пару дней назад объяснить одному альтернативно одаренному умственными способностями хаму, что власть в Украине - продукт свободного волеизъявления украинского народа в 2019, но не получилось - по его версии виноваты просочившиеся во власть, но уж никак не мудрый нарид, который просто обманули.
08.10.2025 10:46 Ответить
Та це хитрий план - вибираємо президента для домовляння (а відповідно й прогинання) - кажемо шо прогинатися не будемо, готові воювати - матюкаємо президента бо він не підготував країну до війни. Геніально.
08.10.2025 11:02 Ответить
За звітом партії "Слуга народу" за другий квартал 2018 року, вона безкоштовно користується офісом на 4 м² в Києві (приміщення надає в користування спонсор), не володіє жодними коштами й не проводить жодних виплат.
У січні 2019 року партія залишалася віртуальною - жодної діяльності за адресою, де партія винаймала приміщення, не велося.
Станом на кінець травня 2019 року партія не мала ані членів, ані осередків і не провадила жодної партійної діяльності.
У листопаді 2019 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Комітет виборців України, посилаючись на подані звіти за 3 квартал 2019 року, оприлюднив інформацію, що партія «Слуга народу» офіційно не наймала на роботу жодної людини та не витрачала коштів на заробітну плату. Окрім цього, президентська партія не зареєструвала жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.

І про що можна казати?
Дуже мудрий нарід!!!
08.10.2025 11:11 Ответить
"слуги" не подобаються? А хто ж це "робив їх усіх разом", ще й двічі, шість років тому?
08.10.2025 10:37 Ответить
Гарну справу "слугою" не назвуть...
08.10.2025 10:44 Ответить
Це погоняло....
08.10.2025 10:52 Ответить
Слуга це синонім - холуй.
Отже нашою країною керують холуї.
Питання тільки - чиї?
08.10.2025 11:33 Ответить
Там наведено динаміку за майже рік. Так згідно з КМІС в Слуг рейтинг підріс істотно. Бо було сильно гірше. З чого б це?
08.10.2025 10:47 Ответить
А останні 48%, вважають що вся рада перешкоджає розвитку держави.
08.10.2025 10:50 Ответить
Скоріше в тексті помилка! 92% вважають діяльність слуг шкідливою нашій державі! Ця діяльність спрямована на особливе збагачення.
08.10.2025 10:54 Ответить
Ну, от, можна зпрогнозувати, що в результаті майбітніх виборів до ВР ввійде до 15% прорашиських політсил і 25% колишніх овощних. І знову Україна опиниться на роздоріжжі.
08.10.2025 11:03 Ответить
Никакого политического будущего у Слуг нет, поэтому они будут старательно мимикрировать а избиратели должны следить за этими процессами а не ушами хлопать .
08.10.2025 11:04 Ответить
Тут на часі думати про політичне майбутнє самої України.
08.10.2025 11:11 Ответить
перейменуються, пройдуть ребрендінг, звична справа (он, як опзже) - і щось в них появиться.
08.10.2025 11:33 Ответить
Цікаво, кого зедібіли вважають адекватними з депутатів яких вони вибрали?
Можливо хтось з прибічників відповість? А-у-у-у-у!!!
08.10.2025 11:08 Ответить
Пожалуйста, публикуя такие материалы, ставьте сразу ценник -
"Омнибус КМИС - это регулярный многоцелевой опрос населения, проводимый по заказу
одновременно нескольких заказчиков с разными задачами, которые совместно его
финансируют"
Главный вопров кто это оплачивает и сколько стоит такая публикация и реклама в целом сколько им обходится в разных новостных агенствах.
НИКТО БЕСПЛАТНО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ
08.10.2025 11:17 Ответить
Подано статистику за три місяці,тенденція сумна для притомних україців-рівень недовіри падає.І це недивлячись на те що зовсім недавно була спроба ліквідувати незалежність НАБУ.Приходить розуміння що ми вже ніколи не будемо жити добре в найбагатшій країні світу по можливостях розвитку економіки,бо в більшості насЄлЄнія мозок як в акваріумних рибок.
08.10.2025 11:27 Ответить
Мало реалістів
08.10.2025 11:37 Ответить
 
 