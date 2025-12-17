КМІС спростував опубліковані в медіа рейтинги партій: "Мають лишатися закритими"

Київський міжнародний інститут соціології заявив, що не публікує електоральні рейтинги під час повномасштабної війни, а результати опитувань, які поширили ЗМІ, не підтверджуються інститутом.

Про це "Українським новинам" повідомив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, передає Цензор.НЕТ.

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Він зазначив, що інститут може досліджувати гіпотетичні сценарії виборів лише для внутрішньої аналітики. Партнерів КМІС попереджає, що такі результати мають залишатися закритими і не публікуватися.

Грушецький також розкритикував медіа за "вибірковий і некомплексний підхід", оскільки ті оприлюднили лише відсотки тих, хто готовий голосувати, не вказавши частку від усіх респондентів.

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КМІС наголосив, що офіційно на сайті інституту цього дослідження немає, і інститут не підтверджує опубліковані дані.

Що передувало?

Нещодавно деякі ЗМІ, серед яких "Цензор.НЕТ", опублікували результати нібито проведеного КМІС дослідження. За ними, 19,9% українців готові були б голосувати за політичну силу колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, 16,2% - за "Європейську солідарність", 11,9% - за партію командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, а партія чинного президента Володимира Зеленського нібито опинилася на четвертому місці з 11,3%.

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