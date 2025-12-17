КМІС спростував опубліковані в медіа рейтинги партій: "Мають лишатися закритими"
Київський міжнародний інститут соціології заявив, що не публікує електоральні рейтинги під час повномасштабної війни, а результати опитувань, які поширили ЗМІ, не підтверджуються інститутом.
Про це "Українським новинам" повідомив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що інститут може досліджувати гіпотетичні сценарії виборів лише для внутрішньої аналітики. Партнерів КМІС попереджає, що такі результати мають залишатися закритими і не публікуватися.
Грушецький також розкритикував медіа за "вибірковий і некомплексний підхід", оскільки ті оприлюднили лише відсотки тих, хто готовий голосувати, не вказавши частку від усіх респондентів.
КМІС наголосив, що офіційно на сайті інституту цього дослідження немає, і інститут не підтверджує опубліковані дані.
Що передувало?
Нещодавно деякі ЗМІ, серед яких "Цензор.НЕТ", опублікували результати нібито проведеного КМІС дослідження. За ними, 19,9% українців готові були б голосувати за політичну силу колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, 16,2% - за "Європейську солідарність", 11,9% - за партію командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, а партія чинного президента Володимира Зеленського нібито опинилася на четвертому місці з 11,3%.
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