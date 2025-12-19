40% британців підтримують ідею розгортання європейських військ в Україні, - опитування
У Великій Британії зростає кількість громадян, які підтримують ідею розгортання європейських військ в Україні у разі укладення потенційної "мирної угоди" з Росією.
Про це свідчать результати опитування консалтингової компанії H/Advisors, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Згідно з дослідженням, 40% респондентів підтримують відправку військ до України для захисту країни від можливої майбутньої агресії Росії. Для порівняння, у жовтні цей показник становив 34% - ще до висунення останньої "мирної пропозиції", підтриманої США, та проведення переговорів між Вашингтоном і Москвою.
Водночас громадська думка у Великій Британії залишається критичною до підходу президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. Лише 23% опитаних підтримують переговори між США і Росією без участі України, а довіра до диктатора РФ Володимира Путіна щодо дотримання можливого перемир’я становить лише 19%.
Опитування також показало, що 88% британців вважають: Україна має отримати надійні гарантії безпеки в межах будь-якої мирної угоди. Крім того, 72% респондентів переконані, що у разі поразки України Росія націлиться на інші європейські держави.
Зрештою, 69% опитаних вважають, що Велика Британія має бути серед країн, відповідальних за виконання будь-якої угоди про припинення вогню. Це на 12 процентних пунктів перевищує середній показник по Європі.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
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