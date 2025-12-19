40% британців підтримують ідею розгортання європейських військ в Україні, - опитування

У Великій Британії зростає кількість громадян, які підтримують ідею розгортання європейських військ в Україні у разі укладення потенційної "мирної угоди" з Росією.

Про це свідчать результати опитування консалтингової компанії H/Advisors, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

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Згідно з дослідженням, 40% респондентів підтримують відправку військ до України для захисту країни від можливої майбутньої агресії Росії. Для порівняння, у жовтні цей показник становив 34% - ще до висунення останньої "мирної пропозиції", підтриманої США, та проведення переговорів між Вашингтоном і Москвою.

Водночас громадська думка у Великій Британії залишається критичною до підходу президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. Лише 23% опитаних підтримують переговори між США і Росією без участі України, а довіра до диктатора РФ Володимира Путіна щодо дотримання можливого перемир’я становить лише 19%.

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Опитування також показало, що 88% британців вважають: Україна має отримати надійні гарантії безпеки в межах будь-якої мирної угоди. Крім того, 72% респондентів переконані, що у разі поразки України Росія націлиться на інші європейські держави.

Зрештою, 69% опитаних вважають, що Велика Британія має бути серед країн, відповідальних за виконання будь-якої угоди про припинення вогню. Це на 12 процентних пунктів перевищує середній показник по Європі.

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Розгортання сил підтримки в Україні

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