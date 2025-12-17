Британія посилює підготовку до можливого розгортання миротворчих військ в Україні, - ЗМІ
Велика Британія активізує підготовку до можливого направлення миротворчих сил в Україну, включаючи закупівлю спорядження та доопрацювання планів розгортання.
Про це повідомило місцеве видання The I Paper, інформує Цензор.НЕТ.
Плани Британії
Напередодні міністр оборони Джон Гілі заявив, що країна "підвищує рівень готовності" до розгортання британських військ у разі укладення мирної угоди в Україні, присутність яких буде спрямована на стримування подальших російських атак.
"Я продовжую виділяти кошти на підготовку наших британських військ і Збройних сил, щоб ми були готові до розгортання, коли настане мир, з військами на землі та літаками в повітрі", - заявив він на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Як стало відомо виданню, Міністерство оборони Британії опрацьовує період часу, за який підрозділ має бути готовий до розгортання, а також плани щодо локацій, а саме звідки й куди саме можуть бути розгорнуті війська.
The I Paper додає, що необхідне оснащення залежатиме від ролі сил, визначеної будь-якою мирною угодою, однак воно може варіюватися від дронових технологій і засобів радіоелектронної боротьби до техніки та бронезахисту.
Інше джерело видання зазначило, що поки що існує "галас" навколо планування розгортання військ у разі укладення мирної угоди між РФ та Україною.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
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