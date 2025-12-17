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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Мерц про можливість відправки військових ФРН до України: Є питання, на які не так легко відповісти

Чи відправить Німеччин війська в Україну? Мерц не зміг відповісти

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не зміг відповісти на питання, чи готова Німеччини відправити до України військових в рамках гарантій безпеки після завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

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Один із депутатів поцікавився у Мерца, чи готова Німеччина відправити війська в Україну.

Канцлер заявив, що його пріоритетом наразі є досягнення припинення вогню.

"У цьому світі є питання, на які не так легко відповісти, як ви можете собі уявити. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України після припинення вогню", - додав Мерц.

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Автор: 

Німеччина (8106) миротворці (937) Мерц Фрідріх (466)
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Топ коментарі
+2
Зберіть термінову прес конференції на пів року, обговоріть, засудіть, закличте...все як ви любите бюргери довбані.
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17.12.2025 16:04 Відповісти
+1
і розкажуть всім що повинна робити Америка
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17.12.2025 16:39 Відповісти
+1
Мерц сильний та сміливий політик, тому він ніколи не відправить своїх громадян в Україну воювати.
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17.12.2025 16:44 Відповісти

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