Мерц про можливість відправки військових ФРН до України: Є питання, на які не так легко відповісти
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не зміг відповісти на питання, чи готова Німеччини відправити до України військових в рамках гарантій безпеки після завершення війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.
Один із депутатів поцікавився у Мерца, чи готова Німеччина відправити війська в Україну.
Канцлер заявив, що його пріоритетом наразі є досягнення припинення вогню.
"У цьому світі є питання, на які не так легко відповісти, як ви можете собі уявити. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України після припинення вогню", - додав Мерц.
Розгортання сил підтримки в Україні
- Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.
- Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.
- Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.
- Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.
Топ коментарі
+2 Sergey #606813
показати весь коментар17.12.2025 16:04 Відповісти Посилання
+1 mycolatesl
показати весь коментар17.12.2025 16:39 Відповісти Посилання
+1 Nirgendwo
показати весь коментар17.12.2025 16:44 Відповісти Посилання
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