Мерц про можливість відправки військових ФРН до України: Є питання, на які не так легко відповісти

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не зміг відповісти на питання, чи готова Німеччини відправити до України військових в рамках гарантій безпеки після завершення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

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Один із депутатів поцікавився у Мерца, чи готова Німеччина відправити війська в Україну.

Канцлер заявив, що його пріоритетом наразі є досягнення припинення вогню.

"У цьому світі є питання, на які не так легко відповісти, як ви можете собі уявити. Ми обговорюємо гарантії безпеки для України після припинення вогню", - додав Мерц.

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