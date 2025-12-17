РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11481 посетитель онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
383 6

Мерц о возможности отправки военных ФРГ в Украину: Есть вопросы, на которые не так легко ответить

Отправит ли Германия войска в Украину? Мерц не смог ответить

Канцлер Германии Фридрих Мерц не смог ответить на вопрос, готова ли Германия отправить в Украину военных в рамках гарантий безопасности после завершения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Один из депутатов поинтересовался у Мерца, готова ли Германия отправить войска в Украину.

Канцлер заявил, что его приоритетом на данный момент является достижение прекращения огня.

"В этом мире есть вопросы, на которые не так легко ответить, как вы можете себе представить. Мы обсуждаем гарантии безопасности для Украины после прекращения огня", - добавил Мерц.

Читайте: Великобритания готовится развернуть войска в Украине после завершения войны, - Гилли

Развертывание сил поддержки в Украине

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков об иностранном контингенте в Украине: Позиция РФ хорошо известна, но это - предмет для обсуждения

Автор: 

Германия (7452) миротворцы (1244) Фридрих Мерц (331)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зберіть термінову прес конференції на пів року, обговоріть, засудіть, закличте...все як ви любите бюргери довбані.
показать весь комментарий
17.12.2025 16:04 Ответить
і розкажуть всім що повинна робити Америка
показать весь комментарий
17.12.2025 16:39 Ответить
Отправить могут. Но,с возможность, "если шо", свалить на первом поезде.
показать весь комментарий
17.12.2025 16:10 Ответить
Потрібно щоб не було війни, загрози нападу будь звідки, несприятливих природніх умов, щоб Україна була членом NATO та ЄС років 15 мінімум, комфортні місця проживання військовим, найвищі в Європі зарплати і т.д. - тоді можна буде подумати про відправку, а поки це питання на столі, який буде зроблено з дерева, яке ще не посаджене.
показать весь комментарий
17.12.2025 16:36 Ответить
Мерц сильний та сміливий політик, тому він ніколи не відправить своїх громадян в Україну воювати.
показать весь комментарий
17.12.2025 16:44 Ответить
они хоть бы себя научились защищать,разжиревшие ссыкуны,не то что Украинцев!
показать весь комментарий
17.12.2025 17:02 Ответить
 
 