Мерц о возможности отправки военных ФРГ в Украину: Есть вопросы, на которые не так легко ответить

Канцлер Германии Фридрих Мерц не смог ответить на вопрос, готова ли Германия отправить в Украину военных в рамках гарантий безопасности после завершения войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Один из депутатов поинтересовался у Мерца, готова ли Германия отправить войска в Украину.

Канцлер заявил, что его приоритетом на данный момент является достижение прекращения огня.

"В этом мире есть вопросы, на которые не так легко ответить, как вы можете себе представить. Мы обсуждаем гарантии безопасности для Украины после прекращения огня", - добавил Мерц.

Читайте: Великобритания готовится развернуть войска в Украине после завершения войны, - Гилли

Развертывание сил поддержки в Украине

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков об иностранном контингенте в Украине: Позиция РФ хорошо известна, но это - предмет для обсуждения