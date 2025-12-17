Мерц о возможности отправки военных ФРГ в Украину: Есть вопросы, на которые не так легко ответить
Канцлер Германии Фридрих Мерц не смог ответить на вопрос, готова ли Германия отправить в Украину военных в рамках гарантий безопасности после завершения войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Spiegel.
Один из депутатов поинтересовался у Мерца, готова ли Германия отправить войска в Украину.
Канцлер заявил, что его приоритетом на данный момент является достижение прекращения огня.
"В этом мире есть вопросы, на которые не так легко ответить, как вы можете себе представить. Мы обсуждаем гарантии безопасности для Украины после прекращения огня", - добавил Мерц.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
