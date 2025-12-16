Великобритания готовится развернуть войска в Украине после завершения войны, - Гилли
Великобритания готовится к будущему развертыванию войск в Украине после установления мира.
Об этом заявил министр обороны Джон Гилли перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно
"Я продолжаю направлять финансирование на подготовку наших британских войск и вооруженных сил, чтобы мы были готовы к развертыванию - когда наступит мир - с войсками на земле и самолетами в воздухе", - сказал министр.
По словам Гилли, благодаря формату Коалиции желающих партнеры Украины повышают свой уровень готовности.
"Приближаясь к концу 2025 года, мы переживаем важный момент в этой войне. Коалиция за мир во главе с США продвигается вперед. И вчера в Берлине это были сигналы о прогрессе в мирных переговорах, которые продвинулись дальше, чем когда-либо во время этой войны", - добавил глава Минобороны.
Развертывание сил поддержки в Украине
- Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
- Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
- В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
- Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
В самом начале войны надо было заключить союз
С Британией
Польшей
Эстонией
Литвой
Латвией
И сделать этот союз действенным
В отличие от НАТО
Который лишь разговоры разговаривает
Новые реалии требуют новых союзов!!!!!!
Старые показали свою импотенцию
Если бы мы сделали КРЫМ - крымско- татарским
Одно решение - и войны бы не было
Ни один кацапский солдат не ступил бы на землю
Крымско - татарского народа
Но украинцы же как жителя Техаса
Крым - это наша корова
И это мы его доим
Жадность губительна
А если она еще и тупая......
А ви там самі між собою щось вирішуєте, приймаєте, плануєте.... Їй богу ведуть себе наче недоколихані 😳
Чи ми чогось не знємо ...?
То які питання до Британії ...?