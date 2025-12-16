РУС
Великобритания готовится развернуть войска в Украине после завершения войны, - Гилли

Британия готовится развернуть войска в Украине после завершения войны

Великобритания готовится к будущему развертыванию войск в Украине после установления мира.

Об этом заявил министр обороны Джон Гилли перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"Я продолжаю направлять финансирование на подготовку наших британских войск и вооруженных сил, чтобы мы были готовы к развертыванию - когда наступит мир - с войсками на земле и самолетами в воздухе", - сказал министр.

По словам Гилли, благодаря формату Коалиции желающих партнеры Украины повышают свой уровень готовности.

"Приближаясь к концу 2025 года, мы переживаем важный момент в этой войне. Коалиция за мир во главе с США продвигается вперед. И вчера в Берлине это были сигналы о прогрессе в мирных переговорах, которые продвинулись дальше, чем когда-либо во время этой войны", - добавил глава Минобороны.

Развертывание сил поддержки в Украине

+8
На закарпатських блокпостах.
16.12.2025 14:06
+4
Мля через такі заяви пуйло ніколи цю війну не закінчить... Мовчали б вже краще...
16.12.2025 14:09
+4
Під Львовом це ще дуже хоробро для них. Скорше в районі Чопа будуть дислокуватись, від гріха по дальши
16.12.2025 14:11
16.12.2025 14:06
16.12.2025 14:09
На те хитрожопі брити і розраховують
16.12.2025 14:14 Ответить
А хто тобі сказав що )(уйло хоче закінчити війну? )(уйло сам сказав? Так я бачив як він навпаки говорив що не збирається зупинятись. Так що припиніть вже їсти ті таблетки
16.12.2025 14:40 Ответить
Я не вживаю ні таблетки, ні спиртне, на відміну від тебе, алкаш! Треба дописи менше строчити з бодуна і лізти зі своїми недолугими порадами! Мені чотири вподобайки поставили, повилазило?
16.12.2025 14:44 Ответить
Літаки - це добре. Але навіщо війська (пару рот) під Львовом ???
16.12.2025 14:10 Ответить
16.12.2025 14:11
Обожаю Британию!
В самом начале войны надо было заключить союз
С Британией
Польшей
Эстонией
Литвой
Латвией
И сделать этот союз действенным
В отличие от НАТО
Который лишь разговоры разговаривает
Новые реалии требуют новых союзов!!!!!!
Старые показали свою импотенцию
16.12.2025 14:10 Ответить
Ви або наївні, або дурні.
16.12.2025 14:12 Ответить
Постом нижче ви обожнювали Ердогана, а щось в списку не бачу 😸
16.12.2025 14:13 Ответить
Эрдоган стал бы нашим союзником НОМЕР ОДИН
Если бы мы сделали КРЫМ - крымско- татарским
Одно решение - и войны бы не было
Ни один кацапский солдат не ступил бы на землю
Крымско - татарского народа
Но украинцы же как жителя Техаса
Крым - это наша корова
И это мы его доим
Жадность губительна
А если она еще и тупая......
16.12.2025 14:17 Ответить
З пустого в порожнє, агресор росія❗❗❗з нею мають бути переговори, силові примуси, ультиматуми і ТД.,
А ви там самі між собою щось вирішуєте, приймаєте, плануєте.... Їй богу ведуть себе наче недоколихані 😳
16.12.2025 14:12 Ответить
Кацапи ж повнісю відкидають всі ідеї про припиненню вогню !
Чи ми чогось не знємо ...?
16.12.2025 14:12 Ответить
Так і є, НАТО ж має показати потужність, не поїдуть же всі під Купянськ, от путіжнічають хто як може
16.12.2025 14:14 Ответить
Тремтіть Ужгород та Буковель.💪
16.12.2025 14:19 Ответить
Та ще померзнуть, в Британії не такі морози
16.12.2025 14:22 Ответить
Куколди європейські, а зараз слабо розгорнути?
16.12.2025 14:20 Ответить
Хіба кацапи мають претензію на Закарпаття?
16.12.2025 14:22 Ответить
Кожний день грозяться шо розгорнуть війська - десь колись а допомога потрібна зараз
16.12.2025 14:24 Ответить
Треба зробити кацапам повний треш, практично єврібаді в Україні юзає інглиш, бікоз пліз сейв ауа англомовні щелепи!факінг *****, Лондон из кепітал оф грейт брітан, хелп ай нід сомбаді, хелп нот джаст енібаді!!
16.12.2025 14:26 Ответить
Скільки ця Британія купляє ресурсів в рашки щомісяця? Мабуть набагато більше чим витрачає на допомогу Україні.
16.12.2025 14:29 Ответить
Може краще поцікавитись - скільки Україна , щомісяця , транспортує своєю територією кацапської нафти ?
То які питання до Британії ...?
16.12.2025 14:39 Ответить
 
 