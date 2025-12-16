Великобритания готовится развернуть войска в Украине после завершения войны, - Гилли

Великобритания готовится к будущему развертыванию войск в Украине после установления мира.

Об этом заявил министр обороны Джон Гилли перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"Я продолжаю направлять финансирование на подготовку наших британских войск и вооруженных сил, чтобы мы были готовы к развертыванию - когда наступит мир - с войсками на земле и самолетами в воздухе", - сказал министр.

По словам Гилли, благодаря формату Коалиции желающих партнеры Украины повышают свой уровень готовности.

"Приближаясь к концу 2025 года, мы переживаем важный момент в этой войне. Коалиция за мир во главе с США продвигается вперед. И вчера в Берлине это были сигналы о прогрессе в мирных переговорах, которые продвинулись дальше, чем когда-либо во время этой войны", - добавил глава Минобороны.

Развертывание сил поддержки в Украине

