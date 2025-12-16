Великобритания выделит 600 млн фунтов на ПВО Украины, - Гилли
Глава Минобороны Великобритании Джон Гилли объявил об инвестиции 600 млн фунтов в усиление противовоздушной обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он сказал на открытии заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн).
Что известно
Министр напомнил, что Россия продолжает обстрелы Украины.
"Только за последние 2 месяца было совершено 20 000 атак дронами и ракетами. Поэтому мы должны активизировать наши действия. Мы должны активизировать наши действия, чтобы оказывать давление на Путина", - отметил Гилли.
Именно поэтому, сказал он, противовоздушная оборона является абсолютным приоритетом.
"Поэтому сегодня я могу подтвердить крупнейшую годовую инвестицию Великобритании в противовоздушную оборону Украины. Это 600 миллионов фунтов.
Тысячи систем противовоздушной обороны, ракет и автоматизированных турелей для сбивания дронов. Поставки осуществляются сейчас и будут продолжаться до 2026 года", - добавил он.
Также министр анонсировал начало в скором времени производства новых дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании — тысячи единиц ежемесячно будут поступать в Украину.
"Наша миссия четкая: поддержать борьбу сегодня. Обеспечить мир завтра.
И если Путин решит продолжить эту войну в следующем году, наше сообщение Москве четкое – контактная группа только станет сильнее, более сплоченной и предоставит еще больше вооружения для украинских бойцов в течение 2026 года", - подытожил Гилли.
