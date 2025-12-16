РУС
Новости Возможна атака РФ на НАТО
Великобритания готовится к усилению обороны из-за угрозы со стороны РФ

Британия должна усилить оборону перед угрозой со стороны РФ

Великобритания должна усилить подготовку для сдерживания потенциального конфликта, в частности со стороны РФ, поощряя граждан быть готовыми к борьбе, увеличивая промышленные мощности по производству вооружений и развивая соответствующие навыки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuetrs.

Что говорят военные?

Так, главный маршал авиации Ричард Нейтон, начальник штаба обороны, отметил, что Великобритания еще не ощутила угрозу со стороны России "настолько остро, как многие наши союзники в Европе", которые уже увеличили закупки оборонной продукции и, в некоторых случаях, вернулись к форме национальной службы.

Слова Нейтона, пишет Reuters, были направлены на то, чтобы побудить правительство и население более серьезно относиться к угрозе возможного более широкого конфликта и действовать быстрее.

"Российское руководство четко дало понять, что оно стремится бросить вызов, ограничить, разделить и в конечном итоге разрушить НАТО", - подчеркнул он.

Найтон добавил, что хотя "нашей целью должно быть избежание войны", Великобритания должна поощрять больше людей быть готовыми к бою в регулярной армии и резерве, увеличивать мощности промышленности для пополнения и перевооружения, а также развивать навыки, необходимые оборонной промышленности.

"Опустошение" вооруженных сил должно прекратиться, и вместо этого они должны возглавить НАТО, а Великобритания должна выиграть гонку по использованию новых технологий и интеграции их в нашу боевую систему. Сыновья и дочери, коллеги, ветераны... все будут иметь свою роль. Строить. Служить. И, если понадобится, бороться. И больше семей узнают, что значит жертвовать ради нашей страны", - подытожил он.

Что предшествовало?

Оборони 🤣
показать весь комментарий
16.12.2025 09:28 Ответить
Це типу кацапи будуть стояти під Парижем, а лінією зітнення буде Ла-Манш, чи де у них буде ліня фронту випадку якщо?
показать весь комментарий
16.12.2025 09:28 Ответить
Ні на кого кацапи більше нападати не будуть. Вони застрягли в Донецьких степах. Рух там є, але для другої армії світу то просто сміховисько. Лякати і брехати - то їх смисл життя, щоб раби гордилися. Напасти вони можуть тільки на Молдову і вже б давно напали, яки мали спільний кордон. Але готуватися потрібно. Правильно робить Велика Британія, а наш Боневтік Потужно-Брехливий, Чотирижди ухилянт при повідомленні іноземних спецслужб про напад кацапів стелив асфальт і піарився.
показать весь комментарий
16.12.2025 09:48 Ответить
Не дали цьому потворному утворенню в 90-х вслід за совком розпастися тепер воно всім яйця морочить 🤔
показать весь комментарий
16.12.2025 09:51 Ответить
 
 