Великобритания готовится к усилению обороны из-за угрозы со стороны РФ

Великобритания должна усилить подготовку для сдерживания потенциального конфликта, в частности со стороны РФ, поощряя граждан быть готовыми к борьбе, увеличивая промышленные мощности по производству вооружений и развивая соответствующие навыки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuetrs.

Что говорят военные?

Так, главный маршал авиации Ричард Нейтон, начальник штаба обороны, отметил, что Великобритания еще не ощутила угрозу со стороны России "настолько остро, как многие наши союзники в Европе", которые уже увеличили закупки оборонной продукции и, в некоторых случаях, вернулись к форме национальной службы.

Слова Нейтона, пишет Reuters, были направлены на то, чтобы побудить правительство и население более серьезно относиться к угрозе возможного более широкого конфликта и действовать быстрее.

"Российское руководство четко дало понять, что оно стремится бросить вызов, ограничить, разделить и в конечном итоге разрушить НАТО", - подчеркнул он.

Найтон добавил, что хотя "нашей целью должно быть избежание войны", Великобритания должна поощрять больше людей быть готовыми к бою в регулярной армии и резерве, увеличивать мощности промышленности для пополнения и перевооружения, а также развивать навыки, необходимые оборонной промышленности.

"Опустошение" вооруженных сил должно прекратиться, и вместо этого они должны возглавить НАТО, а Великобритания должна выиграть гонку по использованию новых технологий и интеграции их в нашу боевую систему. Сыновья и дочери, коллеги, ветераны... все будут иметь свою роль. Строить. Служить. И, если понадобится, бороться. И больше семей узнают, что значит жертвовать ради нашей страны", - подытожил он.

Что предшествовало?

Ранее глава британской разведки MI6 Блейз Метревели заявила, что Россия является агрессивной и экспансионистской угрозой, а риск ее действий против НАТО растет.

