Велика Британія готується до посилення оборони через загрозу з боку РФ
Велика Британія має посилити підготовку для стримування потенційного конфлікту, зокрема з боку РФ, заохочуючи громадян бути готовими до боротьби, збільшуючи промислові потужності з виробництва озброєнь та розвиваючи відповідні навички.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuetrs.
Що кажуть військові?
Так, головний маршал авіації Річард Найтон, начальник штабу оборони зазначив, що Британія ще не відчула загрозу з боку Росії "настільки гостро, як багато наших союзників у Європі", які вже збільшили закупівлі оборонної продукції та, в деяких випадках, повернулися до форми національної служби.
Слова Найтона, пише Reuters, було спрямовано на те, щоб заохотити уряд і населення серйозніше ставитися до загрози можливого ширшого конфлікту та діяти швидше.
"Російське керівництво чітко дало зрозуміти, що воно прагне кинути виклик, обмежити, розділити і врешті-решт зруйнувати НАТО", - наголосив він.
Найтон додав, що хоча "нашою метою має бути уникнення війни", Британія повинна заохочувати більше людей бути готовими до бою у регулярній армії та резерві, збільшувати потужності промисловості для поповнення та переозброєння, а також розвивати навички, необхідні оборонній промисловості.
"Спустошення" збройних сил має припинитися, і натомість вони повинні очолити НАТО, а Велика Британія має виграти гонку з використання нових технологій та інтеграції їх у нашу бойову систему. Сини та доньки, колеги, ветерани… усі матимуть свою роль. Будувати. Служити. І, якщо буде потрібно, боротися. І більше родин дізнаються, що означає жертвувати заради нашої країни", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше очільниця британської розвідки MI6 Блейз Метревелі заявила, що Росія є агресивною та експансіоністською загрозою, а ризик її дій проти НАТО зростає.
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