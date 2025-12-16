Велика Британія готується до посилення оборони через загрозу з боку РФ

Велика Британія має посилити підготовку для стримування потенційного конфлікту, зокрема з боку РФ, заохочуючи громадян бути готовими до боротьби, збільшуючи промислові потужності з виробництва озброєнь та розвиваючи відповідні навички.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuetrs.

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Що кажуть військові?

Так, головний маршал авіації Річард Найтон, начальник штабу оборони зазначив, що Британія ще не відчула загрозу з боку Росії "настільки гостро, як багато наших союзників у Європі", які вже збільшили закупівлі оборонної продукції та, в деяких випадках, повернулися до форми національної служби.

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Слова Найтона, пише Reuters, було спрямовано на те, щоб заохотити уряд і населення серйозніше ставитися до загрози можливого ширшого конфлікту та діяти швидше.

"Російське керівництво чітко дало зрозуміти, що воно прагне кинути виклик, обмежити, розділити і врешті-решт зруйнувати НАТО", - наголосив він.

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Найтон додав, що хоча "нашою метою має бути уникнення війни", Британія повинна заохочувати більше людей бути готовими до бою у регулярній армії та резерві, збільшувати потужності промисловості для поповнення та переозброєння, а також розвивати навички, необхідні оборонній промисловості.

"Спустошення" збройних сил має припинитися, і натомість вони повинні очолити НАТО, а Велика Британія має виграти гонку з використання нових технологій та інтеграції їх у нашу бойову систему. Сини та доньки, колеги, ветерани… усі матимуть свою роль. Будувати. Служити. І, якщо буде потрібно, боротися. І більше родин дізнаються, що означає жертвувати заради нашої країни", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше очільниця британської розвідки MI6 Блейз Метревелі заявила, що Росія є агресивною та експансіоністською загрозою, а ризик її дій проти НАТО зростає.

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