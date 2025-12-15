Астраханський ГПЗ уражено на території РФ, - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в ніч на 15 грудня уразили Астраханський ГПЗ на території Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника – Астраханський газопереробний завод", - йдеться в повідомленні.

Підприємство є одним із ключових у нафтогазовій галузі РФ.

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Завод щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.

На території ГПЗ зафіксовано вибухи та виникла пожежа.

Масштаби збитків уточнюються.

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Удари по РФ 15 грудня

Російські ЗМІ та жителі у соцмережах повідомляли, що у ніч на 15 грудня в Ростові-на-Дону відбивали атаку безпілотників. Лунали вибухи.

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