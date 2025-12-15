Астраханський ГПЗ уражено на території РФ, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України в ніч на 15 грудня уразили Астраханський ГПЗ на території Росії.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"З метою зниження спроможностей противника з виробництва вибухових речовин у ніч на 15 грудня Сили оборони України успішно уразили стратегічний об’єкт противника – Астраханський газопереробний завод", - йдеться в повідомленні.
Підприємство є одним із ключових у нафтогазовій галузі РФ.
Завод щороку виробляє до 3,5 мільйона тонн сірки. Її використовують для виготовлення вибухівки підприємства воєнно-промислового комплексу РФ.
На території ГПЗ зафіксовано вибухи та виникла пожежа.
Масштаби збитків уточнюються.
Удари по РФ 15 грудня
- Російські ЗМІ та жителі у соцмережах повідомляли, що у ніч на 15 грудня в Ростові-на-Дону відбивали атаку безпілотників. Лунали вибухи.
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