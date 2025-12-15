Масована атака на Ростов-на-Дону: у місті чули вибухи та спалахнула пожежа. ВIДЕО

У ніч проти 15 грудня у Ростові-на-Дону було оголошено повітряну небезпеку через загрозу застосування дронів. Близько 2:20 пролунали перші вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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За інформацією місцевих мешканців, вибухи з різною інтенсивністю лунали у західній частині міста.

Російські сили протиповітряної оборони заявили про знищення десятків безпілотників у регіоні. Водночас офіційної підтвердженої інформації щодо кількості цілей і масштабів атаки наразі немає.

За словами очевидців, уламки одного зі збитих безпілотників упали в приватному секторі Ростова-на-Дону, після чого виникла пожежа.

На оприлюднених у соцмережах відео видно момент ураження повітряної цілі: палаючі уламки, за твердженням місцевих жителів, ледь не впали на житлову багатоповерхівку.

Свідки стверджують, що вибух був настільки потужним, що в навколишніх будинках затремтіли вікна, а у припаркованих у дворах автомобілях спрацювала сигналізація.

Станом на цей момент інформації про постраждалих не надходило. Офіційні органи РФ також не оприлюднили підтверджених даних щодо можливих руйнувань чи наслідків атаки.

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