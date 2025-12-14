Уражено Афіпський НПЗ, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на окупованій території, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу (Краснодарський край, РФ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, у районі цілі зафіксовано вибухи та масштабну пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Удар по нафтобазі "Урюпінська"
Крім того, за даними Генштабу, уражено нафтобазу "Урюпінська" у Волгоградській області РФ. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.
Удари по окупованій території
Також завдано ударів по об’єктах і цілях противника на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.
- Так, на ТОТ Донецької області уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію "Імбир".
- На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.
- Окрім того, на ТОТ українського Криму, наші воїни уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" і дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 - радіолокаційну станцію 96Л6Е. Ступінь пошкоджень уточнюється.
"Сили оборони України й надалі здійснюватимуть комплекс заходів, спрямованих на послаблення наступальних спроможностей російських окупаційних військ та примушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.
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