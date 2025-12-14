РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8796 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 752 31

Поражены Афипский НПЗ, нефтебаза в Урюпинске и ряд объектов врага на оккупированной территории, - Генштаб

атака на нпз рф

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода (Краснодарский край, РФ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, в районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. ВИДЕО

Удар по нефтебазе "Урюпинская"

Кроме того, по данным Генштаба, поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области РФ. На объекте зафиксированы взрывы и пожар.

Смотрите также: Дроны атаковали российский Волгоград: под ударом, вероятно, НПЗ. ВИДЕО

Удары по оккупированной территории

Также нанесены удары по объектам и целям противника на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Так, на ВОТ Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция "Имбирь".

На временно оккупированных территориях Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов.

"Кроме того, на ВОТ украинского Крыма наши воины поразили две базы ГСМ, радиолокационную станцию "Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 - радиолокационную станцию 96Л6Е. Степень повреждений уточняется", - говорится в сообщении.

Также читайте: Силы обороны поразили НПЗ в Ярославской области РФ и ряд объектов на ВОТ Украины, - Генштаб

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять комплекс мер, направленных на ослабление наступательных возможностей российских оккупационных войск и принуждение Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Автор: 

Волгоград (69) Генштаб ВС (7367) НПЗ (389) Удары по РФ (700) Краснодарский край (9)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
І це чудово! Вітаємо афіпчан і урюкінців з поверненням до ісконного способу життя. Дякуємо наші Котики!
показать весь комментарий
14.12.2025 11:49 Ответить
+5
То все файно, але урюпіньськ разом з якоюсь афіпьською нафтобазою - то просто крапля у порівнянні з блекаутом мільйонної Одеси!
показать весь комментарий
14.12.2025 11:41 Ответить
+5
Напевно верховний гівнокомандувач .
показать весь комментарий
14.12.2025 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То все файно, але урюпіньськ разом з якоюсь афіпьською нафтобазою - то просто крапля у порівнянні з блекаутом мільйонної Одеси!
показать весь комментарий
14.12.2025 11:41 Ответить
І хто ж це нам забороняє бити по їх електростанціям, бо без електрики не буде й нпз і будь що працювати...
показать весь комментарий
14.12.2025 11:47 Ответить
Напевно верховний гівнокомандувач .
показать весь комментарий
14.12.2025 11:55 Ответить
бити по электростанціям це геноцид мирного населення, це забороняється европейськими цінностями і конвенціями куди ми так потужно прагнемо вступати.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:17 Ответить
Попробую пояснити. В нас нема ракет, БЧ яких містить набагато більше вибухівки ніж дрон. В НПЗ і особливо нафтобази, це скуплені величезної кількості дуже добре горючих речовин і навіть дронит з невеликою БЧ завдасть великої школи.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:18 Ответить
І це чудово! Вітаємо афіпчан і урюкінців з поверненням до ісконного способу життя. Дякуємо наші Котики!
показать весь комментарий
14.12.2025 11:49 Ответить
Це хороша новина - потрібен лише темп атак по НПЗ та нафтовузлах, який обмежений лише зеленою корупцією та зеленим мародерством.
А ще на балалайні вже почалися морози, тому треба хоч раз накопичити дронів і завдати удару по електропідстанціях навколо маскви - блекаут гарантований, він раніше вже траплявся і без дронів, бо кацапська енергомережа не така продумана, дубльована і натренована в критичних умовах, як українська, плюс о×еренні відстані та зношеність обладнання.
Імовірність такого оптимістичного сценарію обернено пропорційна кількості паспортів рф в наших депутатів, міністрів та ОП.
показать весь комментарий
14.12.2025 11:56 Ответить
Ще й по всіляким ТЕС, ТЕЦ й водогонам..
показать весь комментарий
14.12.2025 12:08 Ответить
Звісно. І насамперед навколо маскви - це було б дуже символічно, особливо напередодні Різдва та Нового року.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:12 Ответить
Це було б бомбезно! Золоте кільце))))
показать весь комментарий
14.12.2025 12:22 Ответить
думайте що кажете, це агалтєлий нацизм проти мирних балалайо-дітей і похилих балалаєшников, вас не примуть в ЕС і будуть обзивати геноцидниками
показать весь комментарий
14.12.2025 12:33 Ответить
бити по электростанціям це геноцид мирного населення, це забороняється европейськими цінностями і конвенціями куди ми так потужно прагнемо вступати, так шо в такому випадку не бачити нам ні Євросоюза ні НАТО.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:20 Ответить
Де Ви там мирне населення бачили? Там дикі мокшани..загони путінга..
показать весь комментарий
14.12.2025 12:23 Ответить
Ви ж у Єврпопу хочете? От в них в питайте, де там мирне населення, вони вам пояснять популярно, а ще й назвуть вас нацисткою за знущання над балалаєшним мирним населенням і о жах!!- не приймуть в ЕС!
показать весь комментарий
14.12.2025 12:27 Ответить
Не свисти від імені ЄС, валянку на підсмоці. Вже купу кацапських ТЕЦ і ТЕС роздовбали і багато чого іншого - країни ЄС не обурюються, ставляться з розумінням і навіть схвалюють. Звісно, окрім твоїх однодумців орбана та фіцо.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:41 Ответить
а чого тут всі скиглять що ніхто не бонбить тєс і тєц ? Ти попутав шото ілі шо?Це тобі приснилося що десь щось вже роздовбали?(насправді шибки вилетіли).
показать весь комментарий
14.12.2025 12:48 Ответить
і станемо ми тоді фашистами на віки вічні на радість Орбану і Краснову
показать весь комментарий
14.12.2025 12:24 Ответить
Може ви не в курсі, але щоб вступити до ЄС, насамперед нам треба вижити і перемогти, навіть попри ваше побивання за кацапським добробутом.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:36 Ответить
"Ваше"? Ти попутав шо лі ілі шо? Я тут причому? Цього прагне ЕС - дотримання конвенцій и ухилення від геноциду.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:41 Ответить
Якщо всрався, борцуне за кацапський добробут, то хоч не розмазуй. ЄС твою ×уйловську методичку не пропагує. ))
показать весь комментарий
14.12.2025 12:45 Ответить
всралося тут лише ти - бо ніхто не бонбить тес і тец, це забороняє конвенція Євросоюзу, яку ти підписував.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:50 Ответить
та шо ти там визначся нарешті, або геноцид балалайні холодом або вступ у ЕС і НАТО. Як кажуть або труси вдягни або хреста зніми
показать весь комментарий
14.12.2025 12:45 Ответить
Як же ж тобі за кацапів болить, валянку. ))
показать весь комментарий
14.12.2025 12:46 Ответить
ти стекломою обпився, дзядзьо? це болить в Европі і у тебе, бо ти підписував конвенцію, то ж початку денонсуй її, ти ж не кацап угоди порушувати?
показать весь комментарий
14.12.2025 12:52 Ответить
Маякнете когда у них цена бензина хоть к нашим приблизиться.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:03 Ответить
Аж сам НПЗ где-то в Зажопинске. Вау, мега потужно. Одесситы очень обрадуются этой новости, когда у них появится свет недели где-то через 2-3.
показать весь комментарий
14.12.2025 12:24 Ответить
Кацапе, бомжпакети відробляєш?
показать весь комментарий
14.12.2025 12:25 Ответить
На бомж пакет він відсмоктувати повинен
показать весь комментарий
14.12.2025 12:46 Ответить
Як там у Висоцького..... А іванов приніс з собою стакан... Щоби плакала Іванов Іван.....
показать весь комментарий
14.12.2025 12:41 Ответить
Мабуть то сами москалі підпалили щоб наші дрони виманити.
А якщо серьезно, то слава ВСУ, дякую за роботу
показать весь комментарий
14.12.2025 12:39 Ответить
 
 