Поражены Афипский НПЗ, нефтебаза в Урюпинске и ряд объектов врага на оккупированной территории, - Генштаб

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода (Краснодарский край, РФ).

Как отмечается, в районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Удар по нефтебазе "Урюпинская"

Кроме того, по данным Генштаба, поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области РФ. На объекте зафиксированы взрывы и пожар.

Удары по оккупированной территории

Также нанесены удары по объектам и целям противника на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.

Так, на ВОТ Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция "Имбирь".

На временно оккупированных территориях Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов.

"Кроме того, на ВОТ украинского Крыма наши воины поразили две базы ГСМ, радиолокационную станцию "Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 - радиолокационную станцию 96Л6Е. Степень повреждений уточняется", - говорится в сообщении.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять комплекс мер, направленных на ослабление наступательных возможностей российских оккупационных войск и принуждение Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.