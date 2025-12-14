Поражены Афипский НПЗ, нефтебаза в Урюпинске и ряд объектов врага на оккупированной территории, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по мощностям Афипского нефтеперерабатывающего завода (Краснодарский край, РФ).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, в районе цели зафиксированы взрывы и масштабный пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Удар по нефтебазе "Урюпинская"
Кроме того, по данным Генштаба, поражена нефтебаза "Урюпинская" в Волгоградской области РФ. На объекте зафиксированы взрывы и пожар.
Удары по оккупированной территории
Также нанесены удары по объектам и целям противника на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины.
Так, на ВОТ Донецкой области поражена станция радиоэлектронной борьбы "Волна-2", два пункта управления различных подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии оккупантов, станция радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационная станция "Имбирь".
На временно оккупированных территориях Запорожской области под удары попали зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и вражеская лаборатория беспилотных комплексов.
"Кроме того, на ВОТ украинского Крыма наши воины поразили две базы ГСМ, радиолокационную станцию "Каста-2Е2" и дорогостоящий элемент для систем ПВО С-300/С-400 - радиолокационную станцию 96Л6Е. Степень повреждений уточняется", - говорится в сообщении.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут осуществлять комплекс мер, направленных на ослабление наступательных возможностей российских оккупационных войск и принуждение Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ще на балалайні вже почалися морози, тому треба хоч раз накопичити дронів і завдати удару по електропідстанціях навколо маскви - блекаут гарантований, він раніше вже траплявся і без дронів, бо кацапська енергомережа не така продумана, дубльована і натренована в критичних умовах, як українська, плюс о×еренні відстані та зношеність обладнання.
Імовірність такого оптимістичного сценарію обернено пропорційна кількості паспортів рф в наших депутатів, міністрів та ОП.
А якщо серьезно, то слава ВСУ, дякую за роботу