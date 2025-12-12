РУС
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
Силы обороны поразили НПЗ в Ярославской области РФ и ряд объектов на ВОТ Украины, - Генштаб

генштаб

В ночь на 12 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия поражения НПЗ РФ

  • Отмечается, что это один из крупнейших НПЗ оккупантов, способный перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков.

Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ярославский НПЗ в России ночью атаковали БПЛА. ВИДЕО

Удары по россиянам на ВОТ Украины

  • Кроме того, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского  на Донетчине.

Потери врага уточняются.

Читайте также: Два химзавода и один НПЗ атаковали СБС на территории РФ, - Мадяр

Автор: 

Генштаб ВС (7358) НПЗ (387) Удары по РФ (698) Ярославская область РФ (2)
А тепер маскву, щоб втікали
показать весь комментарий
12.12.2025 19:27 Ответить
Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі
===========
це набагато приємніше читати ніж про підара трумпа.
показать весь комментарий
12.12.2025 19:37 Ответить
 
 