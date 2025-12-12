Силы обороны поразили НПЗ в Ярославской области РФ и ряд объектов на ВОТ Украины, - Генштаб

В ночь на 12 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ.

Последствия поражения НПЗ РФ

Отмечается, что это один из крупнейших НПЗ оккупантов, способный перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков.

Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.

Удары по россиянам на ВОТ Украины

Кроме того, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского на Донетчине.

Потери врага уточняются.

