Силы обороны поразили НПЗ в Ярославской области РФ и ряд объектов на ВОТ Украины, - Генштаб
В ночь на 12 декабря подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по мощностям нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области РФ.
Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия поражения НПЗ РФ
- Отмечается, что это один из крупнейших НПЗ оккупантов, способный перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российских захватчиков.
Зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.
Удары по россиянам на ВОТ Украины
- Кроме того, с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского на Донетчине.
Потери врага уточняются.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
===========
це набагато приємніше читати ніж про підара трумпа.