Два химзавода и один НПЗ атаковали СБС на территории РФ, - Мадяр

Силы беспилотных систем в ночь на 11 декабря атаковали два химических завода на территории РФ, а также один НПЗ.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Акрон

Под ударом оказался химический завод "Акрон" в Великом Новгороде.

"Азотная кислота, аммиак и аммиачная селитра, в-во базовых компонентов для изготовления порохов и взрывчатых веществ в интересах червячной армии", - прокомментировал Мадяр.

Читайте: Стоит проверить Путина, действительно ли он хочет мира, - Рютте

Дорогобуж

Вторым пораженным объектом стал химический завод "Дорогобуж" в Смоленской области.

Предприятие производит кислоты, аммиак, нитроаминофоску, аммиачную селитру и другие компоненты для изготовления тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ для армии РФ.

Также под ударом один из российских НПЗ.

Операцию провели воины 1-го отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) вместе с подразделением "ГРАФ" Сил Беспилотных Систем.

Читайте: Сызранский НПЗ остановил работу после атаки украинских БПЛА 5 декабря, - Reuters