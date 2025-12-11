РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
757 8

Два химзавода и один НПЗ атаковали СБС на территории РФ, - Мадяр

Дроны атаковали химзаводы и НПЗ в России: что известно?

Силы беспилотных систем в ночь на 11 декабря атаковали два химических завода на территории РФ, а также один НПЗ.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Акрон

Под ударом оказался химический завод "Акрон" в Великом Новгороде.

"Азотная кислота, аммиак и аммиачная селитра, в-во базовых компонентов для изготовления порохов и взрывчатых веществ в интересах червячной армии", - прокомментировал Мадяр.

Читайте: Стоит проверить Путина, действительно ли он хочет мира, - Рютте

Дорогобуж

Вторым пораженным объектом стал химический завод "Дорогобуж" в Смоленской области.

Предприятие производит кислоты, аммиак, нитроаминофоску, аммиачную селитру и другие компоненты для изготовления тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ для армии РФ.

Также под ударом один из российских НПЗ.

Операцию провели воины 1-го отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) вместе с подразделением "ГРАФ" Сил Беспилотных Систем.

Читайте: Сызранский НПЗ остановил работу после атаки украинских БПЛА 5 декабря, - Reuters

Дроны атаковали химзаводы и НПЗ в России: что известно?

Автор: 

НПЗ (386) россия (98329) Бровди Роберт Мадяр (75) Силы беспилотных систем (322) Удары по РФ (694)
Невже правда ?
11.12.2025 16:38 Ответить
Щось дуже рясно годують любимчики ефіру.
Воно то потрібні новини! Збуджуючі!!
Але якось нагадує інфошум для прикриття фейлів . Дуже підозріло.
Я через це навіть кинув нахір читати Антиколорадоса. Ну прям "позитивний блогер", можна увірувати що московія вже розбита і відтупає за Ямал))) і Єльвіру ********* от от знімуть башти кремля - тоді точно їм гаплик
11.12.2025 16:41 Ответить
Їж каца..ське, тобі воно миліше
11.12.2025 16:44 Ответить
Слава Україні ! Смерть кацапам !

С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".
11.12.2025 16:50 Ответить
Енергетика, ще раз енергетика, нафіга ти лупиш бог зна куди.
11.12.2025 16:45 Ответить
От то нахимичили кацапы скучно же было, вот и пошла движуха ну и самое главное, что это мы ещё ничего не начинали...
11.12.2025 16:50 Ответить
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !! Сдава ЗСУ!! Слава СБС !!))
11.12.2025 16:51 Ответить
Может и атаковали, но какой результат?
Без видео-фотоподтверждения либо сообщений в тамошних местных пабликах это просто слова.
11.12.2025 16:55 Ответить
 
 