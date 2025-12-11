Два химзавода и один НПЗ атаковали СБС на территории РФ, - Мадяр
Силы беспилотных систем в ночь на 11 декабря атаковали два химических завода на территории РФ, а также один НПЗ.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Акрон
Под ударом оказался химический завод "Акрон" в Великом Новгороде.
"Азотная кислота, аммиак и аммиачная селитра, в-во базовых компонентов для изготовления порохов и взрывчатых веществ в интересах червячной армии", - прокомментировал Мадяр.
Дорогобуж
Вторым пораженным объектом стал химический завод "Дорогобуж" в Смоленской области.
Предприятие производит кислоты, аммиак, нитроаминофоску, аммиачную селитру и другие компоненты для изготовления тротила, октогена, гексогена и других взрывчатых веществ для армии РФ.
Также под ударом один из российских НПЗ.
Операцию провели воины 1-го отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) вместе с подразделением "ГРАФ" Сил Беспилотных Систем.
Воно то потрібні новини! Збуджуючі!!
Але якось нагадує інфошум для прикриття фейлів . Дуже підозріло.
Я через це навіть кинув
нахірчитати Антиколорадоса. Ну прям "позитивний блогер", можна увірувати що московія вже розбита і відтупає за Ямал))) і Єльвіру ********* от от знімуть башти кремля - тоді точно їм гаплик
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".
Без видео-фотоподтверждения либо сообщений в тамошних местных пабликах это просто слова.