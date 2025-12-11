Два хімзаводи та один НПЗ атакували СБС на території РФ, - Мадяр
Сили безпілотних систем у ніч на 11 грудня атакували два хімічних заводи на території РФ, а також один НПЗ.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Акрон
Під ударом опинився хімічний завод "Акрон" у Великому Новгороді.
"Азотна кислота, аміак та аміачна селітра, в-во базових компонентів для виготовлення порохів і вибухових речовин в інтересах хробачої армії", - прокоментував Мадяр.
Дорогобуж
Другим ураженим об'єктом став хімічний завод "Дорогобуж" у Смоленській області.
Підприємство виготовляє кислоти, аміак, нітроамінофоску, аміачну селітру та інші компоненти для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин для армії РФ.
Також під ударом один із російських НПЗ.
Операцію провели воїни 1окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС) разом із підрозділом "ГРАФ" Сил Безпілотних Систем.
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