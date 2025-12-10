Сизранський НПЗ зупинив роботу після атаки українських БпЛА 5 грудня, - Reuters

Сизранський нафтопереробний завод зупинив свою роботу після атаки безпілотників Сил оборони України 5 грудня 2025 року.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Співрозмовники заявили, що дрони уразили установку перегонки сирої нафти АВТ-6, що є основним обладнанням. Цю установку вже атакували влітку. Тоді на її ремонт росіяни витратили близько двох тижнів.

Водночас одне із джерел видання заявило, що нинішні ремонтні роботи можуть тривати близько місяця.

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Атака на Сизранський НПЗ

У ніч на 5 грудня Сили оборони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області, а також Темрюцький морський порт у Краснодарському краї Росії.

Щорічний об’єм переробки цього НПЗ становить від 7 до 8.9 млн тонн нафти на рік

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