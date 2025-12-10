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Сизранський НПЗ зупинив роботу після атаки українських БпЛА 5 грудня, - Reuters
Сизранський нафтопереробний завод зупинив свою роботу після атаки безпілотників Сил оборони України 5 грудня 2025 року.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Співрозмовники заявили, що дрони уразили установку перегонки сирої нафти АВТ-6, що є основним обладнанням. Цю установку вже атакували влітку. Тоді на її ремонт росіяни витратили близько двох тижнів.
Водночас одне із джерел видання заявило, що нинішні ремонтні роботи можуть тривати близько місяця.
Атака на Сизранський НПЗ
- У ніч на 5 грудня Сили оборони атакували Сизранський НПЗ у Самарській області, а також Темрюцький морський порт у Краснодарському краї Росії.
- Щорічний об’єм переробки цього НПЗ становить від 7 до 8.9 млн тонн нафти на рік
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