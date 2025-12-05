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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удари по РФ
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"Сизранський" НПЗ та Темрюцький морський порт уражено в Росії, - Генштаб ЗСУ

Сизранський НПЗ та Темрюцький порт під ударом ЗСУ

Сили оборони України в ніч на 5 грудня уразили Темрюцький морський порт та Сизранський НПЗ на території РФ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Темрюцький порт

Порт у Краснодарському краї, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Було зафіксовано влучання та пожежу. Ступінь збитків уточнюється.

Читайте: Україна здійснила рекордну кількість атак по нафтовій інфраструктурі Росії у листопаді, — Bloomberg

"Сизранський" НПЗ

Уражено потужності нафтопереробного заводу у Самарській області РФ.

"Щорічний об’єм переробки цього НПЗ становить від 7 до 8.9 млн. тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Дрони атакували Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ. ВІДЕО+ФОТО

Інші ураження

Підтверджено нещодавнє ураження Саратовського НПЗ.

Внаслідок атаки пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.

Читайте: Уражено нафтобазу у Тамбовській області РФ та інші важливі об’єкти противника, - Генштаб

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НПЗ (1027) росія (70468) Краснодарський край РФ (80)
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От і добре. Най спочивають без миру.
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05.12.2025 13:29 Відповісти
Файно. Але, головне, які завдані збитки і грошовому еквіваленті тоже.
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05.12.2025 13:41 Відповісти
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05.12.2025 13:45 Відповісти
Уразили - не знищили. Мабуть асфальт не того сорту
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05.12.2025 15:33 Відповісти
Сизранський НПЗ займає площу 380 гектарів. Як ви собі уявляєте його знищення?
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06.12.2025 00:30 Відповісти
 
 