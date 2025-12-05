"Сизранський" НПЗ та Темрюцький морський порт уражено в Росії, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони України в ніч на 5 грудня уразили Темрюцький морський порт та Сизранський НПЗ на території РФ.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Темрюцький порт
Порт у Краснодарському краї, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.
Було зафіксовано влучання та пожежу. Ступінь збитків уточнюється.
"Сизранський" НПЗ
Уражено потужності нафтопереробного заводу у Самарській області РФ.
"Щорічний об’єм переробки цього НПЗ становить від 7 до 8.9 млн. тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.
Зафіксовано влучання БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок НПЗ", - йдеться в повідомленні.
Інші ураження
Підтверджено нещодавнє ураження Саратовського НПЗ.
Внаслідок атаки пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.
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