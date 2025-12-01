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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Атаки по нафтопереробній галузі РФ Удари по нафтопортах РФ
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Україна здійснила рекордну кількість атак по нафтовій інфраструктурі Росії у листопаді, — Bloomberg

Рязанський НПЗ

У листопаді 2025 року Україна здійснила рекордну кількість атак по стратегічній нафтовій інфраструктурі Росії.

Про це свідчить підрахунок агенції Bloomberg на основі публічних заяв сторін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

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14 атак по НПЗ за місяць — максимальний показник за весь час

Так, за останній місяць осені українські військові щонайменше 14 разів атакували російські нафтопереробні заводи за допомогою дронів.

Цей найвищий за весь час показник збігається з чотирма атаками по нафтових терміналах на Чорному морі, а також вибухами на танкерах "тіньового флоту", що перевозили нафту з РФ, зауважує медіа.

Під час листопадових атак українські безпілотники неодноразово уражали декілька НПЗ у центральній частині Росії поблизу Москви, у Поволжі й на чорноморському узбережжі, щоб зменшити доходи РФ від енергоресурсів і здатність продовжувати фінансувати війну.

удари по російських НПЗ

За даними Bloomberg, за рік до посилення атак ці НПЗ забезпечували понад 20% загального обсягу перероблювання нафти у Росії.

Також дивіться: Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ. ВIДЕО

Падіння обсягів перероблення нафти — оцінка Kpler

Профільна компанія Kpler вказує, що удари призвели до того, що у листопаді 2025 року обсяг перероблення нафти у РФ склав близько 5 млн барелів на день, з "подальшими ризиками зниження". Раніше Росія, зазвичай, переробляла від 5,3 до 5,5 млн барелів на день наприкінці осені.

Через повторювані удари по тих самих об'єктах зростає невизначеність щодо того, чи зможуть заводи безпечно відновити роботу навіть після завершення ремонтних робіт, що ще більше погіршує перспективи перероблення нафти в Росії", – зауважили в Kpler.

Також читайте: Експорт нафти з Новоросійська скоротився вдвідчі після ударів дронів, - Reuters

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нафта (6614) НПЗ (1015) росія (70423)
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Україна загубила найбільше території за часи осені , а от нафтову інфраструктуру навіть не зрівняно більш масштабно смертельно покарьожили рашці ...
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01.12.2025 20:51 Відповісти
"Перемоги" зеленої *******, у яких країна вже фактично колапсує.
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01.12.2025 20:53 Відповісти
І що?
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01.12.2025 20:56 Відповісти
Те, що роблять, зачищаючи територію України, Захисники України на фронті, вони будуть робити і в Урядовому кварталі, від ************ зелупнів та мафіозних осіб з московії!!
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01.12.2025 21:04 Відповісти
УНЄЧА 50км від кордону.
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01.12.2025 21:12 Відповісти
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01.12.2025 21:14 Відповісти
А якогось видимого результату для України від цих атак щось не видно.
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01.12.2025 21:20 Відповісти
 
 