Україна здійснила рекордну кількість атак по нафтовій інфраструктурі Росії у листопаді, — Bloomberg

У листопаді 2025 року Україна здійснила рекордну кількість атак по стратегічній нафтовій інфраструктурі Росії.

Про це свідчить підрахунок агенції Bloomberg на основі публічних заяв сторін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

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14 атак по НПЗ за місяць — максимальний показник за весь час

Так, за останній місяць осені українські військові щонайменше 14 разів атакували російські нафтопереробні заводи за допомогою дронів.

Цей найвищий за весь час показник збігається з чотирма атаками по нафтових терміналах на Чорному морі, а також вибухами на танкерах "тіньового флоту", що перевозили нафту з РФ, зауважує медіа.

Під час листопадових атак українські безпілотники неодноразово уражали декілька НПЗ у центральній частині Росії поблизу Москви, у Поволжі й на чорноморському узбережжі, щоб зменшити доходи РФ від енергоресурсів і здатність продовжувати фінансувати війну.

За даними Bloomberg, за рік до посилення атак ці НПЗ забезпечували понад 20% загального обсягу перероблювання нафти у Росії.

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Падіння обсягів перероблення нафти — оцінка Kpler

Профільна компанія Kpler вказує, що удари призвели до того, що у листопаді 2025 року обсяг перероблення нафти у РФ склав близько 5 млн барелів на день, з "подальшими ризиками зниження". Раніше Росія, зазвичай, переробляла від 5,3 до 5,5 млн барелів на день наприкінці осені.

Через повторювані удари по тих самих об'єктах зростає невизначеність щодо того, чи зможуть заводи безпечно відновити роботу навіть після завершення ремонтних робіт, що ще більше погіршує перспективи перероблення нафти в Росії", – зауважили в Kpler.

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