"Сызранский" НПЗ и Темрюкский морской порт поражены в России, - Генштаб ВСУ
Силы обороны Украины в ночь на 5 декабря нанесли удар по Темрюкскому морскому порту и Сызранскому НПЗ на территории РФ.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Темрюкский порт
Порт в Краснодарском крае, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и сыпучих грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.
Было зафиксировано попадание и пожар. Степень ущерба уточняется.
"Сызранский" НПЗ
Поражены мощности нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ.
"Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.
Зафиксировано попадание БПЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ", — говорится в сообщении.
Другие поражения
Подтверждено недавнее поражение Саратовского НПЗ.
В результате атаки повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль