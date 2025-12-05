"Сызранский" НПЗ и Темрюкский морской порт поражены в России, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в ночь на 5 декабря нанесли удар по Темрюкскому морскому порту и Сызранскому НПЗ на территории РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Темрюкский порт

Порт в Краснодарском крае, в частности, осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и сыпучих грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Было зафиксировано попадание и пожар. Степень ущерба уточняется.

"Сызранский" НПЗ

Поражены мощности нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ.

"Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти в год. Задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.



Зафиксировано попадание БПЛА по территории завода с последующим пожаром. По предварительной информации, поражена одна из установок НПЗ", — говорится в сообщении.

Другие поражения

Подтверждено недавнее поражение Саратовского НПЗ.

В результате атаки повреждена установка первичной очистки нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

По состоянию на начало декабря 2025 года завод полностью приостановил первичную переработку сырой нефти и функционирует на уровне менее 50% от проектной мощности, с полной остановкой ключевых установок.

