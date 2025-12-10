Сызранский НПЗ остановил работу после атаки украинских БПЛА 5 декабря, - Reuters

Сызранский нефтеперерабатывающий завод остановил свою работу после атаки беспилотников Сил обороны Украины 5 декабря 2025 года.

передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Собеседники заявили, что дроны поразили установку перегонки сырой нефти АВТ-6, которая является основным оборудованием. Эту установку уже атаковали летом. Тогда на ее ремонт россияне потратили около двух недель.

В то же время один из источников издания заявил, что нынешние ремонтные работы могут продлиться около месяца.

Атака на Сызранский НПЗ

В ночь на 5 декабря Силы обороны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области, а также Темрюкский морской порт в Краснодарском крае России.

Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти в год.

