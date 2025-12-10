Сызранский НПЗ остановил работу после атаки украинских БПЛА 5 декабря, - Reuters
Сызранский нефтеперерабатывающий завод остановил свою работу после атаки беспилотников Сил обороны Украины 5 декабря 2025 года.
Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Собеседники заявили, что дроны поразили установку перегонки сырой нефти АВТ-6, которая является основным оборудованием. Эту установку уже атаковали летом. Тогда на ее ремонт россияне потратили около двух недель.
В то же время один из источников издания заявил, что нынешние ремонтные работы могут продлиться около месяца.
Атака на Сызранский НПЗ
- В ночь на 5 декабря Силы обороны атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области, а также Темрюкский морской порт в Краснодарском крае России.
- Ежегодный объем переработки этого НПЗ составляет от 7 до 8,9 млн тонн нефти в год.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Green Bill #603485
показать весь комментарий10.12.2025 08:24 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Green Bill #603485
показать весь комментарий10.12.2025 08:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Marina Dmitrenko
показать весь комментарий10.12.2025 08:38 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий10.12.2025 08:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль