Варто перевірити Путіна, чи дійсно він хоче миру, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Дональд Трамп єдиний, хто може посадити диктатора Путіна за стіл переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

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Заява Рютте

За його словами, Путін у своєму "спотвореному погляді на історію світу" вважає, що "наша свобода загрожує його владі, і що ми хочемо знищити Росію".

Рютте вважає, що Китай є "рятівним колом" Росії, що дозволяє РФ проводити свою агресивну лінію. Також її підтримують КНДР та Іран.

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Також генсек НАТО вважає Трампа єдиним, хто може посадити Путіна за стіл переговорів.

"Тож давайте випробуємо Путіна. Подивимося, чи справді він хоче миру, чи він віддає перевагу продовженню бійні", - додав Рютте.

Водночас, за його словами, варто продовжувати тиснути на Росію та підтримувати справжні зусилля, спрямовані на припинення війни.

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Мирна угода

Його запитали про можливі терміни укладення мирної угоди.

Рютте заявив, що йому "важко сказати". Є деякі складні питання щодо відновлення, гарантій безпеки та території.

Генсек запевнив, що США та Європа можуть дійти згоди, але додав, що не впевнений, чи так само буде і з Путіним.

"Я не знаю, це випробування, про яке я також говорив у своїй промові - ми маємо випробувати Путіна", - підсумував він.

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Що передувало?

Раніше російський диктатор заявив, що Росія доведе війну проти України "до логічного завершення".

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