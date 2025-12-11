Варто перевірити Путіна, чи дійсно він хоче миру, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте вважає, що Дональд Трамп єдиний, хто може посадити диктатора Путіна за стіл переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Заява Рютте
За його словами, Путін у своєму "спотвореному погляді на історію світу" вважає, що "наша свобода загрожує його владі, і що ми хочемо знищити Росію".
Рютте вважає, що Китай є "рятівним колом" Росії, що дозволяє РФ проводити свою агресивну лінію. Також її підтримують КНДР та Іран.
Також генсек НАТО вважає Трампа єдиним, хто може посадити Путіна за стіл переговорів.
"Тож давайте випробуємо Путіна. Подивимося, чи справді він хоче миру, чи він віддає перевагу продовженню бійні", - додав Рютте.
Водночас, за його словами, варто продовжувати тиснути на Росію та підтримувати справжні зусилля, спрямовані на припинення війни.
Мирна угода
Його запитали про можливі терміни укладення мирної угоди.
Рютте заявив, що йому "важко сказати". Є деякі складні питання щодо відновлення, гарантій безпеки та території.
Генсек запевнив, що США та Європа можуть дійти згоди, але додав, що не впевнений, чи так само буде і з Путіним.
"Я не знаю, це випробування, про яке я також говорив у своїй промові - ми маємо випробувати Путіна", - підсумував він.
Що передувало?
- Раніше російський диктатор заявив, що Росія доведе війну проти України "до логічного завершення".
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