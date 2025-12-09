Кремлівський правитель Путін заявив, що український Донбас нібито завжди був територією Росії. А Москва прагне довести війну в Україні до "логічного завершення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

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Що сказав диктатор?

"Ми безумовно доведемо цю справу (війну проти України. - Ред.) до логічного завершення. До досягнення цілей "спеціальної військової операції", - сказав він.

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Донбас

За словами президентка країни-агресорки, територія Донбасу нібито "завжди були" територією Росії.

"Тут питань немає. Це історичний факт. ... Донбас увійшов у склад РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка)", - зазначив диктатор, додавши, що потім Ленін нібито передав Донбас Україні.

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Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу під час переговорів щодо мирного плану.

За словами Зеленського, Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею

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