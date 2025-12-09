УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8940 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Заяви Путіна про Україну
9 843 64

Ми доведемо "СВО" до "логічного завершення". Донбас завжди був територією Росії, - Путін

Путін зробив заяву про Донбас та війну проти України

Кремлівський правитель Путін заявив, що український Донбас нібито завжди був територією Росії. А Москва прагне довести війну в Україні до "логічного завершення".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сказав диктатор?

"Ми безумовно доведемо цю справу (війну проти України. - Ред.) до логічного завершення. До досягнення цілей "спеціальної військової операції", - сказав він.

Також читайте: США продовжують тиснути на Україну, щоб ЗСУ без бою вийшли з Донбасу для "миру" з РФ, - Politico

Донбас

За словами президентка країни-агресорки, територія Донбасу нібито "завжди були" територією Росії.

"Тут питань немає. Це історичний факт. ... Донбас увійшов у склад РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка)", - зазначив диктатор, додавши, що потім Ленін нібито передав Донбас Україні.

Читайте: Європа застерігає Зеленського від угоди без серйозних гарантій безпеки від США і виведення військ із Донбасу, - Bloomberg

Що передувало?

  • Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу під час переговорів щодо мирного плану.
  • За словами Зеленського, Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.

Читайте: Путін не прагне відновити СРСР, це неможливо, - Пєсков

Автор: 

путін володимир (25515) росія (70537) Донбас (21870)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
По лбу тобі куєм 😆
Кубань завжди була територією України
показати весь коментар
09.12.2025 17:26 Відповісти
+43
Ерефія існує 34 роки. Про яке "завжди" воно патякає?
показати весь коментар
09.12.2025 17:26 Відповісти
+33
Чтоб ты сдох , тварь плешивая !!!
показати весь коментар
09.12.2025 17:27 Відповісти

Завантаження...

 
 