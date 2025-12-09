Ми доведемо "СВО" до "логічного завершення". Донбас завжди був територією Росії, - Путін
Кремлівський правитель Путін заявив, що український Донбас нібито завжди був територією Росії. А Москва прагне довести війну в Україні до "логічного завершення".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили росЗМІ.
Що сказав диктатор?
"Ми безумовно доведемо цю справу (війну проти України. - Ред.) до логічного завершення. До досягнення цілей "спеціальної військової операції", - сказав він.
Донбас
За словами президентка країни-агресорки, територія Донбасу нібито "завжди були" територією Росії.
"Тут питань немає. Це історичний факт. ... Донбас увійшов у склад РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка)", - зазначив диктатор, додавши, що потім Ленін нібито передав Донбас Україні.
Що передувало?
- Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна, США та РФ не мають єдиної думки щодо Донбасу під час переговорів щодо мирного плану.
- За словами Зеленського, Україна отримала пропозицію від партнерів обміняти частину тимчасово окупованої Донецької області та ЗАЕС на території, які росіяни ще не захопили. Київ не підтримує таку ідею.
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Кубань завжди була територією України