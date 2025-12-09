РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10831 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Заявления Путина об Украине
7 203 58

Мы доведем "СВО" до "логического завершения". Донбасс всегда был территорией России, - Путин

Путин сделал заявление о Донбассе и войне против Украины

Кремлевский правитель Путин заявил, что украинский Донбасс якобы всегда был территорией России. А Москва стремится довести войну в Украине до "логического завершения".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что сказал диктатор?

"Мы безусловно доведем это дело (войну против Украины. - Ред.) до логического завершения. До достижения целей "специальной военной операции", - сказал он.

Читайте также: США продолжают давить на Украину, чтобы ВСУ без боя вышли из Донбасса для "мира" с РФ, - Politico

Донбасс

По словам президента страны-агрессора, территория Донбасса якобы "всегда была" территорией России.

"Здесь вопросов нет. Это исторический факт. ... Донбасс вошел в состав РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика)", - отметил диктатор, добавив, что затем Ленин якобы передал Донбасс Украине.

Читайте: Европа предостерегает Зеленского от соглашения без серьезных гарантий безопасности от США и вывода войск из Донбасса, - Bloomberg

Что предшествовало?

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и РФ не имеют единого мнения по Донбассу во время переговоров по мирному плану.
  • По словам Зеленского,Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.

Читайте: Путин не стремится восстановить СССР, это невозможно, - Песков

Автор: 

путин владимир (32533) россия (98299) Донбасс (26978)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
По лбу тобі куєм 😆
Кубань завжди була територією України
показать весь комментарий
09.12.2025 17:26 Ответить
+33
Ерефія існує 34 роки. Про яке "завжди" воно патякає?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:26 Ответить
+25
Чтоб ты сдох , тварь плешивая !!!
показать весь комментарий
09.12.2025 17:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Понятно, чЛЄнін вінАвАт...
показать весь комментарий
09.12.2025 17:25 Ответить
Україна має відновити ядерну зброю і знищити мавзолей-зіккурат 🚀🚀🚀
показать весь комментарий
09.12.2025 17:28 Ответить
А у кацапів теж є ЯЗ. Далі шо?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:59 Ответить
Головне це носіі власного виробництва.
Термобарические боеприпасы (ТБС): Создают облако горючего газа, которое поджигается, вызывая длительное высокое давление и температуру, имитируя эффект от ядерного взрыва в радиусе поражения, но без радиоактивного заражения.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:32 Ответить
А ответка не ******? Из Канады вещаешь?
показать весь комментарий
09.12.2025 19:03 Ответить
За який хєр Україна відновить ядерну зброю, у нас що є повний цикл виробництва плутонію, чи так аби ляпнути, відновляйщики срані🤔🧐😁 Не потрібно було пройобувати та дружно голосувати за кравчуків, кучм і тих же колгоспних бухгалтерів любителів госдепівських шльондр, дебіли ***.
Перш ніж щось ********* про відновлення, хоча б почитай що для цього потрібно, а потім оглянись що в нас з того є, а потім вже бий себе в вишиваті груди, будьмогейкай, та славаукраїнкай, дурнику колгоспний 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
09.12.2025 19:07 Ответить
Радянське мислення наче янек ожив
показать весь комментарий
09.12.2025 19:19 Ответить
По лбу тобі куєм 😆
Кубань завжди була територією України
показать весь комментарий
09.12.2025 17:26 Ответить
Ерефія існує 34 роки. Про яке "завжди" воно патякає?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:26 Ответить
Нічого дивного, воно ж *******.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:54 Ответить
Ну це як "Херсон навсегда".
Не варто шукати сенсу і змісту в словах піздабола.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:55 Ответить
Чтоб ты сдох , тварь плешивая !!!
показать весь комментарий
09.12.2025 17:27 Ответить
Та коли ж ти здохнеш,тварюка?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:29 Ответить
Воно то здохне колись. Куди подівати 120млн ************** ?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:31 Ответить
Куди-куди...на лоботомію.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:35 Ответить
Так там же уже... Ну, уже нечего удалять.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:33 Ответить
Газ VX
показать весь комментарий
09.12.2025 17:35 Ответить
Та худоба швидко перевзується.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:35 Ответить
кхє-кхє
показать весь комментарий
09.12.2025 17:31 Ответить
Хай би хло до лєніна в мавзолей лягло. амінь
показать весь комментарий
09.12.2025 17:31 Ответить
слово ***** можно писать без сокращений
показать весь комментарий
09.12.2025 19:03 Ответить
і з великої літери! Це все ж таки їмʼя !!
показать весь комментарий
09.12.2025 20:15 Ответить
Документы есть?
показать весь комментарий
09.12.2025 17:32 Ответить
хохли-запроданці в очікуванні "визволителів", тому так активно і виступають проти української ядерної зброї
показать весь комментарий
09.12.2025 17:33 Ответить
Дуже добре що диктатор ***** так думає, ЗСУ його ще раз в лайно звільнивши усі українські території і знищивши кілька мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
09.12.2025 17:33 Ответить
«Історік» блін, віддай москву - ми тобі не на довго позичали)))
показать весь комментарий
09.12.2025 17:34 Ответить
То спробуй взяти.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:36 Ответить
Якісь істеричні коменти, а питаннь конкретних і пропозицій немає, а чого нема ні одного обвинувачення агентурі яка зірвала поставку дронів які пригодні до використання? А хто скаже, набу чі ще якесь бу бу бу
показать весь комментарий
09.12.2025 17:37 Ответить
Если рассматривать все образования, и кто во что вошел, от кацапстана останется огрызок. А Про Московское ханство, вообще! Хрен знает кто сейчас должен сидеть в Кремле!
показать весь комментарий
09.12.2025 17:37 Ответить
членін був бу у шоці, коли би знав що він придумав Україну, що він подарував Донбас
показать весь комментарий
09.12.2025 17:38 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/CotGycrpPwA В.Портніков про ***** (1:59)
показать весь комментарий
09.12.2025 17:39 Ответить
Для ***** історія - не наука. Воно саме вигадує минуле та робить зі світового порядку хаос. Чудово, що це падло вже не приховує своїх намірів, це теж саме, що зізнаватися у власних злочинах, страшних злочинах, таких, яких не було у ********* світі.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:40 Ответить
Ачо так мєлко ? А якже демілітаризация і денацифікация ? Ех фраєрок,што ж ти здаєш назад...
показать весь комментарий
09.12.2025 17:40 Ответить
Смокчить один в одного з Трампом.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:43 Ответить
І в що ти нациська істота перетворила Донбас в суцільну руїну ? в знищенні десятки тисяч мирних жителів ,в виїзді мільйонів людей, в повному руйнувані десятків міст і сотні сіл ? ти нікчемна рашиська істота маєш найбільшу територію в світі ,90% якої рідкозаселена ,або взагалі не заселена ,тобі виродку землі мало ? вистачить метр на два ,здохни погань.
показать весь комментарий
09.12.2025 17:47 Ответить
Пусть товарисЧь путькин изучает местный фольклор, про Таракана, тараканища! Напугал Таракан всех Слонов, Львов и Верблюдов! Но прилетел Воробей с Востока и скушал, Страшного, и Усатого. ( Немного не по первоисточнику, но страшный и усатый две разные сущности).
показать весь комментарий
09.12.2025 17:49 Ответить
Донатьте на ЗСУ, це буде гарною відповіддю на бред цього конченого 3,14дараса
показать весь комментарий
09.12.2025 17:57 Ответить
Цю дурню із башки ********* дідугана можна вибити лише кувалдою
показать весь комментарий
09.12.2025 17:58 Ответить
Пуйло визнало цим спічем що ЗСУ це СИЛА !
показать весь комментарий
09.12.2025 18:01 Ответить
В якому болоті цей придурошний упирь навчався.Навіть в совкових школах ць' ого не було.Мабуть ***** доктора історичних наук отримав.В нагороду йому кілок з хрестом осиковим.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:11 Ответить
А член в рот не пробував ?
показать весь комментарий
09.12.2025 18:15 Ответить
Так цілі сво у ху...ла були - "денацифікація і демілітаризація" України.Навіть ті хто чекав цього педофіла,бандерівцями стали,а демілітаризація...Чого розмовлять багато,коротше,в дупі в тебе не кругло.СВО стала для тебе могілізацієй недоімперії.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:22 Ответить
Поц шизонутий.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:23 Ответить
Це ху#ло для свого плєбсу та рудої,обіссяної собаки кукарікає,не звертайте уваги.
показать весь комментарий
09.12.2025 18:25 Ответить
так членина судить надо? а вы его в хрустальном гробу показываете?)
показать весь комментарий
09.12.2025 18:48 Ответить
***** ти кончене давай краще про пєчєнєгів бо з донбасом ***** якась в тебе з пельки вилазить . про ..кієв мать городов руських.. тампону розкажи а то фофан розповість хто КИЇВСЬКУ РУСЬ хрестив у ДНІПРІ . про кримське ханство . куди київські князі своїх синів відправляли княжити
показать весь комментарий
09.12.2025 18:50 Ответить
писдів би ти так ху* ло ,як би сьогодні був президентом України Порошенко ?!!! тварюко кацапська шоб ти здох !!! ...
показать весь комментарий
09.12.2025 18:58 Ответить
Ага, как раз доведёте до конца до своего собственного конца. Экономика болот уже в полной жопе, при чём не резиновой, НПЗ горят ясным пламенем , нефтебазы полыхают, танкеры идут на дно, желающих откинуть ласты в Украине всё меньше и меньше, а блефующее ***** какой то бред свистит, посвисти дурачок а мы посмеёмся...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:07 Ответить
Самі войовничі чомусь з прапорцями Іспанії, Німеччини, Нідерландів та ін))
Уйобки, повертайся з халявних пособій та ******** на нуль - там розкажете про кордони 91 року...
Мразота **** *********...
показать весь комментарий
09.12.2025 19:09 Ответить
нагадаймо тоді безродним, кремлівським, плюгавим ідіотам-учОним, що масковські болотА здавна були провінцією Русі, у яку ніхто з пристойних київських князів не бажав їхати, щоб керувати тим невдячним-людожерським свино-жаб'ячим лайном, що оце знову спливло з сірководневої муляки і смердить на увесь Світ..
показать весь комментарий
09.12.2025 19:09 Ответить
Пуйло без підтримки 140 мільйонів кацапів - ніхто. А кацапи від нього в захваті. Любімий вошдь, атєц радной.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:11 Ответить
Мы доведем "СВО" до "логического завершения". Донбасс всегда был территорией России Источник: https://censor.net/ru/n3589522
===========
Час повернути москву до України
показать весь комментарий
09.12.2025 19:19 Ответить
Воно вже пі ську до унітаза довести не може, а все щось лякає.
показать весь комментарий
09.12.2025 19:28 Ответить
Мокша завжди була територією України
показать весь комментарий
09.12.2025 19:29 Ответить
коли його вже грякнуть
показать весь комментарий
09.12.2025 19:40 Ответить
i will rave on putins grave
показать весь комментарий
09.12.2025 19:51 Ответить
Аляска завжди була територією Росії так що вперед.
показать весь комментарий
09.12.2025 20:02 Ответить
Навіть Таганрог був в Україні...
показать весь комментарий
09.12.2025 20:13 Ответить
 
 