Мы доведем "СВО" до "логического завершения". Донбасс всегда был территорией России, - Путин

Кремлевский правитель Путин заявил, что украинский Донбасс якобы всегда был территорией России. А Москва стремится довести войну в Украине до "логического завершения".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Что сказал диктатор?

"Мы безусловно доведем это дело (войну против Украины. - Ред.) до логического завершения. До достижения целей "специальной военной операции", - сказал он.

Донбасс

По словам президента страны-агрессора, территория Донбасса якобы "всегда была" территорией России.

"Здесь вопросов нет. Это исторический факт. ... Донбасс вошел в состав РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика)", - отметил диктатор, добавив, что затем Ленин якобы передал Донбасс Украине.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и РФ не имеют единого мнения по Донбассу во время переговоров по мирному плану.

По словам Зеленского,Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.

