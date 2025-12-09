Мы доведем "СВО" до "логического завершения". Донбасс всегда был территорией России, - Путин
Кремлевский правитель Путин заявил, что украинский Донбасс якобы всегда был территорией России. А Москва стремится довести войну в Украине до "логического завершения".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.
Что сказал диктатор?
"Мы безусловно доведем это дело (войну против Украины. - Ред.) до логического завершения. До достижения целей "специальной военной операции", - сказал он.
По словам президента страны-агрессора, территория Донбасса якобы "всегда была" территорией России.
"Здесь вопросов нет. Это исторический факт. ... Донбасс вошел в состав РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика)", - отметил диктатор, добавив, что затем Ленин якобы передал Донбасс Украине.
Что предшествовало?
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина, США и РФ не имеют единого мнения по Донбассу во время переговоров по мирному плану.
- По словам Зеленского,Украина получила предложение от партнеров обменять часть временно оккупированной Донецкой области и ЗАЭС на территории, которые россияне еще не захватили. Киев не поддерживает такую идею.
