Путин не стремится восстановить СССР, это невозможно, - Песков

Кремлевский диктатор Владимир Путин не стремится к восстановлению СССР и не планирует нападать на НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Что говорят в Кремле?

"Это не соответствует действительности. Ни то, ни другое. Путин не хочет восстанавливать СССР, потому что это невозможно. Он сам об этом не раз говорил", - отметил Песков.

Что предшествовало?

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что цель Путина - вернуть Советский Союз. Он считает, что Европа должна защищаться от российских намерений по нападению на НАТО.

