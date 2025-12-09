Путин не стремится восстановить СССР, это невозможно, - Песков
Кремлевский диктатор Владимир Путин не стремится к восстановлению СССР и не планирует нападать на НАТО.
Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
Что говорят в Кремле?
"Это не соответствует действительности. Ни то, ни другое. Путин не хочет восстанавливать СССР, потому что это невозможно. Он сам об этом не раз говорил", - отметил Песков.
Что предшествовало?
- Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что цель Путина - вернуть Советский Союз. Он считает, что Европа должна защищаться от российских намерений по нападению на НАТО.
Якщо не бреще - то ***** його дрючком: може, вже здох?
піськов каже правду, ніякого срср з росіянці не хочуть. Хочуть імперію. Але підорів чекає облом
більше того, окуповані землі України русня оформлює як області, а не як частини умовної української республіки в складі рф.
кацапи хочуть повторити гнилу російську імперію, де не буде республік, як в ссср, а лише "ґубенрнії". Гратися в мови республік уже не будуть. Всім накинуть собачий кацапскій єзиґ...