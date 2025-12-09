РУС
Новости Заявления РФ о восстановлении СССР
1 683 28

Путин не стремится восстановить СССР, это невозможно, - Песков

В России опровергли намерения восстановить СССР

Кремлевский диктатор Владимир Путин не стремится к восстановлению СССР и не планирует нападать на НАТО.

Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Что говорят в Кремле?

"Это не соответствует действительности. Ни то, ни другое. Путин не хочет восстанавливать СССР, потому что это невозможно. Он сам об этом не раз говорил", - отметил Песков.

Что предшествовало?

  • Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что цель Путина - вернуть Советский Союз. Он считает, что Европа должна защищаться от российских намерений по нападению на НАТО.

Песков Дмитрий (2050) путин владимир (32533) россия (98299) СССР (819)
Топ комментарии
+7
ага-ага, саме так. Та сама скатіна казала років 15 тому, шо навіть гіпотетична війна з Україною - це маячня.
09.12.2025 16:15 Ответить
+6
значить прагне 100%
09.12.2025 16:13 Ответить
+4
Кожен касап бреше.
Якщо не бреще - то ***** його дрючком: може, вже здох?
09.12.2025 16:20 Ответить
значить прагне 100%
09.12.2025 16:13 Ответить
А комуністичну ідеологію на якої базувалась СРСР наймати буде? Якщо ти не знаєш то прсвіщаю тебе - совком керувала не Москва і рашисти а керував КПРС на чолі с генсекретарем партіі. А рашка (РСФСР) була такою ж зачуханою республікою як і всі інши 14. Це кацапи звикли щоки надувати, а насправді у совку вони нічим не керували.
09.12.2025 16:50 Ответить
ага-ага, саме так. Та сама скатіна казала років 15 тому, шо навіть гіпотетична війна з Україною - це маячня.
09.12.2025 16:15 Ответить
Просто назва інша.
09.12.2025 16:15 Ответить
Доні про Україну не в НАТО, а цей таракан про неможливість сересерії згадав - якось в унісон тхне бздом від не свєршающєйся сдєлкі двох упирів ...
09.12.2025 16:16 Ответить
Диктатор ***** на підсвідомому рівні хоче знищення кількох мільйонів кацапів та розвалу терорестичного угрупування кацапстан
09.12.2025 16:17 Ответить
Йому б Україну захопити а там як карта ляже
09.12.2025 16:20 Ответить
Кожен касап бреше.
Якщо не бреще - то ***** його дрючком: може, вже здох?
09.12.2025 16:20 Ответить
В унісон з виступом трампона. Співпадіння, не думаю
09.12.2025 16:23 Ответить
На жаль чекісти зробили висновки: їм не треба Україна ні в якому вигляді, хочуть знищити її, території анексувати, населення вбити/зросійшити/вигнати.

піськов каже правду, ніякого срср з росіянці не хочуть. Хочуть імперію. Але підорів чекає облом
09.12.2025 16:23 Ответить
Ні, його плани набагато далі йдуть.
09.12.2025 16:24 Ответить
Та ладно!? У мокшанії з утюга лунає не тільки з зомбоящика про "воссозданіє недоімперії".У пуйла шизофринічна залежність і маніакальна трагедія від краху комунячого совка.
09.12.2025 16:29 Ответить
в срср були національні республіки, а зараз русня хоче безпосередньої окупації земель України. Вони не намагаються створити урср, тому на цей раз цей руснявий вишкребок каже правду.
09.12.2025 16:33 Ответить
у них є національні республіки, там навіть свою мову в спілкуванні і документах.
09.12.2025 16:53 Ответить
вони існують номінально, в школах вчать русняву говірку, всі документи на кацапській.

більше того, окуповані землі України русня оформлює як області, а не як частини умовної української республіки в складі рф.
09.12.2025 16:56 Ответить
Ну звісно не СССР, а РІ з відомо яким імператором начолі 🤔
09.12.2025 16:32 Ответить
Правду каже, падлюка.

кацапи хочуть повторити гнилу російську імперію, де не буде республік, як в ссср, а лише "ґубенрнії". Гратися в мови республік уже не будуть. Всім накинуть собачий кацапскій єзиґ...
09.12.2025 16:34 Ответить
Звичайно що не прагне, бо партія «єдина раша» на роль КПРС, як єдиної керуючої та направляючої сили в колишньому СРСР, ну ніяк не підходить. ***** хоче відновити рашистську імперію в якої буде незміняємим царьом. Така імперія без України недієздатна. Тому і почалася війна. Але плешивий мʼясник сильно прорахувався!!!! Хіба на крові щось побудувати можна????
09.12.2025 16:44 Ответить
Кацапи, йдіть на...х...й.
09.12.2025 16:45 Ответить
Це падло прагне відновити російську імперію.
09.12.2025 16:45 Ответить
Вторгнення в Україну, за дивним збігом, відбулось у 100-й рік утворення СССР і на моє глибоке переконання, 30 грудня 2022-го, у 100-ту річницю його створення за планом кремля - мало відбутись його відновлення.
09.12.2025 16:46 Ответить
Ще раз - а комуністичну партію де він брати буде???
09.12.2025 16:52 Ответить
Якщо ви бачите, що у Пєскова відкривається рот - значить він пиз_дить.
09.12.2025 17:04 Ответить
Ще й як хоче! Тільки трошки у іншому форматі. Основа однозначно має складатись з рашки, білорусі й України. Далі - як піде. Думаю, бувші азійські республіки йому точно нафіг не потрібні - з них толку ніякого.
09.12.2025 17:05 Ответить
Ху@ло не прагне відновити СЕРЕСЕРЕ, він хоче включити колишні республіки до складу Федерастії як області.
09.12.2025 17:12 Ответить
 
 