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Новини Заяви РФ про відновлення СРСР
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Путін не прагне відновити СРСР, це неможливо, - Пєсков

У Росії заперечили наміри відновити СРСР

Кремлівський диктатор Володимир Путін не прагне відновлення СРСР та не планує нападати на НАТО.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у Кремлі?

"Це не відповідає дійсності. Ні це, ні інше. Путін не хоче відновити СРСР, тому що це неможливо. Він сам про це не раз казав", - зазначив Пєсков.

Що передувало?

  • Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що мета Путіна - повернути Радянський Союз. Він вважає, що Європа має захищатися від російських намірів щодо нападу на НАТО.

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Автор: 

Пєсков Дмитро (1873) путін володимир (25515) росія (70537) СРСР (353)
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Топ коментарі
+21
значить прагне 100%
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09.12.2025 16:13 Відповісти
+14
ага-ага, саме так. Та сама скатіна казала років 15 тому, шо навіть гіпотетична війна з Україною - це маячня.
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09.12.2025 16:15 Відповісти
+10
Кожен касап бреше.
Якщо не бреще - то ***** його дрючком: може, вже здох?
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09.12.2025 16:20 Відповісти

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