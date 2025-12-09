Путін не прагне відновити СРСР, це неможливо, - Пєсков

Кремлівський диктатор Володимир Путін не прагне відновлення СРСР та не планує нападати на НАТО.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у Кремлі?

"Це не відповідає дійсності. Ні це, ні інше. Путін не хоче відновити СРСР, тому що це неможливо. Він сам про це не раз казав", - зазначив Пєсков.

Що передувало?

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що мета Путіна - повернути Радянський Союз. Він вважає, що Європа має захищатися від російських намірів щодо нападу на НАТО.

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