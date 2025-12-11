Стоит проверить Путина, действительно ли он хочет мира, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Дональд Трамп единственный, кто может посадить диктатора Путина за стол переговоров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Заявление Рютте
По его словам, Путин в своем "искаженном взгляде на историю мира" считает, что "наша свобода угрожает его власти, и что мы хотим уничтожить Россию".
Рютте считает, что Китай является "спасательным кругом" России, что позволяет РФ проводить свою агрессивную линию. Также ее поддерживают КНДР и Иран.
Также генсек НАТО считает Трампа единственным, кто может посадить Путина за стол переговоров.
"Поэтому давайте испытаем Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или он предпочитает продолжение бойни", - добавил Рютте.
В то же время, по его словам, стоит продолжать давить на Россию и поддерживать реальные усилия, направленные на прекращение войны.
Мирное соглашение
Его спросили о возможных сроках заключения мирного соглашения.
Рютте заявил, что ему "трудно сказать". Есть некоторые сложные вопросы по восстановлению, гарантиям безопасности и территории.
Генсек заверил, что США и Европа могут прийти к соглашению, но добавил, что не уверен, будет ли так же с Путиным.
"Я не знаю, это испытание, о котором я также говорил в своем выступлении - мы должны испытать Путина", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Ранее российский диктатор заявил, что Россия доведет войну против Украины "до логического завершения".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ви там що по черзі будете сумніватися ??
Як сказав Каспаров: "від НАТО залишилось тільки чотири букви..."
Поки все йде за планом пуйла:
- немічний трамп відкрито працює на користь росії і шукає можливостей, як вряувати путіна
- європа ж розписується у власній імпотенції. Обійти вето угорщини - не можуть, заблокувати російські активи безстроково - не можуть, репараційний кредит Україні - майже неможливо.
Настали часи, коли виживає сильний, а не добрий.
Не зможе ЄС стати цербером Європи - загине.