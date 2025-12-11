РУС
Стоит проверить Путина, действительно ли он хочет мира, - Рютте

Рютте говорит о необходимости проверить желание мира у Путина

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Дональд Трамп единственный, кто может посадить диктатора Путина за стол переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Рютте

По его словам, Путин в своем "искаженном взгляде на историю мира" считает, что "наша свобода угрожает его власти, и что мы хотим уничтожить Россию".

Рютте считает, что Китай является "спасательным кругом" России, что позволяет РФ проводить свою агрессивную линию. Также ее поддерживают КНДР и Иран.

Читайте также: Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недоразумения между РФ и США, - Лавров

Также генсек НАТО считает Трампа единственным, кто может посадить Путина за стол переговоров.

"Поэтому давайте испытаем Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или он предпочитает продолжение бойни", - добавил Рютте.

В то же время, по его словам, стоит продолжать давить на Россию и поддерживать реальные усилия, направленные на прекращение войны.

Читайте также: Скоординировали позиции: Зеленский провел переговоры с НАТО и ЕС

Мирное соглашение

Его спросили о возможных сроках заключения мирного соглашения.

Рютте заявил, что ему "трудно сказать". Есть некоторые сложные вопросы по восстановлению, гарантиям безопасности и территории.

Генсек заверил, что США и Европа могут прийти к соглашению, но добавил, что не уверен, будет ли так же с Путиным.

"Я не знаю, это испытание, о котором я также говорил в своем выступлении - мы должны испытать Путина", - подытожил он.

Читайте: Лидеры НАТО и ЕС прокомментировали встречу с Зеленским в Брюсселе

Что предшествовало?

Читайте: НАТО – следующая цель России. Альянс должен быть готов к масштабной войне, - Рютте

Автор: 

НАТО (10554) путин владимир (32540) россия (98329) США (28586) Рютте Марк (543)
+6
Палкою потикати ❓❓😸🤔🤣
11.12.2025 16:17 Ответить
+6
Граються у якісь дебільні ігри замість того, щоб озброїти по-справжньому Україну.
11.12.2025 16:17 Ответить
+4
Расписку стоит с него взять , или пускай зуб даёт ?
11.12.2025 16:20 Ответить
Палкою потикати ❓❓😸🤔🤣
Граються у якісь дебільні ігри замість того, щоб озброїти по-справжньому Україну.
Тпампус Деменціус вже дав і 5 днів і 90 нів і два тижні і 24 години.
Ви там що по черзі будете сумніватися ??
11.12.2025 16:17 Ответить
Не хоче він миру - Рютте прикалується?
11.12.2025 16:18 Ответить
Расписку стоит с него взять , или пускай зуб даёт ?
Угу - на "детекторі брехні" його перевірте.
Як сказав Каспаров: "від НАТО залишилось тільки чотири букви..."
11.12.2025 16:20 Ответить
А то й, взагалі, три. Здогадайтесь - які?
11.12.2025 16:23 Ответить
Албанія не буде на них нападати!! Тоді достатньо і трьох буков
11.12.2025 16:25 Ответить
Рютте якийсь *****..й чи шо???Маньяк не може зупинити війну все!Зупинка війни це його фізична смерть,Рютте ви там реально наівні-сцикуни чи просто дурні аборигени???
11.12.2025 16:23 Ответить
"Некрасиво підозрювати, коли цілком упевнений." (с)
11.12.2025 16:23 Ответить
Черговий заглядач в очко, пуйлу покуй
11.12.2025 16:23 Ответить
Рожеві поні блд!
11.12.2025 16:28 Ответить
КЛОУНИ ВОНИ ВСІ ПРОСТО КЛОУНИ. Якщо я з них ржу навіть не уявляю як рже Пуйло
11.12.2025 16:30 Ответить
Этого хуПукина самого в психиатрии нужно проверить!таке меле!довбойоб!
11.12.2025 16:30 Ответить
Тягніть поліграф.
11.12.2025 16:32 Ответить
Хай визовують проктолога і той загляне туди, куди вони зазвичай заглядають. Можливо, то єдине місце де можна у пукіна побачити мир.
11.12.2025 16:42 Ответить
Перевіряти треба в Гаазі
11.12.2025 16:43 Ответить
Візьміть кал плешивого на пробу - чи хоче він миру.
11.12.2025 16:46 Ответить
не розумію гигикання і радощів від теплих слів рютте.

Поки все йде за планом пуйла:

- немічний трамп відкрито працює на користь росії і шукає можливостей, як вряувати путіна

- європа ж розписується у власній імпотенції. Обійти вето угорщини - не можуть, заблокувати російські активи безстроково - не можуть, репараційний кредит Україні - майже неможливо.
11.12.2025 16:48 Ответить
Доки країни ЄС будуть продовжувати принижуватися перед Трампом заради того, щоб не воювати з росією, ЄС та НАТО не стане.

Настали часи, коли виживає сильний, а не добрий.
Не зможе ЄС стати цербером Європи - загине.
11.12.2025 16:50 Ответить
На швабрі треба перевіряти.
11.12.2025 16:53 Ответить
Як же набридло оце холуйство" "Трамп єдиний..., Трамп величний...", Трамп, Трамп, Трамп..." Що, боїться, що Трамп зніме з посади - так Трамп не проти взагалі відмовитися від участі в NATO. Невже не розуміє, що Трамп як і путін ненавидить демократію, що він був і є на стороні так званих "сильних", і путін, як вважає Трамп, один з таких?
11.12.2025 16:53 Ответить
які вони жалюгідні
11.12.2025 16:54 Ответить
І знову рубрика "Новини у світі гомеопатії"...
11.12.2025 17:10 Ответить
 
 