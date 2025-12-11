Стоит проверить Путина, действительно ли он хочет мира, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что Дональд Трамп единственный, кто может посадить диктатора Путина за стол переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Заявление Рютте

По его словам, Путин в своем "искаженном взгляде на историю мира" считает, что "наша свобода угрожает его власти, и что мы хотим уничтожить Россию".

Рютте считает, что Китай является "спасательным кругом" России, что позволяет РФ проводить свою агрессивную линию. Также ее поддерживают КНДР и Иран.

Читайте также: Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недоразумения между РФ и США, - Лавров

Также генсек НАТО считает Трампа единственным, кто может посадить Путина за стол переговоров.

"Поэтому давайте испытаем Путина. Посмотрим, действительно ли он хочет мира, или он предпочитает продолжение бойни", - добавил Рютте.

В то же время, по его словам, стоит продолжать давить на Россию и поддерживать реальные усилия, направленные на прекращение войны.

Читайте также: Скоординировали позиции: Зеленский провел переговоры с НАТО и ЕС

Мирное соглашение

Его спросили о возможных сроках заключения мирного соглашения.

Рютте заявил, что ему "трудно сказать". Есть некоторые сложные вопросы по восстановлению, гарантиям безопасности и территории.

Генсек заверил, что США и Европа могут прийти к соглашению, но добавил, что не уверен, будет ли так же с Путиным.

"Я не знаю, это испытание, о котором я также говорил в своем выступлении - мы должны испытать Путина", - подытожил он.

Читайте: Лидеры НАТО и ЕС прокомментировали встречу с Зеленским в Брюсселе

Что предшествовало?

Ранее российский диктатор заявил, что Россия доведет войну против Украины "до логического завершения".

Читайте: НАТО – следующая цель России. Альянс должен быть готов к масштабной войне, - Рютте