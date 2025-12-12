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Сили оборони уразили НПЗ у Ярославській області РФ та низку об’єктів на ТОТ України, - Генштаб
У ніч на 12 грудня підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ.
Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ураження по НПЗ РФ
- Зазначається, що це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників.
Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.
Удари по росіянам на ТОТ України
- Окрім того, з метою зниження наступального потенціалу противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.
Втрати ворога уточнюються.
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