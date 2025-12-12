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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Сили оборони уразили НПЗ у Ярославській області РФ та низку об’єктів на ТОТ України, - Генштаб

генштаб

У ніч на 12 грудня підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ураження по НПЗ РФ

  • Зазначається, що це один з найбільших НПЗ окупантів, який здатен переробляти від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських загарбників.

Зафіксовано вибухи та потужну пожежу у районі цілі. Ступінь збитків уточнюється.

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Удари по росіянам на ТОТ України

  • Окрім того, з метою зниження наступального потенціалу противника, було уражено склад боєприпасів у районі села Авдіївське (колишнє Первомайське) та місця зосередження живої сили ворога у районах Мирнограда та Родинського, що на Донеччині.

Втрати ворога уточнюються.

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Автор: 

Генштаб ЗС (8545) НПЗ (1058) Удари по РФ (1058) Ярославська область РФ (29)
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