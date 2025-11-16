Дроны атаковали российский Волгоград: под ударом, вероятно, НПЗ. ВИДЕО
Вечером 15 ноября российский Волгоград атаковали беспилотники. Прогремела серия взрывов. Вероятно, мог быть атакован местный нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Детали атаки
Российские паблики пишут об атаке беспилотников и распространяют видео, на которых слышен пролет дронов и работа ПВО.
Россияне сообщают, что якобы обломки сбитого БПЛА упали на жилой многоэтажный дом, из-за чего на месте возник пожар.
Вероятно, атакован НПЗ
По данным OSINT-каналов, вероятно, дроны атаковали в Волгограде нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл".
Топ комментарии
+12 Юрій #582536
показать весь комментарий16.11.2025 01:00 Ответить Ссылка
+12 Urs
показать весь комментарий16.11.2025 01:10 Ответить Ссылка
+11 Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий16.11.2025 01:51 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шефіри, міндічі, чернишові, галущенки, данилов, резніков, умеров та купа потікавших Генпрокурорів, Це підтверджують, окрім зрадників України та ригоАНАЛЬНИХ, з помагаями *************!!
За шістнадцять днів листопада це восьма атака на НПЗ.