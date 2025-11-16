Дроны атаковали российский Волгоград: под ударом, вероятно, НПЗ. ВИДЕО

Вечером 15 ноября российский Волгоград атаковали беспилотники. Прогремела серия взрывов. Вероятно, мог быть атакован местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Детали атаки

Российские паблики пишут об атаке беспилотников и распространяют видео, на которых слышен пролет дронов и работа ПВО.

Россияне сообщают, что якобы обломки сбитого БПЛА упали на жилой многоэтажный дом, из-за чего на месте возник пожар.

Вероятно, атакован НПЗ

По данным OSINT-каналов, вероятно, дроны атаковали в Волгограде нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл".

Читайте также: РФ сообщает о новой дронной атаке на Волгоградскую область: часть региона осталась без света