РФ сообщает о новой дронной атаке на Волгоградскую область: часть региона осталась без света

В ночь на 8 ноября Россия заявила о новой дронной атаке по энергоинфраструктуре Волгоградской области, в результате чего произошли отключения электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По словам чиновника, противовоздушная оборона отразила массированную атаку БПЛА, но ремонтные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение в четырех районах вблизи подстанции ЛЭП "Балашовская".

Стоит отметить, что атаки по этому же объекту уже дважды фиксировались в октябре.

Из-за угрозы безопасности временные ограничения были введены в аэропортах Саратова, дважды в Пензе и в Ульяновске.

Удары по области осенью 2025 года

Волгоградская область - важна для энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры России. Поражение таких объектов имеет стратегическое влияние на ресурсы и логистику.

Атаки осуществляются дронами/беспилотниками и вызвали срабатывание противовоздушной обороны и временное отключение электроэнергии, ограничение движения, введение тревог.

Российская сторона обычно заявляет об "отбитии массированной атаки", но при этом подтверждает факты пожаров, нарушений на объектах.

В ночь на 9 октября дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. В результате атаки горели объекты топливно-энергетического комплекса. Впоследствии стало известно о поражении Коробковского газоперерабатывающего завода.

В ночь на 11 октября Волгоград снова атаковали беспилотники. В результате падения обломков БПЛА в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла.

Электроподстанция "Балашовская" Волгоградской области была атакована 16 октября. Часть региона находилась в режиме "блекаута".

От 8 до 10 взрывов прогремело ночью 6 ноября в Волгограде. Также зафиксированы вспышки в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл".

