РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9066 посетителей онлайн
Новости Удары по рф
790 6

РФ сообщает о новой дронной атаке на Волгоградскую область: часть региона осталась без света

оккупированный Крым атака беспилотников на аэродром в Саках

В ночь на 8 ноября Россия заявила о новой дронной атаке по энергоинфраструктуре Волгоградской области, в результате чего произошли отключения электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По словам чиновника, противовоздушная оборона отразила массированную атаку БПЛА, но ремонтные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение в четырех районах вблизи подстанции ЛЭП "Балашовская".

Стоит отметить, что атаки по этому же объекту уже дважды фиксировались в октябре.

Из-за угрозы безопасности временные ограничения были введены в аэропортах Саратова, дважды в Пензе и в Ульяновске.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поражены Волгоградский НПЗ, база хранения "шахидов" в Донецке и три объекта ГСМ в оккупированном Крыму, - Генштаб

Удары по области осенью 2025 года

Волгоградская область - важна для энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры России. Поражение таких объектов имеет стратегическое влияние на ресурсы и логистику.

Атаки осуществляются дронами/беспилотниками и вызвали срабатывание противовоздушной обороны и временное отключение электроэнергии, ограничение движения, введение тревог.

Российская сторона обычно заявляет об "отбитии массированной атаки", но при этом подтверждает факты пожаров, нарушений на объектах.

В ночь на 9 октября дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. В результате атаки горели объекты топливно-энергетического комплекса. Впоследствии стало известно о поражении Коробковского газоперерабатывающего завода.

В ночь на 11 октября Волгоград снова атаковали беспилотники. В результате падения обломков БПЛА в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла.

Электроподстанция "Балашовская" Волгоградской области была атакована 16 октября. Часть региона находилась в режиме "блекаута".

От 8 до 10 взрывов прогремело ночью 6 ноября в Волгограде. Также зафиксированы вспышки в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российский порт Туапсе остановил экспорт топлива после атаки БПЛА, - Reuters

Автор: 

Волгоград (67) атака (702) дроны (5364)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де,***** фламінги на 3000 км?
показать весь комментарий
08.11.2025 10:47 Ответить
Нам Москва в блэкауте нужна а на регионы кремлевские старцы забили..
показать весь комментарий
08.11.2025 12:09 Ответить
Один трансформатор херанули в якомусь забитому селі... потужно!
показать весь комментарий
08.11.2025 11:11 Ответить
Все йде по графіку - пройшло рівно тридцять діб з моменту останньої атаки на КГПЗ (50°20'44.9"N 44°42'36.1"
ООО "ЛУКОЙЛ-Коробковскій газопєрєрабативающій завод" потужністю 0,45 млрд кб. метрів газу на рік. "ЛУКОЙЛ-КГПЗ" забезпечує переробку та транспортування газового конденсату, а також виробництво сировини для хімічної промисловості. Завод входить до системи постачання палива для внутрішнього ринку Росії, а також для експорту.". Котовський (Коробківський) газопереробний завод випускає відбензинений газ, стабільний газовий бензин та зріджені вуглеводневі гази (ЗВГ - суміш пропана і бутана).

сподіваюсь одночасно прилетіло на ПС "Балашовская" (1250 MVA) і "Фроловская" (720 MVA).
показать весь комментарий
08.11.2025 11:11 Ответить
ПС "Балашовская" забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС у Центральний регіон РФ, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області. на цю ПС вже двічі прилітало у жовтні.
ПС "Фроловская" теж була вже двічі атакована - 9 жовня і 3 листопада.
показать весь комментарий
08.11.2025 11:17 Ответить
і будьте пильні - сідорови серед нас.
показать весь комментарий
08.11.2025 11:21 Ответить
 
 