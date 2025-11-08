РФ сообщает о новой дронной атаке на Волгоградскую область: часть региона осталась без света
В ночь на 8 ноября Россия заявила о новой дронной атаке по энергоинфраструктуре Волгоградской области, в результате чего произошли отключения электроэнергии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По словам чиновника, противовоздушная оборона отразила массированную атаку БПЛА, но ремонтные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение в четырех районах вблизи подстанции ЛЭП "Балашовская".
Стоит отметить, что атаки по этому же объекту уже дважды фиксировались в октябре.
Из-за угрозы безопасности временные ограничения были введены в аэропортах Саратова, дважды в Пензе и в Ульяновске.
Удары по области осенью 2025 года
Волгоградская область - важна для энергетической и нефтеперерабатывающей инфраструктуры России. Поражение таких объектов имеет стратегическое влияние на ресурсы и логистику.
Атаки осуществляются дронами/беспилотниками и вызвали срабатывание противовоздушной обороны и временное отключение электроэнергии, ограничение движения, введение тревог.
Российская сторона обычно заявляет об "отбитии массированной атаки", но при этом подтверждает факты пожаров, нарушений на объектах.
В ночь на 9 октября дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области. В результате атаки горели объекты топливно-энергетического комплекса. Впоследствии стало известно о поражении Коробковского газоперерабатывающего завода.
В ночь на 11 октября Волгоград снова атаковали беспилотники. В результате падения обломков БПЛА в трех многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла.
Электроподстанция "Балашовская" Волгоградской области была атакована 16 октября. Часть региона находилась в режиме "блекаута".
От 8 до 10 взрывов прогремело ночью 6 ноября в Волгограде. Также зафиксированы вспышки в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл".
ООО "ЛУКОЙЛ-Коробковскій газопєрєрабативающій завод" потужністю 0,45 млрд кб. метрів газу на рік. "ЛУКОЙЛ-КГПЗ" забезпечує переробку та транспортування газового конденсату, а також виробництво сировини для хімічної промисловості. Завод входить до системи постачання палива для внутрішнього ринку Росії, а також для експорту.". Котовський (Коробківський) газопереробний завод випускає відбензинений газ, стабільний газовий бензин та зріджені вуглеводневі гази (ЗВГ - суміш пропана і бутана).
сподіваюсь одночасно прилетіло на ПС "Балашовская" (1250 MVA) і "Фроловская" (720 MVA).
ПС "Фроловская" теж була вже двічі атакована - 9 жовня і 3 листопада.