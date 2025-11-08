РФ повідомляє про нову дронову атаку на Волгоградську область: частина регіону залишилась без світла

У ніч на 8 листопада Росія заявила про нову дронову атаку по енергоінфраструктурі Волгоградської області, внаслідок чого виникли знеструмлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив губернатор регіону Андрій Бочаров.

За словами чиновника, протиповітряна оборона відбила масовану атаку БпЛА, але ремонтні бригади продовжують відновлювати електропостачання у чотирьох районах поблизу підстанції ЛЕП "Балашовська".

Варто зазначити, що атаки по цьому ж об’єкту вже двічі фіксувалися у жовтні.

Через загрозу безпеці тимчасові обмеження були введені в аеропортах Саратову, двічі в Пензі та в Ульяновську.

Удари по області восени 2025 року

Волгоградська область - важлива для енергетичної та нафтопереробної інфраструктури Росії. Ураження таких об’єктів має стратегічний вплив на ресурси і логістику.

Атаки здійснюються дронами/безпілотниками та викликали спрацьовування протиповітряної оборони й тимчасове знеструмлення, обмеження руху, введення тривог.

Російська сторона зазвичай заявляє про "відбиття масованої атаки", але при цьому підтверджує факти пожеж, порушень на об’єктах.

В ніч на 9 жовтня дрони атакували об’єкти енергетичної інфраструктури в Волгоградській області. Внаслідок атаки горіли об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Згодом стало відомо про ураження Коробковського газопереробного заводу.

У ніч проти 11 жовтня Волгоград знову атакували безпілотники. Внаслідок падіння уламків БпЛА у трьох багатоквартирних будинках, а також будівлях школи та дитячого садка частково вибиті шибки.

Електропідстанцію "Балашовська" Волгоградської області було атаковано 16 жовтня. Частина регіону перебувала в режимі "блекауту".

Від 8 до 10 вибухів пролунало вночі 6 листопада у Волгограді. Також зафіксовані спалахи у районі нафтопереробного заводу "Лукойл".

