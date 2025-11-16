Дрони атакували російський Волгоград: під ударом, імовірно, НПЗ. ВIДЕО
Ввечері 15 листопада російський Волгоград атакували безпілотники. Пролунала серія вибухів. Ймовірно, міг бути атакований місцевий нафтопереробний завод.
Про це повідомляють російські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі атаки
Російські пабліки пишуть про атаку безпілотників та поширюють відео, на яких чутно проліт дронів та роботу ППО.
Росіяни повідомляють, що нібито уламки збитого БпЛА впали на житлову багатоповерхівку, через що на місці виникла пожежа.
Ймовірно, атаковано НПЗ
За даними OSINT-каналів, ймовірно дрони атакували у Волгограді нафтопереробний завод компанії "Лукойл".
За шістнадцять днів листопада це восьма атака на НПЗ.