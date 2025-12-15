РУС
Новости Атака дронов на регионы РФ
Массированная атака на Ростов-на-Дону: в городе слышали взрывы и вспыхнул пожар. ВИДЕО

В ночь на 15 декабря в Ростове-на-Дону была объявлена воздушная опасность из-за угрозы применения дронов. Около 2:20 прогремели первые взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По информации местных жителей, взрывы различной интенсивности раздавались в западной части города.

Российские силы противовоздушной обороны заявили об уничтожении десятков беспилотников в регионе. В то же время официальной подтвержденной информации о количестве целей и масштабах атаки пока нет.

По словам очевидцев, обломки одного из сбитых беспилотников упали в частном секторе Ростова-на-Дону, после чего возник пожар.

На обнародованных в соцсетях видео видно момент поражения воздушной цели: горящие обломки, по утверждению местных жителей, едва не упали на жилой многоэтажный дом.

Ростов

Свидетели утверждают, что взрыв был настолько мощным, что в окружающих домах задрожали окна, а в припаркованных во дворах автомобилях сработала сигнализация.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Официальные органы РФ также не обнародовали подтвержденных данных о возможных разрушениях или последствиях атаки.

Хто прийде до нас з мечем...
15.12.2025 07:14 Ответить
Тому смерть через марапупу.
15.12.2025 08:00 Ответить
дуже сподіваюсь що дрон залетів прямо у машзал ТЕЦ-2.
За "гойду" треба розплачуватись.
15.12.2025 07:46 Ответить
Благодатний вогонь сходить!
15.12.2025 10:27 Ответить
іншого "просвітлення" душевнохворі, на жаль, не розуміють
15.12.2025 10:43 Ответить
Як вам спалось , кацапи , під вибухи , які ви нам
украінцям посилаєте цілодобово ?😃
15.12.2025 10:42 Ответить
 
 