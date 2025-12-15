РУС
Астраханский ГПЗ поражен на территории РФ, - Генштаб ВСУ

ВСУ нанесли удар по Астраханскому ГПЗ: возник пожар

Силы обороны Украины в ночь на 15 декабря нанесли удар по Астраханскому ГПЗ на территории России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"С целью снижения способностей противника по производству взрывчатых веществ в ночь на 15 декабря Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект противника - Астраханский газоперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.

Предприятие является одним из ключевых в нефтегазовой отрасли РФ.

Завод ежегодно производит до 3,5 миллиона тонн серы. Ее используют для изготовления взрывчатки предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

На территории ГПЗ зафиксированы взрывы и возник пожар.

Масштабы ущерба уточняются.

Удары по РФ 15 декабря

Уражено - то не знищено
показать весь комментарий
15.12.2025 17:13 Ответить
Щоб знищити, то тре туди не дроном, а пару ракет йо%нути. А в нас того нема...
показать весь комментарий
15.12.2025 17:34 Ответить
площа Астраханського ГПЗ прибизно дорівнює 300+ гектарів. Тому пари ракет\дронів буде замало. Але тут мова не стільки про кількість чи вид зброї, як про точність влучання. Практично для руйнації всього процеса виробництва + резервуатного парку достатньо буде два десятки точних влучань дронами у певні установки. Все інше зробить газ.
показать весь комментарий
15.12.2025 18:13 Ответить
Скоро вся кацапія згорить до тла 🤬
показать весь комментарий
15.12.2025 17:18 Ответить
 
 