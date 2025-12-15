Астраханский ГПЗ поражен на территории РФ, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины в ночь на 15 декабря нанесли удар по Астраханскому ГПЗ на территории России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"С целью снижения способностей противника по производству взрывчатых веществ в ночь на 15 декабря Силы обороны Украины успешно поразили стратегический объект противника - Астраханский газоперерабатывающий завод", - говорится в сообщении.

Предприятие является одним из ключевых в нефтегазовой отрасли РФ.

Завод ежегодно производит до 3,5 миллиона тонн серы. Ее используют для изготовления взрывчатки предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

На территории ГПЗ зафиксированы взрывы и возник пожар.

Масштабы ущерба уточняются.

Удары по РФ 15 декабря

Российские СМИ и жители в соцсетях сообщали, что в ночь на 15 декабря в Ростове-на-Дону отражали атаку беспилотников. Раздавались взрывы.

