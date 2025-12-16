Велика Бритнія виділить 600 млн фунтів на ППО України, - Гілі

Глава Міноборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про інвестицію 600 млн фунтів на посилення протиповітряної оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він сказав на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Міністр нагадав, що Росія продовжує обстріли України.

"Тільки за останні 2 місяці було здійснено 20 000 атак дронами і ракетами. Тому ми повинні активізувати наші дії. Ми повинні активізувати наші дії, щоб чинити тиск на Путіна", - зазначив Гілі.

Саме тому, сказав він, протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом.

Читайте: Британія розширює виробництво, щоб передати Україні 5 тис. ракет для ППО, — Стармер

"Тому сьогодні я можу підтвердити найбільшу однорічну інвестицію Великої Британії в протиповітряну оборону України. Це 600 мільйонів фунтів.

Тисячі систем протиповітряної оборони, ракет і автоматизованих турелей для збивання дронів. Поставки здійснюються зараз і триватимуть до 2026 року", - додав він.

Також міністр анонсував початок невдовзі виробництва нових дронів-перехоплювачів Octopus у Великій Британії – тисячі одиниць щомісяця прибуватимуть в Україну.

Читайте також: Велика Британія готується до посилення оборони через загрозу з боку РФ

"Наша місія чітка: підтримати боротьбу сьогодні. Забезпечити мир завтра.

І якщо Путін вирішить продовжити цю війну в наступному році наше повідомлення Москві чітке – контактна група тільки стане сильнішою, більш згуртованою і надасть ще більше озброєння для українських бійців протягом 2026 року", - підсумував Гілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія становить "агресивну, експансіоністську та ревізіоністську" загрозу, - глава МІ6