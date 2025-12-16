Польские солдаты не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине, мы поможем логистикой, - Туск

Польские военнослужащие не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине в рамках гарантий безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Миротворческая миссия

"Одним из гарантов безопасности будут международные силы, поддерживающие Украину. Однако партнеры понимают роль Польши как лидера безопасности в регионе, и польские солдаты не будут участвовать в этой миссии", - сказал Туск.

Он отметил, что у Польши есть "другие задачи".

"Мы должны гарантировать безопасность восточного фланга. Польша будет ключевым узлом - не только Ясьонка. Наши порты также, и вся логистика для восстановления Украины будет решающей. Если гарантии для Украины имеют смысл, Польша неизбежно будет вовлечена логистически", - рассказал премьер.

Гарантии безопасности

Туск отметил, что "американцы убеждены, что при их участии мы способны построить серьезные гарантии безопасности для Украины", и подчеркнул, что без участия Соединенных Штатов нет реального шанса на эффективные мирные переговоры.

"Впервые я услышал от американских переговорщиков, что Америка обязуется предоставить гарантии безопасности Украине таким образом, чтобы у россиян не было никаких сомнений в том, что американский ответ будет военным, если они снова нападут на Украину", - добавил он.

Что предшествовало?