РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9574 посетителя онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине Гарантии безопасности для Украины
231 8

Польские солдаты не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине, мы поможем логистикой, - Туск

Туск о миротворцах

Польские военнослужащие не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине в рамках гарантий безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на канцелярию, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Миротворческая миссия

"Одним из гарантов безопасности будут международные силы, поддерживающие Украину. Однако партнеры понимают роль Польши как лидера безопасности в регионе, и польские солдаты не будут участвовать в этой миссии", - сказал Туск.

Он отметил, что у Польши есть "другие задачи".

Читайте также: Завершение войны до Рождества маловероятно, - Туск

"Мы должны гарантировать безопасность восточного фланга. Польша будет ключевым узлом - не только Ясьонка. Наши порты также, и вся логистика для восстановления Украины будет решающей. Если гарантии для Украины имеют смысл, Польша неизбежно будет вовлечена логистически", - рассказал премьер.

Гарантии безопасности

Туск отметил, что "американцы убеждены, что при их участии мы способны построить серьезные гарантии безопасности для Украины", и подчеркнул, что без участия Соединенных Штатов нет реального шанса на эффективные мирные переговоры.

"Впервые я услышал от американских переговорщиков, что Америка обязуется предоставить гарантии безопасности Украине таким образом, чтобы у россиян не было никаких сомнений в том, что американский ответ будет военным, если они снова нападут на Украину", - добавил он.

Читайте также: До возможности использовать замороженные активы РФ на восстановление Украины еще очень далеко, - Туск

Что предшествовало?

Автор: 

миротворцы (1242) Польша (9071) Туск Дональд (849)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Значить самі будуть з кацапами воювати
показать весь комментарий
16.12.2025 12:50 Ответить
Та не сміши ти людей цією хернею
показать весь комментарий
16.12.2025 13:03 Ответить
на цьому і завершується всей піздьож і вся підтримка європи. "ми вам щось дамо", може хліба, який ми заборонимо через нас відправляти на експорт, назад, а ви нам безпеку зробіть, щоб каццапи не гвалтували полянок під "польку бабочку".
показать весь комментарий
16.12.2025 12:51 Ответить
Черговий потужний гарантун.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:54 Ответить
ага,, Так ось яка вона, 5стаття,,,)
показать весь комментарий
16.12.2025 12:56 Ответить
То так кричал що Польщу мало залучають до мирних угод,а то вже задню дали. От як з такими партнерами може бути мир.
показать весь комментарий
16.12.2025 12:58 Ответить
Ось вам і гарантії безпеки. Всі будуть підтримувати Україну тільки добрим словом і стурбованістю.
показать весь комментарий
16.12.2025 13:02 Ответить
Це те шо вони озвучують....а тепер уяви шо вони насправді думають
показать весь комментарий
16.12.2025 13:08 Ответить
 
 